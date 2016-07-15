Eski bir mutfağı nasıl değiştirebilirim?

Mutfak alanı küçük ve dar ya da geniş bir zemine yerleşebilir. Birçok mutfak gereci ve cihazını bir arada bulunduran mutfaklar, evin diğer alanlarına göre daha küçük yer kaplar. Dolayısıyla mutfak dekorasyonu ile ilgili depolama sistemleri geliştirilebilir, yenileme ihtiyacı doğabilir. Gerek onarım gerektiren ihtiyaçları karşılamak açısından, gerekse daha estetik bir görünüm kazandırmak için eski mutfaklar, günümüz stil ve tarzlarına uygun olarak yenilenebilir. Bu yazımızda sizlere eski mutfakların değiştirilmesi ile ilgili görseller derledik, ilginizi çeken fikirler bulacağınızı umuyoruz.
Karanlık ve kasvetli bir iç mekana sahipseniz hemen değiştirin! Huzurlu ve ferah bir yaşamı herkes hak eder. Mutfak alanı, yemek ve oturma alanını bir arada çözmek küçük evler için uygun bir yaklaşımdır. Fakat ışıklandırma doğru ve ölçülü bir dizayna sahip olmalı. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev modeli bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Dönüşüm sonrası adeta tamamen değişen şahane bir mutfak. Önceki kasvetli ve karanlık halinden eser kalmadığı gibi, doğru ve ölçülü ışıklandırma ile daha ferah bir atmosfere sahip oluyor. Duvarda ayna kullanımı daha geniş bir görünüm oluşturmuyor mu? Derinlik katan etkiler yaratmak ve daha ferah bir görünüm elde etmek istiyorsanız, aynaların işlevselliğinden faydalanabilirsiniz.
Daha düzenli ve göz yormayan bir mutfak planı için, gerekli düzenlemelerin yapılması gerek. Özellikle mutfak dolabı ve duvar yüzeyindeki desenler, küçük bir mutfak için göz yoran bir görünüm oluşturabilir. Daha ferah ve geniş bir atmosfer oluşturmak için yalın bir dil, açık renk tonları kurtarıcı olacaktır.
Özellikle küçük ve dar mutfaklar için depolama sistemlerinin akılcı çözümleri önemli fayda sağlar. Gerek göz yoran karmaşadan kurtulmak, gerekse daha estetik ve ferah bir atmosfer oluşturmak adına doğru ve ölçülü tasarlanması gerekir. Önceki haline nazaran daha düzenli ve göze hitap eden bir tasarım anlayışı söz konusu. Sadelik ve yalınlık, modern stil çözümlerle bir araya geldiğinde işlevsellik ve estetik görünüm kolaylıkla sağlanıyor.
Eğer yemek alanı ve mutfağı bir arada çözmek, oturma alanı ve mutfakta daha geniş bir alan ihtiyacı gözetiyorsanız, açık plan doğru yaklaşım olabilir. Burada mutfak alanının değişim önceki aşamalarından birini görüyoruz. Evin eski halinden eser kalmadan, modern bir mutfak tasarımı görmek için dönüşüm sonrası halini inceleyebiliriz.
İster açık plan bir tasarım anlayışı yolu izleyin, ister sadece mutfak dekorasyonunu yenileyin; büyük ve küçük mutfaklarda göz yoran karmaşadan kurtulmak için bazı pratik yöntemleri değerlendirmek gerekebilir. Açık renk tonları kullanmak, duvar zemini ile mutfak dolapları ilişkisi, mutfak tezgahı renk ve dokuları gibi detaylar bu alana girer. Özetle Mutfak alanını diğer alanlardan duvar zemini kaplamaları ile hem ayırabilir, hem de uyum sağlayan renk ve dokuları tercih ederek, göz yoran karmaşık görünümden kurtulabilirsiniz. Eski ve artık kullanışsız hale gelen mutfakları değiştirmek için ihtiyaçlarınızı belirleyin ve alanları doğru değerlendirin.
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