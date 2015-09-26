Türkiye'den deniz manzaralı bir huzur sembolü

Alanı yeterince geniş olmayan az odalı evlerin ve küçük metrekareli salonların en büyük kurtarıcısı açık mutfaklı açık oturma odası yerleşimleridir pek tabii ki. Ama açık mutfaklı nispeten küçük oturma odası dizaynlarını yaratmak bir hayli zordur çünkü hem oturma odasının hem mutfağın tüm ihtiyaçlarını karşılamanız ve aynı zamanda da hem şık hem konforlu hem de kullanışlı bir yaşam alanı yaratmanız gerekebilir. Bunun için elbette küçük ev dekorasyon ve tasarımlarında kullanılan belirli ipuçları ve dekorasyon detayları var. Bu ipucu ve detayların örneklerini Küçük oturma odası dekorasyonu için yaratıcı fikirler isimli yazımızda da ele almıştık. Bugünkü yazımızda ise küçük bir oturma alanı, açık bir mutfak ve keyifli bir balkona sahip olan ve tüm bu yaşam alanlarını minimal ve modern bir dekorasyon anlayışıyla huzur dolu ve sakin bir yuvaya dönüştüren bir evin kapısını çalacağız.