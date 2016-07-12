Bir babadan kızına muhteşem bir hediye: İnanılmaz ev yenilemesi

Bu yazımızda sizlere diğerlerinden farklı bir yenileme projesi tanıtacağız. Hem detaylı bir yenileme hem de genişletme tadilatı içeren bu projeyi farklı yapan şey ise bir hediye olması. Eski hali bir harabeden farksız olan evi önce kökten bir yenilemeye sokan mimarlar bir de evin önüne duvar örerek ek alan inşa ediyorlar. Dar ve kullanışsız bir döküntüden ferah ve tertemiz bir eve dönüşen bu evi gelin birlikte daha yakından inceleyelim. Eğer sizin de müstakil eviniz eski güzelliğini kaybetmiş ve zamanın etkilerini daha açık belli eder olmuşsa belki sizin de bir yenilenmeye gitmeniz gerekiyordur. Kapsamlı olsun veya olmasın birkaç yenilemeyle evinizin bambaşka bir havaya bürünebileceğini unutmayın. Tadilata gitmeden küçük değişikliklerle evinizin havasını yenilemek istiyorsanız size de birkaç küçük dekorasyon önerisi verebiliriz. “Az masrafla evimi nasıl güzelleştirebilirim?” başlıklı yazımızda birbirinden güzel fikirler bulabilirsiniz.
Evin ilk haline bakınca tadilatı korkutucu görünebilir ama basit bir duvar dekorasyonunun bile evi ne kadar değiştirebileceğini görünce çok şaşıracaksınız. İki odalı bu küçük ve boğucu ev yıllara karşı verdiği mücadeleyi kaybetmiş gibi görünüyor. Eski aile evlerinde yaşayan iki kız için eve babaları tarafından, profesyonel bir ekip desteği ile uygulanan bakım altın değerinde olsa gerek. İşe eski eşyaları atıp eve ek bir alan inşa ederek başlayan usta baba bakın daha neler yapıyor.
Evin hemen önünde bulunan boş alanı tuğla ve çimentoyla örerek diktörtgen şeklinde bir odaya dönüştürüyorlar. Kaba inşaattan sonrası ise iç mekan tasarımı. Beyaz renk ile tamamen boyanan duvarlar, yeni bir zemin ve yenilenen çatı ile ev yaşanılası bir alana dönüşüyor. Sizin de evinizde değiştirmek istediğiniz alanlar varsa ya da kafanızda bir genişletme planlıyorsanız, ev tadilatları konusunda uzman desteğine ihtiyacınız varsa, mimarlara danışarak en doğru desteği alabilirsiniz.
Evin ek alanı tamamlandıktan sonra dışarıdan bu şekilde görünüyor. Bakımlı bir çatı, yeni kapı ve pencereler, silikon dış cephe boyası ve tertemiz yeni bir çehre. Evin içi de benzer şekilde dönüşümden geçiyor. Hem bahçe alanını daraltmayan hem de evin kullanım alanını artıran bu akıllıca proje oldukça ilham verici.
Gelin bir de iç mekanın eski haline göz atalım. Hem mutfak hem de oturma odası olarak kullanılan bu alan iç karartıcı bir görünüme sahip öyle değil mi? Mutfak alanı ile oturma odası alanının birbirinden ne noktada ayrıldığı dahi belli olmayan bu dekorasyonun son halini mutlaka görün. Bu eski ve yıkık dökük eşyaların tamamı hurdaya çıkartılmış olacak.
Ve nihayet iç mekanın son hali! Bembeyaz duvarlar ve zemin sayesinde mükemmel aydınlanan odada yeni eşyaların temiz havası hemen hissediliyor. Yine mutfak ve oturma odası olarak kullanılan bu dikdörtgen şekilli ek oda, yeni pencereleri sayesinde oldukça iyi aydınlanıyor. Modern mutfak tezgahı ve yeni mutfak dolapları sayesinde bambaşka bir görüntü kazanan evin geçirdiği değişim gerçekten şaşırtıcı.
Tavan taşıyıcısı olarak çelik ve ahşap malzeme seçen ekip tavanda strüktürleri açık bırakmışlar. Beyaz renge boyanan taşıyıcılar, sağlamlığın yanı sıra modern bir görüntü de sağlamış. Beyazın farklı tonları ve gri ile dekore edilen evde şık mobilyalar kullanılmış. Bu yemek masası takımı dekorasyona oldukça uyumlu.
Mobilyalarda ise yine modern ve kullanışlı modeller tercih edilmiş. Renkli kırlentler ile canlandırılan dekorasyonda sevimli aksesuarlar da dikkat çekiyor. Bahçeye bakan pencereler sayesinde gün ışığından oldukça iyi faydalanan bu oda adeta eve taze kan olmuş.
Mutfak tezgahının hemen üzerinden bakınca bu bahçe manzarasıyla karşılaşıyorsunuz. Odaya hem ferahlık hem de taze bir hava getiren bu pencereler oldukça iyi planlanmış. Odanın tek duvarında açık gri tonunun kullanılması da evi göz yoran parlaklıktan korumuş.