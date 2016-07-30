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Herkesin sahip olmak isteyeceği bir ev

Aydin Sanli Aydin Sanli
Vale do Lobo, Zenaida Lima Fotografia Zenaida Lima Fotografia Klasik Yatak Odası
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Bugün Akdeniz ruhuyla yapılmış yeni bir evi göreceğiz. Akdeniz tarzı Yunanistan, İtalya ve İspanya'nın güneyinde yaygın olan, baskın rengin beyaz olduğu, iç mekanların iyi aydınlatıldığı, rahat ve sıcak bir iç tasarımın olduğu ve yazlık ev imajı veren evlerden oluşuyor. Malzeme ve inşa tekniği açısından son derece basit olan bu evler, rustik zeminleri, açıkta bırakılan ahşap kirişleri, bolca bitkiyle yeşillendirilmiş iç avlularıyla dikkat çekiyor. İsterseniz sözü fazla uzatmadan evimizi incelemeye geçelim.

Dış cephenin önemli bir parçası bitkiler

Vale do Lobo, Zenaida Lima Fotografia Zenaida Lima Fotografia Klasik Evler
Zenaida Lima Fotografia

Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia

Kalın ve rustik duvarlarıyla dikkat çeken evin rengi elbette beyaz. Eve uzanan yol ise paket taşları ve tuğlalarla örülmüş ve son derece rustik bir görüntü sağlıyor. Çiçekler eve renk katıyor. Duvardaki renkli çiçekler veren sarmaşık ve saksıdaki yeşil bitkiler bahçenin doğallığına doğallık katıyor. 

Ferah ve aydınlık bir oda

Vale do Lobo, Zenaida Lima Fotografia Zenaida Lima Fotografia Klasik Oturma Odası
Zenaida Lima Fotografia

Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia

Eve girince karşımıza çıkan ilk oda bu. Odada girişin aksine rustik bir unsura rastlamıyoruz. Yerler modern bir şekilde döşenmiş ve karşı duvar komple tablolarla ve raflarla kaplanmış. Kanepe ise odanın baş rolünü oynuyor. Köşeli koltuğun yuvarlak halı üzerinde olması da odaya farklı bir geometri kazandırmış. 

Akdeniz tarzı ve modern tarzı birleştiren mutfak

Vale do Lobo, Zenaida Lima Fotografia Zenaida Lima Fotografia Klasik Mutfak
Zenaida Lima Fotografia

Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia

Bembeyaz duruşuyla mutfak tam da Akdeniz tarzı bir havaya sahip. Ama mutfağın tavanında ise modern esintiler var. Gri renkli granit tezgah da mutfağın modern unsurlarından bir diğeri. Mutfak dolaplarının sapları da mutfağa modern bir izlenim kazandıran bir diğer element. Yer karoları ise farklı rengiyle beyaz mutfakla hoş bir kontrast oluşturuyor. Siz de mutfağınızı yenilemeyi düşünüyorsanız profesyonellerimizin mutfak tasarım çalışmalarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Renkli yemek odası

Vale do Lobo, Zenaida Lima Fotografia Zenaida Lima Fotografia Klasik Yemek Odası
Zenaida Lima Fotografia

Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia

Yemek odasına ilk bakışta renkli hali göze çarpıyor. Tıpkı salondaki kanepe gibi nar çiçeği renginin kullanıldığı sandalyeler ve saksı göz alıcı. Aynı renkli halı ise yemek masasıyla uyum sağlıyor. Masadaki canlı çiçekler ve duvardaki tablodaki çiçekler bir bütünlük oluşturuyor. Masa ise yemek odasının modern havasını tamamlıyor. 

İç bavlu

Vale do Lobo, Zenaida Lima Fotografia Zenaida Lima Fotografia Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Zenaida Lima Fotografia

Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia

Eve girişte bizi bu ağaçlar karşılıyor. Evde bir de iç avlu bulunuyor. İç avluya bakan ağaçlar gün ışığını doyasıya alıyor. İç avlu ise modern bir tasarıma sahip. Ön bahçe gibi bitkilerin olmadığı iç avluda misafir ağırlamanın keyfine paha biçilemez diye düşünüyoruz. 

Turkuazla renklenen yatak odası

Vale do Lobo, Zenaida Lima Fotografia Zenaida Lima Fotografia Klasik Yatak Odası
Zenaida Lima Fotografia

Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia

Yatak odasına girince yaşadığınız ilk duygu huzur oluyor. Yatak başlıklarının ve perdelerin turkuaz rengi değil tek başına bu huzur duygusunu oluşturan. Ferah yatak odasına dolan gün ışığı da yatak odasının insanın içinin huzr dolmasını sağlıyor. 

Akdeniz banyosu

Vale do Lobo, Zenaida Lima Fotografia Zenaida Lima Fotografia Klasik Banyo
Zenaida Lima Fotografia

Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia

Son olarak evin banyosuna bir göz atacağız. Beyaz rengin hakim olduğu banyoda turkuaz bordür ve ayna çerçevesi hoş bir hava estiriyor. Bu haliyle tıpkı Bodrum evlerini andırıyor. Banyo dolaplarında da Akdeniz havasını hissetmek mümkün. Bu evin en önemli özelliği yazlık bir evin de şehir hayatı içinde yer alabileceğini gösteriyor olması. 

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