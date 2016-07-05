Neden benim aklıma gelmedi diyeceğiniz 10 parlak mutfak fikri

Mutfak dekorasyonu evin diğer odalarına göre çok daha detaylı ve ince bir planlama gerektirir. Lavabosundan su tesisatına, elektronik cihazlardan mutfak eşyalarına kadar her ayrıntısı uzmanlık gerektiren bir bakım ve özen ister. Ayrıca her parçasını ayrı ayrı seçmeniz gereken yüzlerce eşyaya ihtiyaç duyacağınız bir dekorasyondur. Dekorasyonu alnınızın akıyla tamamlasanız dahi sonradan görüp ihtiyaç duyduğunuzu düşüneceğiniz birçok fikirle karşılaşma ihtimaliniz de yüksek. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere mutfak dekorasyonu hakkında parlak fikirler içeren tasarım örnekleri sunacağız. Bu örnekler sayesinde dekorasyonunuzun bütün ihtiyaçlarını daha yolun başındayken çıkarabilirsiniz. Mutfaklarınızı daha kullanışlı hale getirebilecek ve aynı zamanda ekonomi yapmanızı da sağlayabilecek bu 10 parlak fikre göz atmadan geçmeyin.

Mutfak dekorasyonu hakkında aradığınız şey daha farklı önerilerse; örneğin küçük bir mutfağı daha kullanışlı hale getirmek için fikirlere ihtiyacınız varsa “Küçük mutfak dekorasyonu ile ilgili 9 yaratıcı fikir” başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.