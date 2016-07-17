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Daha düzenli bir ev için 10 özgün fikir

nihal e. nihal e.
#3 Ordnung Ist Hierarchie, FUNDAMENTAL.BERLIN FUNDAMENTAL.BERLIN Oturma OdasıRaflar
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Ne kadar titiz olursak olalım evimiz sürekli dağılır ve biz sürekli toplamak zorunda kalırız. Hem zaman kaybı hem de yorucu olan bu toplama işini biraz olsun kolaylaştırmak adına bu yazıda işinize yaracağını düşündüğümüz bazı tasarım örneklerini listeledik. Evinizi dekore ederken ilham vermesini umuyoruz. 

​Çatı katını değerlendirin

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio Klasik Giyinme Odası
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

İyi bir dekorasyon yapmak için evinizin mimari özelliklerini dikkate almalısınız. Örneğin daireniz çatı katında bulunuyorsa çatının eğiminden dolayı alçak kalan yerleri doğru değerlendirmeli, bu gibi alanları ölü bölge olmaktan kurtarmalısınız. Resimdeki örnekte bu duruma uyan başarılı bir tasarım fikri var. Odanın eğimli kısmı ölçü alınarak boşluğa uygun gelecek şekilde giysi odasına dönüştürülmüş. Böylece hem giysilerinizi düzenli bir şekilde kullanabilirken hem de boşlukları işlevsel hale getirmiş oluyorsunuz.

​Köşe raflık

#3 Ordnung Ist Hierarchie, FUNDAMENTAL.BERLIN FUNDAMENTAL.BERLIN Oturma OdasıRaflar
FUNDAMENTAL.BERLIN

FUNDAMENTAL.BERLIN
FUNDAMENTAL.BERLIN
FUNDAMENTAL.BERLIN

Banyolar losyon, krem gibi çeşitli şişelerin ve kişisel ürünlerin bulunduğu bir alandır. Bu gibi çeşitli malzemeleri banyoda depolamak için dolap kullanılabilir. Ancak şahsi eşyalarınızı sıklıkla kullanıyor ve el altında bulunmasını istiyorsanız kapalı dolaplar tercihiniz olmayabilir. El hizasında kolaylıkla erişeceğiniz açık raflar ise tam size göredir. Resimde banyonun köşe duvarına monte edilmiş ilginç bir raflık görüyorsunuz. Özel tasarımından ötürü dekoratif amaçlı da kullanılabilen raf çok başarılı.

​Pratik masa

FLATMATE: Eine raumsparende Lösung für das Homeoffice in Zeiten der CORONA-Krise, studio michael hilgers studio michael hilgers Çalışma OdasıÇalışma Masaları
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

Düzenli bir ev için boş alanları iyi değerlendirmek kadar gereksiz yer işgal etmeyen akıllı tasarım ürünü eşyalar da düşünülmelidir. Örneğin resimdeki çalışma masası katlanabilen formundan ötürü çok az yer kaplıyor. Aynı zamanda alt kısmında da ince uzun bir raflığı var. Bu kadar fonksiyonel ürünlerle evinizi derli toplu tutmak çok kolay.

​Duvara gömülü raf

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller BanyoKüvet & Duşlar
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

Yine bir banyo örneği daha. Bu defa ahşap küvetin üstünde duvara gömülü bir raf görüyoruz. Yıkanırken kullandığımız malzemelerin hem el altında bulunması hem de düzenli görünmesi için küçük bir raf yeterli olacaktır.

​Fonksiyonel makyaj masası

MyHome, Canan Delevi Canan Delevi Yatak OdasıMakyaj Masaları
Canan Delevi

MyHome

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Tıpkı banyo malzemeleri gibi çok sayıda kişisel malzemenin bulunduğu bir diğer alan yatak odasıdır. Özellikle makyaj masaları bir sürü ürünün üzerine konulduğu bir mobilyadır. Ancak bu kadar malzemenin açıkta durması dağınık bir görüntüye sebep olur. Oysa resimdeki gibi küçük bölmeli çekmecelerin olduğu bir makyaj masası hem işlevseldir hem de düzenli gösterir.

​Eğlenceli kutular

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Dağınıklık deyince akla ilk olarak yaramaz küçükler gelir. Çünkü çocuk odalarının dağınıklığı hiç bitmez. Oysa çocuğunuzun seveceği bir biçimde toplama alışkanlığı edindirebilirsiniz. Nasıl mı? Resimdeki gibi rengarenk sevimli kutular alıp bir oyunmuşçasına oyuncaklarını toplatarak.

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​Renklerden yararlanın

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Rustik Çalışma Odası
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Kitap, gazete, dergi gibi sürekli yenisi alınan ve gittikçe biriken malzemeleriniz için en ideali bir kütüphanedir. Ancak tamamen dolu açık raflar göz yorucu ve dağınık bir görüntüye sebep olabilir. Eğer resimdeki gibi açık raflar kullanacaksınız duvar renginde raflık alın. Bu sayede en azından renk karmaşasını önlemiş olursunuz.

​Kapalı dolap seçin

homify Küçük Mutfak
homify

homify
homify
homify

Yine tabak, bardak gibi bir çok ürünün bulunduğu bir diğer alan mutfaktır. Araç gereci çok fazla olduğundan tamamen açık raflar mutfağı karmaşık gösterecektir. Hele küçük bir mutfağınız varsa dağınıklık kaçınılmaz. En iyisi tamamen kapaklı mutfak dolapları tercih edin. Üstelik tüm mutfak aynı renkte olursa çok daha düzenli gözükür.

​Kompakt mobilyalar alın

#Ataşehirtadilat Tadilat Şirketleri Minimalist Çocuk Odası
Tadilat Şirketleri

#Ataşehirtadilat

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

Çocuk odası, genç odası dekore ediyorsanız ve yeriniz sınırlı ise kompakt mobilyalar imdadınıza koşar. Küçük alanlarda harikalar yaratan bu mobilyalar üstelik her şeyi bir arada bulunduran tasarımlarıyla evinizi daha derli toplu tutar.

​Ölü alanları kullan

Einbauschränke Wohnzimmer, Held Schreinerei Held Schreinerei Oturma OdasıRaflar
Held Schreinerei

Held Schreinerei
Held Schreinerei
Held Schreinerei

Çatı katı gibi eğiminden dolayı değerlendirilemeyen bir diğer alan merdiven altı boşluğudur. Çoğunlukla ihmal edilen bu alanlar özellikle depolama sıkıntısı olanlar için bir fırsattır oysa. Resimde gördüğünüz gibi merdiven altını dolap ve çekmece olarak kullanabilirsiniz. Üstelik duvar renginde bir kapak yaparsanız dikkatli bakmayan kimse anlamaz bile.

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