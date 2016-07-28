Tropikal stil lüks bir villa

Sıcak iklimlerde lüks yaşam ve yenilikçi mimarisi ile dikkat çeken bir villa projesi ile karşınızdayız. Tropikal stil esintileri ile fark yaratan bir villa projesini incelemeye hazır olun. Tasarım anlayışı ve yapısal özellikleri ile mimari açıdan fark yaratan projenin yerleşim alanı Meksika'da bulunuyor. Sıcak atmosferi ile bizleri karşılayan bu güzel villanın iç ve dış mekan görsellerini incelemeye hemen başlayalım!
Mimarisi öne öne çıkan çarpıcı bir cephe! Tasarım ölçeği ile kentsel özellikleri göz önüne alınarak, modern ve yenilikçi bir yaklaşımla dizayn edilen villaya konuk oluyoruz. Farklı renk ve dokuların tasarıma katıldığı projede, taş duvar alanını öne çıkaracak arka cephenin dizaynı dikkat çekiyor. Tropikal ağaçlarla nefis bir manzaranın tamamlandığı alanda park sorununu muntazam çözen açık bir garaj da mevcut. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Kahverengi, altın sarısı ve bej renklerinin hakim olduğu görkemli bir oturma odası. Yer döşemesine zarafet katan mermer kaplama oldukça büyüleyici bir zemin görünümü oluşturuyor. Lüks villa estetik ve işlevsel açıdan tüm ihtiyaçlar muntazam karşılanıyor. Açık plan tasarlanan geniş alanda natürel renkler ve tropikal esintilerle konfor bir araya geliyor. Kahverengi ile fıstık yeşili dekoratif yastıkların birbirini öne çıkaran renkleri ise oldukça uyumlu. Konfor sunan lüks bir oturma odası.
Yemek odasında kum rengi ve yeşil rengin ahengi hakim. Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile şık bir tavan dekoru dizayn edilmiş. Nötr renklerle sandalyeler ve ahşap masa tablası modern stil çizgiler taşıyor. Duvar dekorlarında sanata yer açılan yemek alanında görkem ve zarafet bir arada. Şık aydınlatma aksesuarları, asma tavan dekoru ve duvar dekorlarındaki ışıklandırma ile sıcak ve göze hitap eden bir mekan tasarımı anlayışı söz konusu.
Kum rengi halı modeli ve bej rengi modern koltuklarla döşenen konforlu bir oturma alanı görüyoruz. Bar kısmı ile oturma alanı yakın ilişkide tasarlanıyor. Döşeme kaplamasında tercih edilen mermerin damarlarının öne çıkması ve ahşabın sıcak renk tonları oldukça görkemli.
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Ahşabın sıcak rengi ile beyaz duvar zeminin hakim olduğu alanda fazla materyal kullanılmadan, göz yormayan zarif bir ibadet alanı tasarlanıyor. Yüksek tavan ve döşeme zemini kaplaması mermerin zarafeti öne çıkan özelliklerden birkaçı.
Evin arka cephesinden şahane bir görünüm. Geniş bir havuz barındıran bahçe alanı oldukça büyük. Düşleri süsleyen lüks bir villanın arka bahçesinde de konfor ve estetik eksik değil. Tropikal ağaçlar, yeşil ile mavinin ahengi, göze hitap eden şık ışıklandırma unsurları ile fark yaratan bir proje. Geniş pencere tasarımları ile doğal ışığı muntazam içeri alan, natürel renklerin uyum ve ahengi ön plana çıkan enfes bir villa.
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