Daha düzenli bir ev için 10 özgün fikir

Tıpkı banyo malzemeleri gibi çok sayıda kişisel malzemenin bulunduğu bir diğer alan yatak odasıdır. Özellikle makyaj masaları bir sürü ürünün üzerine konulduğu bir mobilyadır. Ancak bu kadar malzemenin açıkta durması dağınık bir görüntüye sebep olur. Oysa resimdeki gibi küçük bölmeli çekmecelerin olduğu bir makyaj masası hem işlevseldir hem de düzenli gösterir.