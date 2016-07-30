Herkesin sahip olmak isteyeceği bir ev

Bugün Akdeniz ruhuyla yapılmış yeni bir evi göreceğiz. Akdeniz tarzı Yunanistan, İtalya ve İspanya'nın güneyinde yaygın olan, baskın rengin beyaz olduğu, iç mekanların iyi aydınlatıldığı, rahat ve sıcak bir iç tasarımın olduğu ve yazlık ev imajı veren evlerden oluşuyor. Malzeme ve inşa tekniği açısından son derece basit olan bu evler, rustik zeminleri, açıkta bırakılan ahşap kirişleri, bolca bitkiyle yeşillendirilmiş iç avlularıyla dikkat çekiyor. İsterseniz sözü fazla uzatmadan evimizi incelemeye geçelim.
Kalın ve rustik duvarlarıyla dikkat çeken evin rengi elbette beyaz. Eve uzanan yol ise paket taşları ve tuğlalarla örülmüş ve son derece rustik bir görüntü sağlıyor. Çiçekler eve renk katıyor. Duvardaki renkli çiçekler veren sarmaşık ve saksıdaki yeşil bitkiler bahçenin doğallığına doğallık katıyor.
Eve girince karşımıza çıkan ilk oda bu. Odada girişin aksine rustik bir unsura rastlamıyoruz. Yerler modern bir şekilde döşenmiş ve karşı duvar komple tablolarla ve raflarla kaplanmış. Kanepe ise odanın baş rolünü oynuyor. Köşeli koltuğun yuvarlak halı üzerinde olması da odaya farklı bir geometri kazandırmış.
Bembeyaz duruşuyla mutfak tam da Akdeniz tarzı bir havaya sahip. Ama mutfağın tavanında ise modern esintiler var. Gri renkli granit tezgah da mutfağın modern unsurlarından bir diğeri. Mutfak dolaplarının sapları da mutfağa modern bir izlenim kazandıran bir diğer element. Yer karoları ise farklı rengiyle beyaz mutfakla hoş bir kontrast oluşturuyor. Siz de mutfağınızı yenilemeyi düşünüyorsanız profesyonellerimizin mutfak tasarım çalışmalarına buradan ulaşabilirsiniz.
Yemek odasına ilk bakışta renkli hali göze çarpıyor. Tıpkı salondaki kanepe gibi nar çiçeği renginin kullanıldığı sandalyeler ve saksı göz alıcı. Aynı renkli halı ise yemek masasıyla uyum sağlıyor. Masadaki canlı çiçekler ve duvardaki tablodaki çiçekler bir bütünlük oluşturuyor. Masa ise yemek odasının modern havasını tamamlıyor.
Eve girişte bizi bu ağaçlar karşılıyor. Evde bir de iç avlu bulunuyor. İç avluya bakan ağaçlar gün ışığını doyasıya alıyor. İç avlu ise modern bir tasarıma sahip. Ön bahçe gibi bitkilerin olmadığı iç avluda misafir ağırlamanın keyfine paha biçilemez diye düşünüyoruz.
Yatak odasına girince yaşadığınız ilk duygu huzur oluyor. Yatak başlıklarının ve perdelerin turkuaz rengi değil tek başına bu huzur duygusunu oluşturan. Ferah yatak odasına dolan gün ışığı da yatak odasının insanın içinin huzr dolmasını sağlıyor.
Son olarak evin banyosuna bir göz atacağız. Beyaz rengin hakim olduğu banyoda turkuaz bordür ve ayna çerçevesi hoş bir hava estiriyor. Bu haliyle tıpkı Bodrum evlerini andırıyor. Banyo dolaplarında da Akdeniz havasını hissetmek mümkün. Bu evin en önemli özelliği yazlık bir evin de şehir hayatı içinde yer alabileceğini gösteriyor olması.
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