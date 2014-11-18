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Tasarımcı işi ankastre mutfak modelleri

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify Kırsal Mutfak
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Herkes göz alıcı bir mutfağı olsun ister. Eminiz siz de çocuklarınızın güvenle oynayabileceği, kahvaltıların keyfini doya doya çıkarabileceğiniz, eşinizle romantik bir akşam yemeği yiyebileceğiniz hoş bir mutfak hayal ediyorsunuzdur. Size göstereceğimiz mutfaklar hem bu isteklerinizi karşılayacak, hem de misafirlerinizin gözünü alacak cinsten.

Göstereceğimiz mutfaklar, klasikten, İskandinav'a, endüstriyelden, rustik ve moderne kadar farklı tarzlarda tasarlanmış. Ama hepsinin ortak noktası usta tasarımcıların elinden çıkmış olmaları. Bu mutfaklar size kendi mutfaklarınızı tasarlarken ilham verecek. Gelin tasarım harikası mutfaklara hep birlikte bir göz atalım.

Modern bir klasik

Justin Van Breda - Kitchen Justin Van Breda Mutfak
Justin Van Breda

Justin Van Breda – Kitchen

Justin Van Breda
Justin Van Breda
Justin Van Breda

Justin Van Breda'ya ait bu mutfak tasarımında kullanılan parke zeminler, raflar, bahçeye açılan kapılar bize klasik bir Victoria dönemi mutfağı izlenimi veriyor. Ancak tavan pencereleri, zarif dolap kaplamaları ve tavandaki spotlar mutfağı modern zamanlara taşımış. Üstelik oldukça geniş tasarlanan mutfak yemek odası olarak da kullanılabilme imkanı sunuyor. Böyle aydınlık bir mutfakta yemek yemenin keyfini anlatmak için ne söylesek az gelir.

Manzaralı bir mutfak

Kitchen Dining Area Rachel Angel Design Modern Mutfak
Rachel Angel Design

Kitchen Dining Area

Rachel Angel Design
Rachel Angel Design
Rachel Angel Design

Rachel Angel Designs imzalı bu mutfakta kullanılan kahverengi tonlu mobilyalar ve bembeyaz duvarlar mükemmel bir denge oluşturmuş. Aynı uyumu mutfak dolaplarında görmek de mümkün. Geniş cam kapının ardındaki olağanüstü bahçe manzarası ise kompozisyonu tamamlamış. Bahçenin yemyeşil manzarası bu mutfak da yenecek yemeklerin lezzetine lezzet katacaktır diye düşünüyoruz. Masanın tasarımı için kullanılan mor bardaklar, hem masadaki hem de tezgahtaki çiçeklerle uyum gösteriyor. Zeminler için seçilen döşemelerin rengi ise mutfağın kahverengi ağırlıklı mobilyalarıyla bir bütünlük oluşturuyor. Misafirlerinizin bu mutfakta vereceğiniz davetleri anlata anlata bitiremeyeceğinden hiç şüphemiz yok.

Sıkışık ama etkileyici

Country style kitchen homify Kırsal Mutfak
homify

Country style kitchen

homify
homify
homify

Bu mutfak ilk mutfağımıza benzer ama daha küçük bir klasik mutfak örneği. İlk mutfağımızdan bir diğer farkı  ise mutfağın ortasında duran büyük tezgah. Bu tezgah hem yemeklerinizi hazırlayabilme imkanı sunarken, hem de yemek yiyebileceğiniz bir masa işlevi görüyor. Küçük alanıyla samimi bir atmosfer yaratan bu mutfakta romantizmi doya doya yaşayacaksınız. Unutmadan belirtelim, bu şık mutfağın tasarımında Schema Studio Limited'in imzası var.

Şeflere yaraşır

MR & MRS DELANEY'S KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens Modern Mutfak
Diane Berry Kitchens

MR & MRS DELANEY'S KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

Ham tuğlayla örülü duvarlar içinde bulundukları odalara çoğu zaman hoş bir görünüm kazandırıyor. Burada da aynı etkiyi görmek mümkün. Ayrıca ilginç şekilli tavan lambaları, krom doğramadan yapılmış yüksek ve katlanabilir pencereler bu mutfağa profesyonel bir mutfak havası vermiş. Ancak yine de ev sıcaklığından bir şey kaybettirmemiş. Seçilen pratik mobilyalar ve bahçede kullanılan ahşabın da birbirini uyum sağladığını söylemeden geçmeyelim. Bu endüstriyel görünümlü hoş mutfağın tasarımda Diane Berru Kitchens'ın imzası var.

Sükunet

Bespoke Kitchen Accessories NAKED Kitchens Kırsal Mutfak
NAKED Kitchens

Bespoke Kitchen Accessories

NAKED Kitchens
NAKED Kitchens
NAKED Kitchens

Sade ve huzurlu unsurlarla donatışmış bir mutfağın içinde yaşayanları mutlu edeceğine hiç şüphe yok. Tasarımı Naked Kitchens'a ait, doğal ışığın doldurduğu bu mutfak da bu konuda çok iyi bir örnek. Taze çiçeklerden yayılan kokuların mutfakta yaratacağınız huzurlu atmosfere katkı sağlayacağını söylemek de yarar var. Koyu kahverengi tonda yapılmış, tertemiz mutfak tezgahının üstündeki orkidelere bakmak bile insana huzur veriyor. Öyle değil mi?

Modern bir kır evi mutfağı

Stable Cottage Adam Coupe Photography Limited Kırsal Yemek Odası
Adam Coupe Photography Limited

Stable Cottage

Adam Coupe Photography Limited
Adam Coupe Photography Limited
Adam Coupe Photography Limited

Bahçeye bakan cepheyi komple kaplayan pencereler de mutfağın bolca ışık almasını sağlıyor. Ahşap iskeletin hoş bir hava kattığı mutfağın taban döşemeleri için seçilen karolar da mutfağı daha aydınlık hale getiriyor. Tezgah ve avizede kullanılan metal malzeme mutfağın geneline hakim ahşap dokuyla ilginç bir kontrast oluşturuyor. Hem metal, hem de ahşabın bir arada kullanıldığı bar tabureleri ise bu kontrastı daha da görünür hale getiriyor. Bu ferah ve aydınlık mutfakta misafir ağırlamak bir keyfe dönüşecek.

Hint mutfağı

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates Eklektik Yemek Odası
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

Bu resimdeki mutfak sizce de harika değil mi? Farklı ahşap dokularının bir araya geldiği mutfağın zeminlerindeki antrasit tonlu taşlar da çok hoş bir kompozisyon ortaya çıkmasına neden olmuş. Hintli tasarımcılardan meydana gelen Moorthy&Associates imzalı bu mutfakta hem geleneksel hem de modern bir görüntüden bahsetmek mümkün.

10 lüks banyo tasarımı
Mutfağını yenilemek isteyenler için farklı tarzlara sahip ankastre mutfak modelleri.

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