Eski bir mutfağı nasıl değiştirebilirim?

İster açık plan bir tasarım anlayışı yolu izleyin, ister sadece mutfak dekorasyonunu yenileyin; büyük ve küçük mutfaklarda göz yoran karmaşadan kurtulmak için bazı pratik yöntemleri değerlendirmek gerekebilir. Açık renk tonları kullanmak, duvar zemini ile mutfak dolapları ilişkisi, mutfak tezgahı renk ve dokuları gibi detaylar bu alana girer. Özetle Mutfak alanını diğer alanlardan duvar zemini kaplamaları ile hem ayırabilir, hem de uyum sağlayan renk ve dokuları tercih ederek, göz yoran karmaşık görünümden kurtulabilirsiniz. Eski ve artık kullanışsız hale gelen mutfakları değiştirmek için ihtiyaçlarınızı belirleyin ve alanları doğru değerlendirin.

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