Yenilenen küçük apartman dairesi

70'ler harika zamanlardı. Müzikleriyle, sivil hareketleriyle ve hatta modası ile kendine özgü bir hali vardı. Ama 70'li yıllar mimarisi açısından çok da ünlü değil. Brüstalist bir anlayışla inşa edilen evler çirkin beton bloklarıyla dikkat çekiyor.
Bugün yakından göreceğimiz ev 70'li yıllarda inşa edilmiş ve Sovyet mimarisine benziyordu. Ancak yapı başarılı uzmanlar tarafından genç bir çiftin oturması için büyük bir dönüşümden geçti ve şimdi Brezilya mimarisinin özelliklerini yansıtıyor. Bazı orijinal özelliklerine sadık kalınırken, daha önce karanlık olan iç mekanlar, doğal ışıkla dolan ferah bir hale dönüştürüldü. Bu dönüşüm projesi biraz hayal gücüyle mekanların nasıl baştan yaratılabileceğinin kanıtı gibi.
Mimarlar projenin başlangıcında ince uzun bir koridor gibi uzanan ve tuğla duvarlarıyla hiç de hoş görünmeyen bir salonla karşılaştılar. Bu yüzden ilk yaptıkları iş bazı iç ve dış duvarları yıkıp, bolca ışığın dolduğu ferah bir alan yarattılar. Ayrıca sürgülü cam kapı sayesinde salon ve avlu arasındaki bütünlüğü korudular. Üst kat balkonundan sarkan sarmaşıklar ve avludaki saksı bitkileri sayesinde de eve doğal bir dokunuşta bulundular. Salonun sağ tarafındaki koridorda ise avluya açılan bir kapı bulunuyor.
Genellikle bunun gibi küçük salonlarla karşılaştığımızda kafamız karışır. Tüm mobilyaları bir kenara yerleştirip açık alan kalmasını mı sağlarsınız yoksa eşyaları alana yayar mısınız? Ayrıca böyle dar bir alanda sahipken buraya ne kadar eşya sığdırmaya çalışırsınız? Mimarlar buraya düşündüğünüzden daha fazla eşya sığdırıp, aynı zamanda hareket etmek için alan bırakarak önemli bir başarıya imza atmışlar. Bu biraz da kanepenin duvara yaslanmasıyla gerçekleşmiş.
Mobilyalara gelecek olursak, modern zarif TV ünitesi ve puf, antika bar ve sandalyelerle mükemmel bir uyum sağlamış. Sıvanmamış tuğla duvar ise adeta 70'lere göz kırpıyor. Tabii ki duvara yapılan aydınlatma 70'lerin epey ötesinde ve evin aydınlık kalmasını sağlıyor.
Bir kez daha vintage unsurlarla modern özelliklerin bir aradalığını görüyoruz. Sıvanmamış tuğla duvar özelliği burada da devam ediyor ve mutfağa rustik bir hava katıyor. Mutfağın başrolünde ise daha önce bir tamirci masası olarak işlev gören masa var. Ham haliyle çok şık bir görüntüsü olan masa, ev sahibi çift tarafından sokakta bulunmuş.
Mutfağın yemek pişirme yemek yeme alanlarını ise vintage fayanslar oluşturuyor. Mavi beyaz fayanslar ilk bakışta biraz tuhaf görünse de bu kadar küçük bir alanı ikiye ayırmak için iyi bir fikir. Fayansların temizliğinin çok kolay olduğunu belirtmekte fayda var. Döşeme ustaları işlerini başarılı bir şekilde yapmışlar.
Böyle küçük bir evin banyosunda ikili lavabo görmek sizi şaşırttı değil mi? Mimar burada özenle çalışmış ve alanı çok verimli kullanmış. Üstelik bir de altında geniş bir dolabı olan çiftli lavaboya yer açmış. Ortaya çıkan görüntü ise bir harika olmuş.
Çerçevesiz geniş ayna, yatay çizgiler ve baskın biçimde kullanılan beyaz renk banyonun geniş bir olduğu ilüzyonunu yaratıyor. Biliyorsunuz bu unsurlar küçük alanları geniş göstermek için çok önemli.
Kim burada uyanmak istemez? Burada uyanmanın çok iyi olacağına şüphe yok ama şöyle bir dezavantajı da yok değil. Bu manzara ve huzurlu ortam karşısında insan yataktan çıkmak istemeyebilir.
Yatak odası küçük olsa da mimarlar alanı çok iyi kullanmış ve gereksiz eşyadan kaçınarak ferah bir yatak odası yaratmış. Yatak odasında sadece elzem mobilyalara rastlıyorsunuz. Bir dolap ve bir elbise askısı. Yatak odasının sürgülü kapısı tıpkı diğer odalarda olduğu gibi doğal ışığın odaya dolmasını sağlıyor. Bu da ferah bir atmosfer yaratıyor.
Dönüşüm projeleri ilginizi çekiyorsa bu yazıya bir göz atın.