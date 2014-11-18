Tasarımcı işi ankastre mutfak modelleri

Herkes göz alıcı bir mutfağı olsun ister. Eminiz siz de çocuklarınızın güvenle oynayabileceği, kahvaltıların keyfini doya doya çıkarabileceğiniz, eşinizle romantik bir akşam yemeği yiyebileceğiniz hoş bir mutfak hayal ediyorsunuzdur. Size göstereceğimiz mutfaklar hem bu isteklerinizi karşılayacak, hem de misafirlerinizin gözünü alacak cinsten.

Göstereceğimiz mutfaklar, klasikten, İskandinav'a, endüstriyelden, rustik ve moderne kadar farklı tarzlarda tasarlanmış. Ama hepsinin ortak noktası usta tasarımcıların elinden çıkmış olmaları. Bu mutfaklar size kendi mutfaklarınızı tasarlarken ilham verecek. Gelin tasarım harikası mutfaklara hep birlikte bir göz atalım.