2016'da mutfaklara şekil veren 9 trend

2016 entegre çözümlerin revaçta olduğu bir yıl oldu ve bu çözümler en çok da mutfaklara uygulandı. Mutfaklar evde hem işlevsel hem de estetik açıdan mükemmel olması gereken bölümler. Bu senenin trendleriyle artık her iki koşulu da sağlamak mümkün.
Yerden tasarruf ettiren çözümlerden olmazsa olmaz mutfak gereçlerine kadar bu senenin trendlerini sizlerle paylaşacağız. Lafı fazla uzatmadan seçkimize başlayalım.
Ankastre ocak ve fırınlar çok da yeni şeyler değil. Ama bunun yanında ankastre bir ızgaraya ne dersiniz? Mevsim ne olursa olsun tüm yıl boyunca barbekü keyfi sürmenizi ve leziz etler tatmanızı sağlayacak bu çözüm bir harika.
Ankastre ızgaradan hoşlandıysanız neden ocağınızı komple değiştirmiyorsunuz? Seramik ocaklar mutfak trendleri arasında yeni değil ama zamanın sınavından geçmiş birer ürün olarak güven veriyorlar. Belki de kolay temizlenen bu ürünlere geçmenin tam zamanıdır. Seramik ocak modelleri için buraya bakabilirsiniz.
Büyük gereçler her ne kadar göz alıcı olsa da 2016 küçük mutfak gereçlerinin yılı oldu. Küçük mikro dalga fırınlar, küçük blenderler ve daha fazlası 2016'nın trendiydi.
Eviyeler mutfakların olmazsa olmazı. Ama bu eviyelerin de stil sahibi olmayacağı anlamına gelmiyor. Tasarım ürünü eviyeler sade ve işlevsel bir mutfağa bile renk katıyor. Çift bölmeli ve musluğu ayarlanabilir eviyeler her zaman pek çok kişi için ilgi odağı olmuştur. Bu eviyelerin bir tarafı bulaşık için kullanılırken, diğer tarafı meyve ve sebzeleri yıkamak için kullanılabilir.
Ankastre cihazlar uzun yıllardır çok popüler. Fakat ankastre cihazları monte ederken nasıl bir düzenleme yapacağınız çok önemli. Bu cihazların mutfağın geri kalanıyla uyum içinde olması gerekiyor. Bulaşık makineleri çok estetik olmadığı için onları gizlemek en doğru çözüm. Ankastre konusunda daha büyük cihazlar, örneğin buzdolapları için de çözümler bulunmasını bekliyoruz.
Mutfağınızın büyüklüğü ne olursa olsun, 2016'nın şart herkes için şart koştuğu bir trend var. O da işlevsellik. Eğer ez biraz hayal gücünüz varsa ve entegre tasarımları seviyorsanız küçük mutfakları bile sadece yemek yapılan bir yerden daha fazlası haline getirebilirsiniz. Küçük kahvaştı barlarının mutfaklara çok büyük katkı yaptığını ve küçük ışık oyunlarıyla mutfağın aynı zamanda şık bir yemek odasına dönüşebileceğini düşünüyoruz.
Mutfak adaları hem tezgah, hem de yemek masası olarak işlev görüyor ve türlü renk ve biçimleriyle hala mutfakta trend olmaya devam ediyor. Adalar mutfağa işlevsellik, lüks duygusu ve ekstra depolama alanı kazandırıyor. Bu özellikleriyle uzun süre trend olmayı da sürdüreceğe benziyorlar.
Eğer küçük bir mutfağınız varsa ve yeterince geniş bir tezgaha sahip değilseniz, uzayabilir tezgahlar bunun için en başta gelen çözümlerden biri. Bu özelliğiyle uzayabilir tezgahlar 2016'da da trend olmayı sürdürüyor. Uzayabilir tezgahlar sadece küçük mutfaklar için değil, mutfakta birden fazla kişinin çalıştığı daha büyük mutfaklar için de rahatlatıcı bir çözüm olabilir.
Depolama alanları çok önemlidir ama depolama alanlarınızın daha kullanışlı olması ne gerekir. Resimde gördüğünüz tam da bu soruya cevap niteliğinde. Çekmece bölmelerinin çok iyi bir çözüm olduğunu, tezgah ve dolaplardaki yerlerden tasarruf sağladığını düşünüyoruz.
Mutfaklarla ilgileniyorsanız bu yazı da tam size göre