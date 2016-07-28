Türkiye ve dünyadan 7 modern ev

Hayallerinizi süsleyen evin geniş ve güzel bir bahçesi, büyük ve işlevsel bir havuzu olabilir. Birçok ihtiyacı tek projede çözümleyen şahane bir villa projesi ile sonlandırıyoruz. Peyzaj mimarisi bir evin dış cephesi ve bahçesini güzelleştiren, incelik isteyen öğelerden biridir. Daha ferah ve iç açan bir manzara için, doğal dokularla örtülü nefis bir bahçe ve geniş bir havuza sahip muhteşem bir villa arıyorsanız, bu villa size hitap ediyor olabilir.

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