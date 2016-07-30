Herkesin sahip olmak isteyeceği bir ev

Son olarak evin banyosuna bir göz atacağız. Beyaz rengin hakim olduğu banyoda turkuaz bordür ve ayna çerçevesi hoş bir hava estiriyor. Bu haliyle tıpkı Bodrum evlerini andırıyor. Banyo dolaplarında da Akdeniz havasını hissetmek mümkün. Bu evin en önemli özelliği yazlık bir evin de şehir hayatı içinde yer alabileceğini gösteriyor olması.

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