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Sınırsız konfor sunan 10 göz alıcı ev

Homify Homify
Дом в поселке Брюховичи, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Minimalist Evler
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Yaşam alanlarımız kişisel hayatımızda, müdavimi olduğumuz mekanlardan, yemek yediğimiz restoranlardan, alış veriş yaptığımız mağazalardan, kıyafetlerimizden ve hatta iş yerlerimizden çok daha önemli bir yere sahiptir. İnsanoğlunun yaşam alanlarına verdiği önem neticesinde saraylar, malikaneler, köşkler inşa edilmemiş midir zaten? Bu nedenle yaşam alanı hayal ederken hep mükemmel tasarımları ve eşsiz mimarileri getiririz gözümüzün önüne. İhtiyaçlarımıza ve zevklerimize göre oluşturacağımız mütevazi dekorasyonlarda bile ödüllü tasarımların küçük detaylarından ilham alırız. Hal böyleyken, biz de bu yazımızı birbirinden güzel ev modelleri ile dekorasyonlarınıza ilham kaynağı olacak tasarımlara ayırıyoruz. Konforu ve tasarımlarıyla öne çıkan bu göz alıcı evlere bayılacaksınız.

Daha fazla örnek model için “Görenleri kıskandıracak 10 müstakil ev” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Ekolojik çatısıyla doğa dostu bir ev

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Kırsal Evler
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

Talaş ve bitki köklerinin yüksek ısı ve basınçta sıkıştırılması ile elde edilen bu çatı malzemesi hem ekolojik özellikleri hem güçlü izolasyonu hem de muhteşem görüntüsü ile dikkat çekiyor. Bu çatı malzemesi ile inşa edilen evlerin doğadan bir parça gibi görünmesi en büyük özellikleri oluyor. Bahçesi, terası, çatısı ve konforlu dekorasyonu ile eşsiz bir ev. Çatı malzemeleri hakkında fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa Homify profesyonellerinden çatı ustalarına danışabilirsiniz.  

Havuzlu lüks bir villa

Em meio à Natureza, Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Rustik Evler
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Konforlu bir ev denince aklınıza şüphesiz bahçe ve havuz gibi kullanım alanları olan evler geliyordur. Güzel bir kıyıda bulunan ve farklı mimarisi ile dikkat çeken bu villa aranılan bütün konfor ve lüks özelliklerine sahip. Son derece ferah bir iç mekanı olan evin dekorasyonu da rüya gibi.

Modern ve şık

Bodrum Villa, Adres Tasarım Adres Tasarım Akdeniz Evler
Adres Tasarım

Bodrum Villa

Adres Tasarım
Adres Tasarım
Adres Tasarım

Modern mimarinin en güzel örnekleri cam ve metal malzemelerin bir arada kullanıldığı modeller oluyor. Eğer siz de modern tasarım tutkunuysanız bu eve bayılacaksınız. Hemen her detayında cam malzemenin parlaklığını bulabileceğiniz bu ev konforlu olduğu kadar da şık.

Ferahlığın doruklarında bir ev

C.S. EVİ CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

C.S. EVİ

CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Yine cam malzemeler sayesinde sonsuz bir ferahlık kazandırılan bir yapı görüyorsunuz. Modern tasarımının yanı sıra bahçesi, havuzu ve cam cepheleri ile dikkat çeken ev, son derece iyi aydınlatılmış bir iç mekana sahip. 

Doğayla iç içe lüks bir ev

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Taş ve ahşap malzemelerin öne çıktığı bu yapı klasik Bodrum evlerinin biraz dışında bir tasarıma sahip. Muhteşem bir manzarası, kullanışlı bir havuzu ve akıl alan bir dekorasyonu olan bu evin iç mekanlarını mutlaka görün. Firma sayfasından diğer fotoğraflara göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Ormanın ortasında bir inci

Дом в поселке Брюховичи, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Minimalist Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Yüksek ağaçlarla kaplı bir ormanın içerisinde bulunan bu ev mimarisi ve dekorasyonunun yanı sıra bulunduğu lokasyon ile de dikkat çekiyor. Cam cephelerin baskın özellik olarak karşımıza çıktığı yapıda ışıklandırma ve dekorasyon da kusursuz planlanmış. Böyle bir evde bir ömür huzurla yaşanabilir. 

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Hayal gibi bir çiftlik evi

Rural House, Lancashire, Barnes Walker Ltd Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

Rural House, Lancashire

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

Konforlu ev denince aklınıza genelde havuzlu villalar geliyor olabilir ama bir çiftlik evinin de herkesin kalbinde özel bir yeri olduğunu kabul etmek gerekir. Bu ev, muazzam büyüklükteki bahçesi ve taş binasıyla göz alıcı bir güzelliğe sahip. Birden fazla açık dinlenme alanı olan evin diğer fotoğraflarına da göz atın.

Masalsı bir yapı

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

A tipi çatısı, bahçesi ve betonarme yapısıyla rüya gibi görünen bu ev de son derece konforlu bir iç mekana sahip. Tasarımı sırasında her detayın incelikle düşünüldüğü bu yapı hayallerinizi süsleyecek kadar güzel. Üstelik sonbahar mevsimi başka hiçbir bahçeye bu kadar yakışamazdı.

Karizmatik bir ahşap ev

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Modern Evler Ahşap Siyah
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

Japon mimarisinin özelliklerini taşıyan bu ahşap ev, şık ve dikkat çekici bir yapıya sahip. Ormanın içerisinde bulunan ve oldukça ferah bir alana sahip olan evin siyah rengi de göz alıyor. Alışılmışın dışında bir ahşap yapı olmasına rağmen doğal görüntüsünü elden bırakmamış.

Sessizlik arayanlar için sevimli bir ev

Гостевые домики , Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Eklektik Evler Ahşap Ahşap rengi
Dmitriy Khanin

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Ahşap ve betonarme yapı şekillerinin her ikisini de bünyesinde barındıran bu yapı, bulunduğu alan itibariyle son derece sessiz ve huzurlu bir ev. Kendinizle baş başa kalmak istediğiniz zamanlarda kaçabileceğiniz böyle bir eviniz olsun istemez miydiniz? 

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