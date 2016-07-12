Bir babadan kızına muhteşem bir hediye: İnanılmaz ev yenilemesi

Bu yazımızda sizlere diğerlerinden farklı bir yenileme projesi tanıtacağız. Hem detaylı bir yenileme hem de genişletme tadilatı içeren bu projeyi farklı yapan şey ise bir hediye olması. Eski hali bir harabeden farksız olan evi önce kökten bir yenilemeye sokan mimarlar bir de evin önüne duvar örerek ek alan inşa ediyorlar. Dar ve kullanışsız bir döküntüden ferah ve tertemiz bir eve dönüşen bu evi gelin birlikte daha yakından inceleyelim. Eğer sizin de müstakil eviniz eski güzelliğini kaybetmiş ve zamanın etkilerini daha açık belli eder olmuşsa belki sizin de bir yenilenmeye gitmeniz gerekiyordur. Kapsamlı olsun veya olmasın birkaç yenilemeyle evinizin bambaşka bir havaya bürünebileceğini unutmayın. Tadilata gitmeden küçük değişikliklerle evinizin havasını yenilemek istiyorsanız size de birkaç küçük dekorasyon önerisi verebiliriz. “Az masrafla evimi nasıl güzelleştirebilirim?” başlıklı yazımızda birbirinden güzel fikirler bulabilirsiniz.