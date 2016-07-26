Düşük bütçeyle mutfağınızı güzelleştirmek için 7 fikir

Her ev hanımı benim mutfağım daha çekici olsun, misafirlerim mutfağıma hayran kalsın düşüncesini taşır. Bu düşünceyi taşırken aynı zamanda mutfak dekorasyonunda muhteşem bir görselliğe sahip olmasını arzular. Bu iki düşünceyi bir arada gerçekleştirmek her dekorasyoncunun harcı değildir. Ayrıca bu iki düşünceyi bir arada uygulayan dekorasyoncuların maliyetleri de dudak uçuklatır. Bu nedenle ev hanımları kendi mutfaklarını daha çekici kılmak ve görenlerin büyülendiği bir güzelliğe sahip olmasını sağlamak adına küçük küçük püf noktalarına dikkat etmek sorundadır. Dekore ettiğiniz mutfağınızda küçük dokunuşlar ile muhteşem bir utfak oluşturabilirsiniz. Homify basit ve maliyeti düşük dokunuşlar sonucu çekici ve mest edici güzelliğe sahip mutfakları sizler için bir araya getiriyor. Bu mutfakları daha yakından inceleyerek mutfağınızın daha çekici olmasını sağlayabilir , misafirlerinizi gönül rahatlığı ile ağırlayabileceğiniz bir mutfak ortaya çıkarabilirsiniz.
Renk seçimleri renkleri estetiği ve cazibesine göre yapılmalıdır. Sarı renk estetik ve cazibe anlamında insanları etkileyen renklerden biridir. Bu mutfak uygulamasında da sarı renk tercih edilmiş ve görsel anlamda muhteşem güzellikte, kusursuz görsellikte bir mutfak ortaya çıkarılmış. Mutfak dolapları ve tezgahı lake kir tutmayan sarı renkte yapılarak mutfağın estetiği en üst noktaya taşınmış.
Mutfaklarda mutfak tezgahı ile mutfak dolabı arasında kalan duvarlar klasik olarak fayans ile kaplanan ve mutfak rengi ile uyumlu fayanslar ile dekoratif görünümlere sahip olan bölgelerdir. Bu alanları daha çekici bir alan haline getirmek için örnek uygulama da olduğu gibi özel yazzılı ve desenli fayanslar tercih edebilir veya düz fayansların üzerine desenli ve zevkli duvar kağıtları yapıştırarak görsel ve aynı zamanda muhteşem görünen mutfak duvarları ortaya çıkarabilirsiniz.
Mutfağınızın fonksiyonel olmasını sağlamak adına örnek uygulama da yer alan mutfak adası uygulamasını evinize uygulayabilirsiniz. Mutfak adası aynı zamanda aperatif yemeklerin yenebileceği bir mutfak masası, dekoratif görünüme sahip aksesuar teşhir alanı, ve yemeklerin yapıldığı bir servis alanı olarak da kullanılabilir. Bu yönüyle mutfağı daha fonksiyonel hale getirmek sizin elinizde.
Bir mutfağın çekici bir mutfak olması, doğal ve zarif olması için ahşap malzemenin yoğun bir şekilde kullanılması şarttır. Resimde yer alan mutfak uygulamasında her alan ahşap ile kaplanmış ve görsel olduğu kadar doğal ve çekici bir mutfak dekorasyonuna imza atılmış. Mutfak dolabı, mutfak tezgahı ve diğer mobilyalar ahşap ile daha zarif ve daha doğal bir görünüme sahip olmuş.
Mutfaklar geniş odalar içinde yer alıyorsa aydınlatma sistemi mutfağın güzelliğini ön plana çıkaracak kadar etkili değildir. Bu nedenle zarif yardımcı aydınlatmalar yapılmalı ve örnek resimdeki gibi muhteşem görselliğe sahip bir mutfak ortaya çıkarılmalıdır. Mutfak dolabı, mutfak tezgahı içine gizlenmiş led şeritler ile zarif ve estetik aydınlatmalar yapılarak mutfağın çekicili artırılmış.
Mutfağınızda tuğla duvarlar yalın bir şekilde muhteşem bir görüntü oluşturuyorsa yapmanız gereken tuğlanın estetiğine uygun malzemeler seçmek ve dekoraysonunuzu tuğlaları teşhir edecek kadar güzel yapmaktır. Bu nedenle modern duvar raflarının geleneksel ve eskitilmiş raflar kullanarak tuğlaların estetiğini artırarak mutfağınızın muhteşem bir mutfak haline gelmesini sağlayabilirsiniz.
Bir mutfağın estetik ve zarif olması için dekorasyonun doğru yapılması kadar seçilecek olan mobilyaların da renkli ve canlı olması gereklidir. Örnek uygulama da olduğu gibi canlı ve pastel renklere sahip sarı ve yeşil oturma koltukları, açık yeşil mutfak tezgahı mutfağın görsel anlamda üst düzeyde olmasını sağlamıştır.