Daha düzenli bir ev için 10 özgün fikir

Ne kadar titiz olursak olalım evimiz sürekli dağılır ve biz sürekli toplamak zorunda kalırız. Hem zaman kaybı hem de yorucu olan bu toplama işini biraz olsun kolaylaştırmak adına bu yazıda işinize yaracağını düşündüğümüz bazı tasarım örneklerini listeledik. Evinizi dekore ederken ilham vermesini umuyoruz.
İyi bir dekorasyon yapmak için evinizin mimari özelliklerini dikkate almalısınız. Örneğin daireniz çatı katında bulunuyorsa çatının eğiminden dolayı alçak kalan yerleri doğru değerlendirmeli, bu gibi alanları ölü bölge olmaktan kurtarmalısınız. Resimdeki örnekte bu duruma uyan başarılı bir tasarım fikri var. Odanın eğimli kısmı ölçü alınarak boşluğa uygun gelecek şekilde giysi odasına dönüştürülmüş. Böylece hem giysilerinizi düzenli bir şekilde kullanabilirken hem de boşlukları işlevsel hale getirmiş oluyorsunuz.
Banyolar losyon, krem gibi çeşitli şişelerin ve kişisel ürünlerin bulunduğu bir alandır. Bu gibi çeşitli malzemeleri banyoda depolamak için dolap kullanılabilir. Ancak şahsi eşyalarınızı sıklıkla kullanıyor ve el altında bulunmasını istiyorsanız kapalı dolaplar tercihiniz olmayabilir. El hizasında kolaylıkla erişeceğiniz açık raflar ise tam size göredir. Resimde banyonun köşe duvarına monte edilmiş ilginç bir raflık görüyorsunuz. Özel tasarımından ötürü dekoratif amaçlı da kullanılabilen raf çok başarılı.
Düzenli bir ev için boş alanları iyi değerlendirmek kadar gereksiz yer işgal etmeyen akıllı tasarım ürünü eşyalar da düşünülmelidir. Örneğin resimdeki çalışma masası katlanabilen formundan ötürü çok az yer kaplıyor. Aynı zamanda alt kısmında da ince uzun bir raflığı var. Bu kadar fonksiyonel ürünlerle evinizi derli toplu tutmak çok kolay.
Yine bir banyo örneği daha. Bu defa ahşap küvetin üstünde duvara gömülü bir raf görüyoruz. Yıkanırken kullandığımız malzemelerin hem el altında bulunması hem de düzenli görünmesi için küçük bir raf yeterli olacaktır.
Tıpkı banyo malzemeleri gibi çok sayıda kişisel malzemenin bulunduğu bir diğer alan yatak odasıdır. Özellikle makyaj masaları bir sürü ürünün üzerine konulduğu bir mobilyadır. Ancak bu kadar malzemenin açıkta durması dağınık bir görüntüye sebep olur. Oysa resimdeki gibi küçük bölmeli çekmecelerin olduğu bir makyaj masası hem işlevseldir hem de düzenli gösterir.
Dağınıklık deyince akla ilk olarak yaramaz küçükler gelir. Çünkü çocuk odalarının dağınıklığı hiç bitmez. Oysa çocuğunuzun seveceği bir biçimde toplama alışkanlığı edindirebilirsiniz. Nasıl mı? Resimdeki gibi rengarenk sevimli kutular alıp bir oyunmuşçasına oyuncaklarını toplatarak.
Kitap, gazete, dergi gibi sürekli yenisi alınan ve gittikçe biriken malzemeleriniz için en ideali bir kütüphanedir. Ancak tamamen dolu açık raflar göz yorucu ve dağınık bir görüntüye sebep olabilir. Eğer resimdeki gibi açık raflar kullanacaksınız duvar renginde raflık alın. Bu sayede en azından renk karmaşasını önlemiş olursunuz.
Yine tabak, bardak gibi bir çok ürünün bulunduğu bir diğer alan mutfaktır. Araç gereci çok fazla olduğundan tamamen açık raflar mutfağı karmaşık gösterecektir. Hele küçük bir mutfağınız varsa dağınıklık kaçınılmaz. En iyisi tamamen kapaklı mutfak dolapları tercih edin. Üstelik tüm mutfak aynı renkte olursa çok daha düzenli gözükür.
Çocuk odası, genç odası dekore ediyorsanız ve yeriniz sınırlı ise kompakt mobilyalar imdadınıza koşar. Küçük alanlarda harikalar yaratan bu mobilyalar üstelik her şeyi bir arada bulunduran tasarımlarıyla evinizi daha derli toplu tutar.
Çatı katı gibi eğiminden dolayı değerlendirilemeyen bir diğer alan merdiven altı boşluğudur. Çoğunlukla ihmal edilen bu alanlar özellikle depolama sıkıntısı olanlar için bir fırsattır oysa. Resimde gördüğünüz gibi merdiven altını dolap ve çekmece olarak kullanabilirsiniz. Üstelik duvar renginde bir kapak yaparsanız dikkatli bakmayan kimse anlamaz bile.
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