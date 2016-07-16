Ön cephenizde fark yaratacak 10 fikir

Genç yaşlı hemen herkesin en sevdiği mevsim olan yazın en güzel günlerini yaşıyoruz. Kendimizi plaja ve denize atmak, yeni yerler keşfetmek, gezmek, fotoğraf çekmek ve elbette bol bol dinlemek için harika zamanlar. Yaz mevsimi aynı zamanda bahçe keyfi için de en güzel mevsim. Yaz sıcağında bir parça olsun nefes almanıza yardımcı olacak bir ön bahçeniz varsa, bu yazımızda derlediğimiz birbirinden yaratıcı 10 fikir sizin de ilginizi çekebilir. Hem evinizin cephesini hem de bahçenizi çok daha şık gösterecek, kimisi gayet basit, kimisi biraz zahmetli olsa da hepsi birbirinden güzel olan bu fikirlere biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Üzerinde uzanıp kitabınızı okumadıktan veya bir masa atıp kahvaltı yaparken ayaklarınızı basmadıktan sonra bahçenize çim ekmenin ne anlamı var? Çimleri yalnızca görsel malzeme olarak kullanmak yerine gerçek anlamda işe yarar hale getirin. Mesela ön bahçenizde basit bir dinlenme alanı yaratın. Basitlikten ne anladığınız ise tamamen size kalmış bir konu. Bahçe de, çimler de, zamanınız ve bütçeniz de sizin, nasıl kullanacağınızı en iyi siz bilirsiniz, yeter ki kullanmaya başlayın.
Ahşap modası son dönemde her yerde karşımıza çıkıyor. Bu ömürlük malzeme, hem bahçede hem de evinizin cephesinde kullanıldığı zaman gerçek anlamda fark yaratabilir. Ortama katacağı sıcaklık ve kalite hissinin ötesinde, evinize de değer kazandıracaktır.
Bu örnekte görüldüğü gibi evinizin dış cephesinde turuncu veya sarı gibi güçlü ve parlak renklere yer verirseniz, bahçenizdeki bitkilerin yeşiliyle yaratacakları kontrast sayesinde çok güzel bir görüntü yakalayabilirsiniz.
Bahçenizde eğer yalnızca birkaç meyve ağacı ve zeminde çim varsa, canlı bitkilere yeterince şans tanımıyorsunuz demektir. Her türden canlı bitkiyle çok çeşitli peyzajlar oluşturabilirsiniz. Palmiye, çam, çınar ve pavlonya gibi meyve vermeyen ağaçlar da bahçenize apayrı bir hava katacaktır. Özellikle suyun bol olduğu bir yerde yaşıyorsanız, çınarın büyük bir hızla büyüyüp size harika bir gölgelik alan sunması karşısında şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.
Doğal taşlarla yapılmış ya da en azından cephe kaplamasında doğal taşların kullanıldığı evlere özellikle Akdeniz ve Ege bölgerinde sıkça rastlayabiliyoruz. Doğal olan pek çok şey gibi doğal taşların da moda haline gelmesiyle bu görülme sıklığı daha da arttı. Siz de ister evinizin cephesinde, ister bahçe duvarınızda, isterseniz de sadece bahçenizdeki yürüyüş yollarında doğal taşları kullanarak şık bir eve sahip olabilirsiniz.
Renkler konusunda tutucu olmayın. İlk aklınıza gelen veya herkesin en sık kullandığı renklere mahkûm değilsiniz. Bu örnekte görüldüğü gibi cesur denemeler yapmaktan kaçınmayın. Üzerine yeterince düşünür ve doğru bir şekilde uygularsanız bu tarz deneyler buradaki gibi çok şık sonuçlar doğurabilir.
Bizim genellikle ateş tuğlası olarak tabir ettiğimiz eski tip dikdörtgen tuğlalar, dünyanın pek çok yerinde farklı renklerle de olsa kullanılıyor. Özellikle Avrupa'da kahverenginin açık tonlarındaki bu tip tuğlalar hemen her evde karşımıza çıkabiliyor. Üzeri sıvanmadan da kullanabilen ve bu şekilde harika bir görüntü yaratan bu tuğlalar da şık bir bahçe manzarasıyla birleşince olduğundan da güzel bir hale geliyorlar.
Çatınızı yalnızca eviniz için bir örtü olmaktan çıkarıp mimari bir unsur, ön cephenin bir parçası haline getirebilirsiniz. Bunun için uzun saçaklardan ve farklı renk kiremitlerden faydalanabilirsiniz.
Oldukça maliyetli projeler olmalarına karşın sonsuz havuzların evlere kattığı değer gerçekten muazzam. Sonsuz bir havuzla birleşen bir ön cephe, rakipleri arasından hiç zorlanmadan sıyrılabilir.
Kalıpları kırmaktan, alışkanlıkları değiştirmekten daha ferahlatıcı başka bir şey olamaz. Her şeyde olduğu gibi mimari ve dekorasyonda da böyledir bu. Bu örnekte görüldüğü gibi iç ve dış mekân ayrımını ortadan kaldıracak kadar iddialı bir girişim ise hiç şüphesiz iz bırakacaktır.