현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

2016'da mutfaklara şekil veren 9 trend

Aydin Sanli Aydin Sanli
Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Mutfak
Loading admin actions …

2016 entegre çözümlerin revaçta olduğu bir yıl oldu ve bu çözümler en çok da mutfaklara uygulandı. Mutfaklar evde hem işlevsel hem de estetik açıdan mükemmel olması gereken bölümler. Bu senenin trendleriyle artık her iki koşulu da sağlamak mümkün. 

Yerden tasarruf ettiren çözümlerden olmazsa olmaz mutfak gereçlerine kadar bu senenin trendlerini sizlerle paylaşacağız. Lafı fazla uzatmadan seçkimize başlayalım.

1. Kömür ızgarası tadında ankastre ızgara

Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle MutfakElektronik Ürünler
Küchenquelle

Küchenquelle
Küchenquelle
Küchenquelle

Ankastre ocak ve fırınlar çok da yeni şeyler değil. Ama bunun yanında ankastre bir ızgaraya ne dersiniz? Mevsim ne olursa olsun tüm yıl boyunca barbekü keyfi sürmenizi ve leziz etler tatmanızı sağlayacak bu çözüm bir harika.  

2. Seramik ocaklar

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Mutfak
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Ankastre ızgaradan hoşlandıysanız neden ocağınızı komple değiştirmiyorsunuz? Seramik ocaklar mutfak trendleri arasında yeni değil ama zamanın sınavından geçmiş birer ürün olarak güven veriyorlar. Belki de kolay temizlenen bu ürünlere geçmenin tam zamanıdır. Seramik ocak modelleri için buraya bakabilirsiniz.

3. Küçük gereçler

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Modern Mutfak
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Büyük gereçler her ne kadar göz alıcı olsa da 2016 küçük mutfak gereçlerinin yılı oldu. Küçük mikro dalga fırınlar, küçük blenderler ve daha fazlası 2016'nın trendiydi. 

4. Çift taraflı eviyeler

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Eviyeler mutfakların olmazsa olmazı. Ama bu eviyelerin de stil sahibi olmayacağı anlamına gelmiyor. Tasarım ürünü eviyeler sade ve işlevsel bir mutfağa bile renk katıyor. Çift bölmeli ve musluğu ayarlanabilir eviyeler her zaman pek çok kişi için ilgi odağı olmuştur. Bu eviyelerin bir tarafı bulaşık için kullanılırken, diğer tarafı meyve ve sebzeleri yıkamak için kullanılabilir. 

5. Ankastre cihazlar

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Modern Mutfak
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Ankastre cihazlar uzun yıllardır çok popüler. Fakat ankastre cihazları monte ederken nasıl bir düzenleme yapacağınız çok önemli. Bu cihazların mutfağın geri kalanıyla uyum içinde olması gerekiyor. Bulaşık makineleri çok estetik olmadığı için onları gizlemek en doğru çözüm. Ankastre konusunda daha büyük cihazlar, örneğin buzdolapları için de çözümler bulunmasını bekliyoruz.

6. İşlevsellik

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfağınızın büyüklüğü ne olursa olsun, 2016'nın şart herkes için şart koştuğu bir trend var. O da işlevsellik. Eğer ez biraz hayal gücünüz varsa ve entegre tasarımları seviyorsanız küçük mutfakları bile sadece yemek yapılan bir yerden daha fazlası haline getirebilirsiniz. Küçük kahvaştı barlarının mutfaklara çok büyük katkı yaptığını ve küçük ışık oyunlarıyla mutfağın aynı zamanda şık bir yemek odasına dönüşebileceğini düşünüyoruz. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Mutfak adaları

Residência Londrina 3, Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes Modern Mutfak
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes

Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes

Mutfak adaları hem tezgah, hem de yemek masası olarak işlev görüyor ve türlü renk ve biçimleriyle hala mutfakta trend olmaya devam ediyor. Adalar mutfağa işlevsellik, lüks duygusu ve ekstra depolama alanı kazandırıyor. Bu özellikleriyle uzun süre trend olmayı da sürdüreceğe benziyorlar. 

8. Uzayabilir tezgahlar

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green İskandinav Mutfak
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

Eğer küçük bir mutfağınız varsa ve yeterince geniş bir tezgaha sahip değilseniz, uzayabilir tezgahlar bunun için en başta gelen çözümlerden biri. Bu özelliğiyle uzayabilir tezgahlar 2016'da da trend olmayı sürdürüyor. Uzayabilir tezgahlar sadece küçük mutfaklar için değil, mutfakta birden fazla kişinin çalıştığı daha büyük mutfaklar için de rahatlatıcı bir çözüm olabilir. 

9. Depolama alanı

SieMatic ALUMINIUM INNENAUSSTATTUNG, Designstudio speziell® Designstudio speziell® MutfakDepo & Kiler
Designstudio speziell®

Designstudio speziell®
Designstudio speziell®
Designstudio speziell®

Depolama alanları çok önemlidir ama depolama alanlarınızın daha kullanışlı olması ne gerekir. Resimde gördüğünüz tam da bu soruya cevap niteliğinde. Çekmece bölmelerinin çok iyi bir çözüm olduğunu, tezgah ve dolaplardaki yerlerden tasarruf sağladığını düşünüyoruz. 

Mutfaklarla ilgileniyorsanız bu yazı da tam size göre

45 günde inşa edilen 65 metrekarelik ev her ihtiyacı karşılıyor
Bu 2016 mutfak trendlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler