Sınırsız konfor sunan 10 göz alıcı ev

Yaşam alanlarımız kişisel hayatımızda, müdavimi olduğumuz mekanlardan, yemek yediğimiz restoranlardan, alış veriş yaptığımız mağazalardan, kıyafetlerimizden ve hatta iş yerlerimizden çok daha önemli bir yere sahiptir. İnsanoğlunun yaşam alanlarına verdiği önem neticesinde saraylar, malikaneler, köşkler inşa edilmemiş midir zaten? Bu nedenle yaşam alanı hayal ederken hep mükemmel tasarımları ve eşsiz mimarileri getiririz gözümüzün önüne. İhtiyaçlarımıza ve zevklerimize göre oluşturacağımız mütevazi dekorasyonlarda bile ödüllü tasarımların küçük detaylarından ilham alırız. Hal böyleyken, biz de bu yazımızı birbirinden güzel ev modelleri ile dekorasyonlarınıza ilham kaynağı olacak tasarımlara ayırıyoruz. Konforu ve tasarımlarıyla öne çıkan bu göz alıcı evlere bayılacaksınız.
Daha fazla örnek model için “Görenleri kıskandıracak 10 müstakil ev” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Talaş ve bitki köklerinin yüksek ısı ve basınçta sıkıştırılması ile elde edilen bu çatı malzemesi hem ekolojik özellikleri hem güçlü izolasyonu hem de muhteşem görüntüsü ile dikkat çekiyor. Bu çatı malzemesi ile inşa edilen evlerin doğadan bir parça gibi görünmesi en büyük özellikleri oluyor. Bahçesi, terası, çatısı ve konforlu dekorasyonu ile eşsiz bir ev. Çatı malzemeleri hakkında fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa Homify profesyonellerinden çatı ustalarına danışabilirsiniz.
Konforlu bir ev denince aklınıza şüphesiz bahçe ve havuz gibi kullanım alanları olan evler geliyordur. Güzel bir kıyıda bulunan ve farklı mimarisi ile dikkat çeken bu villa aranılan bütün konfor ve lüks özelliklerine sahip. Son derece ferah bir iç mekanı olan evin dekorasyonu da rüya gibi.
Modern mimarinin en güzel örnekleri cam ve metal malzemelerin bir arada kullanıldığı modeller oluyor. Eğer siz de modern tasarım tutkunuysanız bu eve bayılacaksınız. Hemen her detayında cam malzemenin parlaklığını bulabileceğiniz bu ev konforlu olduğu kadar da şık.
Yine cam malzemeler sayesinde sonsuz bir ferahlık kazandırılan bir yapı görüyorsunuz. Modern tasarımının yanı sıra bahçesi, havuzu ve cam cepheleri ile dikkat çeken ev, son derece iyi aydınlatılmış bir iç mekana sahip.
Taş ve ahşap malzemelerin öne çıktığı bu yapı klasik Bodrum evlerinin biraz dışında bir tasarıma sahip. Muhteşem bir manzarası, kullanışlı bir havuzu ve akıl alan bir dekorasyonu olan bu evin iç mekanlarını mutlaka görün. Firma sayfasından diğer fotoğraflara göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Yüksek ağaçlarla kaplı bir ormanın içerisinde bulunan bu ev mimarisi ve dekorasyonunun yanı sıra bulunduğu lokasyon ile de dikkat çekiyor. Cam cephelerin baskın özellik olarak karşımıza çıktığı yapıda ışıklandırma ve dekorasyon da kusursuz planlanmış. Böyle bir evde bir ömür huzurla yaşanabilir.
Konforlu ev denince aklınıza genelde havuzlu villalar geliyor olabilir ama bir çiftlik evinin de herkesin kalbinde özel bir yeri olduğunu kabul etmek gerekir. Bu ev, muazzam büyüklükteki bahçesi ve taş binasıyla göz alıcı bir güzelliğe sahip. Birden fazla açık dinlenme alanı olan evin diğer fotoğraflarına da göz atın.
A tipi çatısı, bahçesi ve betonarme yapısıyla rüya gibi görünen bu ev de son derece konforlu bir iç mekana sahip. Tasarımı sırasında her detayın incelikle düşünüldüğü bu yapı hayallerinizi süsleyecek kadar güzel. Üstelik sonbahar mevsimi başka hiçbir bahçeye bu kadar yakışamazdı.
Japon mimarisinin özelliklerini taşıyan bu ahşap ev, şık ve dikkat çekici bir yapıya sahip. Ormanın içerisinde bulunan ve oldukça ferah bir alana sahip olan evin siyah rengi de göz alıyor. Alışılmışın dışında bir ahşap yapı olmasına rağmen doğal görüntüsünü elden bırakmamış.
Ahşap ve betonarme yapı şekillerinin her ikisini de bünyesinde barındıran bu yapı, bulunduğu alan itibariyle son derece sessiz ve huzurlu bir ev. Kendinizle baş başa kalmak istediğiniz zamanlarda kaçabileceğiniz böyle bir eviniz olsun istemez miydiniz?