5 harabe, 5 inanılmaz değişim

Yeni mutfak öyle modern ki eski haline bakıp aynı mutfak olduğunu söylemek çok zor. Mutfakta yenilenen malzemeler dışında daha önemli bir fark var. Eski mutfak düz bir çizgide ilerlerken yeni mutfak L şeklinde. Eski ahşap dolaplar tamamen değiştirilerek yerine beyaz bir model tercih edilmiş. Tezgah ise mor. Fırın, buzdolabı gibi elektronik cihazlar da yenilenmiş. Gümüş renkleriyle dekorasyona çağdaş bir hava kazandırmışlar. Son olarak mutfak kapısı yerine şeffaf camdan bir bölme yapılarak mutfak sınırları belli edilmiş.