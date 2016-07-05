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Neden benim aklıma gelmedi diyeceğiniz 10 parlak mutfak fikri

Homify Homify
Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya MutfakDolap & Raflar Ahşap Yeşil
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Mutfak dekorasyonu evin diğer odalarına göre çok daha detaylı ve ince bir planlama gerektirir. Lavabosundan su tesisatına, elektronik cihazlardan mutfak eşyalarına kadar her ayrıntısı uzmanlık gerektiren bir bakım ve özen ister. Ayrıca her parçasını ayrı ayrı seçmeniz gereken yüzlerce eşyaya ihtiyaç duyacağınız bir dekorasyondur. Dekorasyonu alnınızın akıyla tamamlasanız dahi sonradan görüp ihtiyaç duyduğunuzu düşüneceğiniz birçok fikirle karşılaşma ihtimaliniz de yüksek. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere mutfak dekorasyonu hakkında parlak fikirler içeren tasarım örnekleri sunacağız. Bu örnekler sayesinde dekorasyonunuzun bütün ihtiyaçlarını daha yolun başındayken çıkarabilirsiniz. Mutfaklarınızı daha kullanışlı hale getirebilecek ve aynı zamanda ekonomi yapmanızı da sağlayabilecek bu 10 parlak fikre göz atmadan geçmeyin.

Mutfak dekorasyonu hakkında aradığınız şey daha farklı önerilerse; örneğin küçük bir mutfağı daha kullanışlı hale getirmek için fikirlere ihtiyacınız varsa “Küçük mutfak dekorasyonu ile ilgili 9 yaratıcı fikir” başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.

Manyetik duvar

APARTAMENTO SAÚDE - SP, Natali de Mello - Arquitetura e Arte Natali de Mello - Arquitetura e Arte MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
Natali de Mello – Arquitetura e Arte

Natali de Mello - Arquitetura e Arte
Natali de Mello – Arquitetura e Arte
Natali de Mello - Arquitetura e Arte

Metal baharatlıklarınız ya da bıçaklarınız için manyetik bir duvar kullanmayı hiç düşünmüş müydünüz? Öyleyse bu fikre kulak verin. Düzenli ve kullanışlı bir mutfağın sırrı tezgahın üzerini mümkün olduğunca özgür bırakmaktan geçer. Elinizin altında baharat takımları, bıçak kütükleri ve küçük ev aletleri dururken mutfakta çalışmak biraz zor olabilir. Bu nedenle mutfağınızın dikey yüzeylerini böyle küçük eşyalar için kullanıma açmak muhteşem bir fikir olur. Manyetik bir duvar oluşturmak için uygun bulduğunuz duvara dilediğiniz ölçülerde manyetik bir levha monte edebilirsiniz. Bu konuda bilgi almak için mutfak planlayıcılarına danışabilirsiniz.

Tabureleri canlandırın

Baa Bar Stool Baa Stool MutfakMasa & Oturma Grupları
Baa Stool

Baa Bar Stool

Baa Stool
Baa Stool
Baa Stool

Sıradan ahşap tabureler size de çok sıkıcı geliyorsa bu fikir hoşunuza gidebilir. Hemen her yerde bulabileceğiniz peluş kumaşlardan tabure örtüleri diktirerek dekorasyonunuza dinamik kazandırabilirsiniz. Rengarenk ve canlı bu tabure örtüleri aynı zamanda taburelerinizi daha rahat ve kullanışlı bir hale getirecektir. 

Sık kullanılan ölçüleri göz önünde tutun

David Mellor Minimal Cutlery Hand Pulled Screen Print Lane MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
Lane

David Mellor Minimal Cutlery Hand Pulled Screen Print

Lane
Lane
Lane

Yemek yaparken sık kullandığınız ölçü değişimleri mutlaka vardır. Her seferinde defterleri ya da interneti açıp 200gr kaç bardak eder, bir kaşık kaç gramdır gibi soruların cevabını aramaktansa bu ölçülerin toplu halde bulunduğu dekoratif görselleri tablo olarak duvarınıza asabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ihtiyacınız olan ölçüleri dekoratif bir şekilde kağıda dökmek ve çerçeveletmek, hepsi bu!

