Tropikal stil lüks bir villa

Evin arka cephesinden şahane bir görünüm. Geniş bir havuz barındıran bahçe alanı oldukça büyük. Düşleri süsleyen lüks bir villanın arka bahçesinde de konfor ve estetik eksik değil. Tropikal ağaçlar, yeşil ile mavinin ahengi, göze hitap eden şık ışıklandırma unsurları ile fark yaratan bir proje. Geniş pencere tasarımları ile doğal ışığı muntazam içeri alan, natürel renklerin uyum ve ahengi ön plana çıkan enfes bir villa.

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