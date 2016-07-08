2016'da mutfaklara şekil veren 9 trend

2016 entegre çözümlerin revaçta olduğu bir yıl oldu ve bu çözümler en çok da mutfaklara uygulandı. Mutfaklar evde hem işlevsel hem de estetik açıdan mükemmel olması gereken bölümler. Bu senenin trendleriyle artık her iki koşulu da sağlamak mümkün.

Yerden tasarruf ettiren çözümlerden olmazsa olmaz mutfak gereçlerine kadar bu senenin trendlerini sizlerle paylaşacağız. Lafı fazla uzatmadan seçkimize başlayalım.