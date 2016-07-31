Yenilenen küçük apartman dairesi

70'ler harika zamanlardı. Müzikleriyle, sivil hareketleriyle ve hatta modası ile kendine özgü bir hali vardı. Ama 70'li yıllar mimarisi açısından çok da ünlü değil. Brüstalist bir anlayışla inşa edilen evler çirkin beton bloklarıyla dikkat çekiyor.

Bugün yakından göreceğimiz ev 70'li yıllarda inşa edilmiş ve Sovyet mimarisine benziyordu. Ancak yapı başarılı uzmanlar tarafından genç bir çiftin oturması için büyük bir dönüşümden geçti ve şimdi Brezilya mimarisinin özelliklerini yansıtıyor. Bazı orijinal özelliklerine sadık kalınırken, daha önce karanlık olan iç mekanlar, doğal ışıkla dolan ferah bir hale dönüştürüldü. Bu dönüşüm projesi biraz hayal gücüyle mekanların nasıl baştan yaratılabileceğinin kanıtı gibi.