Dekoratif duvar rafları

Vintage Mutfak Rafı, Pons Home Design Pons Home Design MutfakDolap & Raflar
Pons Home Design

Vintage Mutfak Rafı

Pons Home Design
Pons Home Design
Pons Home Design

Mutfak dekorasyonunda en çok ihtiyaç duyacağınız eşya depolama alanları olacaktır. Dolap, raf ve çekmeceler ne kadar fazla olursa o kadar iyidir. Bu yüzden mutfağınızın dikey yüzeylerini dekoratif raflarla süsleyebilirsiniz. Bu dekorasyonda gördüğünüz rafın oldukça basit bir yapısı var ama son derece şık görünüyor. Dilediğiniz duvara dilediğiniz gibi raflar yaptırabilirsiniz. 

Aromatik mutfak bitkileri

Albox MATT / Koyu Mavi & Beyaz, albox albox MutfakDolap & Raflar
albox

Albox MATT / Koyu Mavi & Beyaz

albox
albox
albox

Mutfaklarınızda fesleğen, nane, biberiye, defne ve maydanoz yetiştirmeyi hiç düşünmemiş olamazsınız. Hatta yeterince saksınız varsa bunların arasına sarımsak, roka ve soğanı bile ekleyebilirsiniz. Mutfaklarınızda en çok ihtiyaç duyacağınız çeşnileri, taze ve doğal yoldan bulmanın en pratik çözümü onları mutfaklarınızda yetiştirmektir. Bunun için saksılardan veya dikey bahçe uygulamalarından faydalanabilirsiniz. 

Geri dönüşüm için bölmeli çöp kutusu

Pull out waste bins Urban Myth MutfakDepo & Kiler
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

Evlerde geri dönüşümün öneminden artık herkes haberdardır. Eğer siz de geri dönüşüm konusunda titiz davranıyorsanız bu bölmeli çöp kutularından mutlaka bir tane edinin. Bu sayede organik, cam, plastik ve kağıt atıklarınızı daha kolay ayırabilirsiniz.

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Kendin yap ışıklandırmalar

homify MutfakIşıklandırma
homify

homify
homify
homify

Farklı malzemeler kullanılarak yapılan kendin yap ışıklandırmaları mutfaklar için çok kullanışlı çözümler sunuyor. Mutfakta çalışırken her iş alanı için özel bir ışıklandırmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu görev aydınlatmalarınızı kendin yap projeleriyle üretirseniz hem kullanılmayan eşyalarınızı değerlendirebilir hem de alternatif ışık kaynakları kazanırsınız. 

Yeteneğinizi gösterin

Adesivo de azulejo hidráulico para cozinha ZAP MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
ZAP

Adesivo de azulejo hidráulico para cozinha

ZAP
ZAP
ZAP

Beyaz fayanslarınızdan sıkıldıysanız ya da mutfağın bir köşesini canlandırmak istiyorsanız vitray kalemleri tam size göre. Bu kalemlerden birkaç renk edinerek fayanslarınızı dilediğiniz gibi desenlendirebilirsiniz. Ayrıca kusur ve lekeleri de kapatabilirsiniz. Sıradan bir fayans alanı, rustik bir dekorasyona dönüştürmek işte bu kadar kolay.

Sepetler

Kitchen island butchers block top Country Interiors MutfakDolap & Raflar
Country Interiors

Kitchen island butchers block top

Country Interiors
Country Interiors
Country Interiors

Patates, soğan gibi kuru sebzeler ve portakal, elma gibi oda sıcaklığında muhafaza edebileceğiniz meyveler için en iyi saklama alanı hasır sepetlerdir. Bu sağlıklı sepetlerden birkaç adet alıp raf ve dolaplarınızda kullanabilirsiniz. 

Koyu renklerin cazibesi

Olea Bodrum Femaş Mobilya MutfakDolap & Raflar Ahşap Yeşil
Bodrum Femaş Mobilya

Olea

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

Mutfak dekorasyonlarında ferahlık ön planda olduğu için açık renkler görmeye alışığız. Ama koyu renklerle de muhteşem ve aynı zamanda ferah dekorasyonlar yapılabilir. Eğer daha kullanışlı ve zor kirlenen bir mutfak istiyorsanız koyu renkleri değerlendirebilirsiniz. Koyu yeşil dolapları ile bu ahşap mutfak sizce de harika görünmüyor mu? 

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