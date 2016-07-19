5 harabe, 5 inanılmaz değişim

Zamana yenik düşerek bakımsızlıktan harabeye dönmüş evlerin çarpıcı dönüşümlerine çok şaşıracaksınız. Hazırsanız, turumuz başlasın.
Epey kötü durumdaki dairenin mutfağı yıkık dökük ve kullanılamaz vaziyette. Nem ve pas gibi olumsuz etkiler de belli oluyor. Mutfak bu denli yıpranmış olunca dönüşüm kaçınılmaz oldu. Şimdi yenilemiş haline göz gezdirelim.
Yenileme işleminden sonra gördüğümüz mutfağın eski halinden eser yok. Pencereleri, fayansları, zemini kısacası her şeyi değiştirilen mutfak artık gayet modern ve şık. Eski mutfakta ocak için ayrılmış alana modern fırın yerleştirilmiş. Ocak duvarının hemen yanındaki kiler kapısı yenilerek buzlu cam eklenmiş. Mutfak küçük olduğundan kapı ile kapatılmayarak yemek odasıyla bağlantı sağlanmış. Ancak daha derli toplu görünmesi için ince uzun tezgah işlevi gören bir duvar bloku var.
Çatı katında bulunan banyo iş göremez halde olduğundan dönüşüm kaçınılmaz olmuş.
Sonuç mükemmel. Çatı katında bulunan banyo yeni tasarımıyla hayranlık uyandırıyor. Çatı katı olmasından ötürü pencere rahatça kullanılabilir. Duvarla birleşik küvet çok modern. Lavabo ünitesi de baştan sona yenilenmiş. Küvet dışında bir de duş bulunuyor. Eski yeşil duvarlar beyaza boyanmış. Bu haliyle çok daha ferah ve aydınlık. Zeminde ise ahşap döşeme tercih edilmiş.
Bir apartman dairesinin oturma odasını gördüğümüz resim yenileme işlemi başladıktan sonra çekilmiş. Görüldüğü üzere zemin, tavan, duvarlar kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.
Tüm işlemler bittikten sonra dairenin güzelliği daha bir ortaya çıkmış. Açık mutfak baştan sonra yenilerek geniş bir ada tezgah eklenmiş. Duvarlar beyaza boyanırken mutfak dolapları ve tezgah koyu tonlarda seçilerek kontrast sağlanmış. Yer döşemesi ise ahşap parke. Eski avize kaldırılarak yerine modern bir aydınlatma ünitesi eklenmiş. Ek olarak farklı renklerdeki yuvarlak aksesuarlar daireye dinamizm kazandırmış. Bir duvarda geniş bir ahşap raf görülüyor. Salon ise büyük camları sayesinde epey aydınlık.
Harabe denmese de epey kötü durumdaki mutfak acilen yenilenmeye muhtaç görünüyor. Ahşap mutfak dolapları oldukça eski ve alt tarafındaki dolaplarla da uyumsuz kaçmış. Lavabo tezgahı çok dar. İlave edilmeye çalışan fırın üstü ise tezgahı kurtarmaya yetmemiş.
Yeni mutfak öyle modern ki eski haline bakıp aynı mutfak olduğunu söylemek çok zor. Mutfakta yenilenen malzemeler dışında daha önemli bir fark var. Eski mutfak düz bir çizgide ilerlerken yeni mutfak L şeklinde. Eski ahşap dolaplar tamamen değiştirilerek yerine beyaz bir model tercih edilmiş. Tezgah ise mor. Fırın, buzdolabı gibi elektronik cihazlar da yenilenmiş. Gümüş renkleriyle dekorasyona çağdaş bir hava kazandırmışlar. Son olarak mutfak kapısı yerine şeffaf camdan bir bölme yapılarak mutfak sınırları belli edilmiş.
Zemin katta bulunan dairenin bir duvarı camlı kapılarla kaplı olmasında rağmen epey karanlık ve kasvetli görünüyor. Soluk sarı duvar ve beton zemin demode görünüyor. Siyah perdeler ise daha zaten karanlık odayı daha da boğmuş gibi. Acaba bu salona ne gibi değişiklikler yapıldı?
Değişim ile birlikte şimdi oturma odası oldukça aydınlık ve havadar görünüyor. İlk olarak zemin, duvarlar ve tavan yenilendi. Duvarlar soluk sarı yerine beyaza boyandı. Bu sayede geniş camları olmasına rağmen karanlık duran salon daha ışıklı hale geldi. Oturma odası küçük olmamakla beraber çok fazla eşya yığılmadı. Duvar ve halı gibi açık tonlu büyük bir koltuk tercih edildi. Oda bu kadar beyaz olunca eski halinde perdelerde kullanılan siyah mobilyaya taşındı. Pencereler ise eski modelini koruyor.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Eski bir salonun şaşırtan değişimi’ başlığına göz atabilirsiniz.