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Eski bir mutfağı nasıl değiştirebilirim?

Meral Eser Meral Eser
CASA DI MONTAGNA A SAINT MORITZ, VITTORIO GARATTI ARCHITETTO VITTORIO GARATTI ARCHITETTO Modern Mutfak Ahşap
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Mutfak alanı küçük ve dar ya da geniş bir zemine yerleşebilir. Birçok mutfak gereci ve cihazını bir arada bulunduran mutfaklar, evin diğer alanlarına göre daha küçük yer kaplar. Dolayısıyla mutfak dekorasyonu ile ilgili depolama sistemleri geliştirilebilir, yenileme ihtiyacı doğabilir. Gerek onarım gerektiren ihtiyaçları karşılamak açısından, gerekse daha estetik bir görünüm kazandırmak için eski mutfaklar, günümüz stil ve tarzlarına uygun olarak yenilenebilir. Bu yazımızda sizlere eski mutfakların değiştirilmesi ile ilgili görseller derledik, ilginizi çeken fikirler bulacağınızı umuyoruz.

Kasvetli görünümden kurtulun

CASA DI MONTAGNA A SAINT MORITZ, VITTORIO GARATTI ARCHITETTO VITTORIO GARATTI ARCHITETTO Modern Mutfak
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO

VITTORIO GARATTI ARCHITETTO
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO

Karanlık ve kasvetli bir iç mekana sahipseniz hemen değiştirin! Huzurlu ve ferah bir yaşamı herkes hak eder. Mutfak alanı, yemek ve oturma alanını bir arada çözmek küçük evler için uygun bir yaklaşımdır. Fakat ışıklandırma doğru ve ölçülü bir dizayna sahip olmalı. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev modeli bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

Aydınlık ve ferah atmosfere dönüşüm

CASA DI MONTAGNA A SAINT MORITZ, VITTORIO GARATTI ARCHITETTO VITTORIO GARATTI ARCHITETTO Modern Mutfak Ahşap
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO

VITTORIO GARATTI ARCHITETTO
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO

Dönüşüm sonrası adeta tamamen değişen şahane bir mutfak. Önceki kasvetli ve karanlık halinden eser kalmadığı gibi, doğru ve ölçülü ışıklandırma ile daha ferah bir atmosfere sahip oluyor. Duvarda ayna kullanımı daha geniş bir görünüm oluşturmuyor mu? Derinlik katan etkiler yaratmak ve daha ferah bir görünüm elde etmek istiyorsanız, aynaların işlevselliğinden faydalanabilirsiniz.

İşlevsiz planlamadan kurtulun

Reforma completa de apartamento playa, INTERMOBLE COCINAS INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

Daha düzenli ve göz yormayan bir mutfak planı için, gerekli düzenlemelerin yapılması gerek. Özellikle mutfak dolabı ve duvar yüzeyindeki desenler, küçük bir mutfak için göz yoran bir görünüm oluşturabilir. Daha ferah ve geniş bir atmosfer oluşturmak için yalın bir dil, açık renk tonları kurtarıcı olacaktır.

Akılcı depolama sistemlerini kullanın

Reforma completa de apartamento playa, INTERMOBLE COCINAS INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

Özellikle küçük ve dar mutfaklar için depolama sistemlerinin akılcı çözümleri önemli fayda sağlar. Gerek göz yoran karmaşadan kurtulmak, gerekse daha estetik ve ferah bir atmosfer oluşturmak adına doğru ve ölçülü tasarlanması gerekir. Önceki haline nazaran daha düzenli ve göze hitap eden bir tasarım anlayışı söz konusu. Sadelik ve yalınlık, modern stil çözümlerle bir araya geldiğinde işlevsellik ve estetik görünüm kolaylıkla sağlanıyor.

Küçük mutfaklarda açık plan çözümler

TASARIM ÖNCESİ Ev Dekorasyonu Antalya İç Dekorasyon
Ev Dekorasyonu Antalya

TASARIM ÖNCESİ

Ev Dekorasyonu Antalya
Ev Dekorasyonu Antalya
Ev Dekorasyonu Antalya

Eğer yemek alanı ve mutfağı bir arada çözmek, oturma alanı ve mutfakta daha geniş bir alan ihtiyacı gözetiyorsanız, açık plan doğru yaklaşım olabilir. Burada mutfak alanının değişim önceki aşamalarından birini görüyoruz. Evin eski halinden eser kalmadan, modern bir mutfak tasarımı görmek için dönüşüm sonrası halini inceleyebiliriz.

Göz yoran karmaşadan kurtulun

TASARIM SONRASI Ev Dekorasyonu Antalya İç Dekorasyon
Ev Dekorasyonu Antalya

TASARIM SONRASI

Ev Dekorasyonu Antalya
Ev Dekorasyonu Antalya
Ev Dekorasyonu Antalya

İster açık plan bir tasarım anlayışı yolu izleyin, ister sadece mutfak dekorasyonunu yenileyin; büyük ve küçük mutfaklarda göz yoran karmaşadan kurtulmak için bazı pratik yöntemleri değerlendirmek gerekebilir. Açık renk tonları kullanmak, duvar zemini ile mutfak dolapları ilişkisi, mutfak tezgahı renk ve dokuları gibi detaylar bu alana girer. Özetle Mutfak alanını diğer alanlardan duvar zemini kaplamaları ile hem ayırabilir, hem de uyum sağlayan renk ve dokuları tercih ederek, göz yoran karmaşık görünümden kurtulabilirsiniz. Eski ve artık kullanışsız hale gelen mutfakları değiştirmek için ihtiyaçlarınızı belirleyin ve alanları doğru değerlendirin.

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