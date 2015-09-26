Türkiye'den deniz manzaralı bir huzur sembolü

Alanı yeterince geniş olmayan az odalı evlerin ve küçük metrekareli salonların en büyük kurtarıcısı açık mutfaklı açık oturma odası yerleşimleridir pek tabii ki. Ama açık mutfaklı nispeten küçük oturma odası dizaynlarını yaratmak bir hayli zordur çünkü hem oturma odasının hem mutfağın tüm ihtiyaçlarını karşılamanız ve aynı zamanda da hem şık hem konforlu hem de kullanışlı bir yaşam alanı yaratmanız gerekebilir. Bunun için elbette küçük ev dekorasyon ve tasarımlarında kullanılan belirli ipuçları ve dekorasyon detayları var. Bu ipucu ve detayların örneklerini Küçük oturma odası dekorasyonu için yaratıcı fikirler isimli yazımızda da ele almıştık. Bugünkü yazımızda ise küçük bir oturma alanı, açık bir mutfak ve keyifli bir balkona sahip olan ve tüm bu yaşam alanlarını minimal ve modern bir dekorasyon anlayışıyla huzur dolu ve sakin bir yuvaya dönüştüren bir evin kapısını çalacağız.
Açık mutfaklı şık ve modern salondan açılan balkonda evin geri kalanı gibi beyaz rengin ağırlıkta olduğu modern ve minimal bir tasarım tercih edilirken estetik ve konforun bir arada olmasına özen gösterilmiş. Balkon duvarına asılı duran ahşap gemi dümeni balkonun çağdaş ve dekoratif tasarım unsuru olarak hemen dikkat çekiyor. Beyaz hasır oturma grubu da konforlu bir balkon keyfi yaratıyor.
Genel açıdan evin mutfak ve oturma odasının bulunduğu salon alanına baktığımızda hiç de bahsettiğimiz gibi küçük bir alana sahip olmadığını görüyoruz değil mi? İşte tam da burada dekorasyonun büyüsü ve küçük yaşam alanlarının tasarımlarının ferahlığa ve genişliğe etkisi ortaya çıkıyor. Dekorasyon, renk ve mobilya seçimi ve yerleşim sayesinde oldukça geniş ve ferah bir atmosfere kavuşmuş olan bu evin dizaynında Bilgece Tasarım imzası bulunuyor.
Oturma alanının dekorasyonunda temel oturma unsuru olarak konforlu ve geniş bir L koltuk modeli kullanılmış. L koltuğun kenar kısmı sol taraftan uzanacak şekilde tercih edilmiş çünkü sağ tarafta yer alan pencereyi kapatıp aydınlığın bölünmesi istenmemiş. Ayrıca böylece L koltuğun sağ taraftan uzayan kenarı odayı bölen ve oturma alanına mahremiyet sağlayan bir ayrıştırıcı olarak da işlev görüyor. Koltuğun yan tarafına yerleştirilen ve mutfak alanının karşısına konumlandırılan iki adet çizgili desenli berjer ise modern bir çay kahve içme ve sohbet alanı oluştururken odada mobilya fazlalığı da yaratmıyor.
Oturma alanından mutfağa doğru baktığımızda ortamın beyaz zarafetiyle büyüleyen bir doku karşılıyor bizi. Beyazlar içindeki mutfağın yan tarafında bulunan salona giriş kapısının üzerindeki asimetrik cam bölme atmosferin genele yayılmış olan modern ve çağdaş yapısına uyum sağlayan ve o dokuyu kuvvetlendiren etkili bir ayrıntı olma niteliği taşıyor. Kapının yanında yer alan beyaz dolap ve raflar da hem eşya kalabalığını engelleyen kullanışlı depo alanları oluşturuyor hem de evin genelindeki beyaz zarafetini sürdürüyor.
Mutfakta ise hem fonksiyonellik hem de alandan tasarruf sağlamak amacıyla U şeklinde bir yerleşim tercih edilmiş. Mutfak tezgah ve dolaplarının beyaz renk seçilmesi aydınlık ve ferah bir ortam sağlıyor. Ocağın bulunduğu tezgahın yan tarafına konumlandırılmış dört kişilik yemek masası da samimi ve sıcak bir doku yaratıyor.
Balkondan gördüğümüz şehir manzarasıyla eşsiz bir deniz manzarasının bir araya gelmesiyle oluşan dingin ve estetik manzara da bu eşsiz balkon keyfini kusursuzlaştırıyor.