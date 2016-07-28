Türkiye ve dünyadan 7 modern ev

Huzurlu bir yaşam için tüm ihtiyaçların muntazam karşılandığı konforlu evlerde yaşamak isteriz. Modern çizgilerle incelikle tasarlanmış villalarda yaşamını sürdürmek birçok kişinin hayali olabilir. Daima gördüğünüz birbirini tekrarlayan yapılardan sıkıldıysanız, sizin için derlediğimiz öne çıkan villa modellerini inceleyebilirsiniz. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz. İşte sizlere Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz 7 modern villa modeli!
Görkemli cephesi, sütunlar ve zarif peyzaj mimarisi ile dikkat çeken bir villa. Birçok farklı stilde konfor sunan evler, gerek cephesi ile gerek iç dizaynı ile fark yaratan modeller oluyor. Klasik stilden vazgeçmeyenler için modernist çizgilerle buluşturan bir villa modeli. Burada beyaz rengi daha da ön plana çıkaran şık detaylar arasında, duvar zemini kaplama rengi, görkemli sütunlar ve geniş saçaklar bulunuyor.
Modern stil dizayn edilen görkemli cephesi ile dikkat çeken villa projesi, gerek form gerekse beyazın zarafeti ile öne çıkıyor. Beyazın büyüsü formu ön plana çıkarırken, geniş cam pencereler ve cam korkuluklar vasıtasıyla doğal ışığı muntazam alan ferah iç mekanlar oluşturuyor. Böylesi nefis havuzlu bir evde yaşamak istemez miydiniz?
Farklı materyaller ve cephe kaplamalarının kullanımı, görsel açıdan malzemeleri, rengi ve dokuyu ön plana çıkarır. Özellikle kontrast yaratmak isteyebilir, uyumlu renklerin ahenginden faydalanabilirsiniz. Beyazın ve ahşabın muhteşem birlikteliği, cephedeki hareketliliği ve estetiği öne çıkarıyor. Ayrıca geniş bahçeli bir villada şık aydınlatma unsurları ile daha da çekici hale gelen bir manzara oluşuyor.
Geniş bahçeli havuzlu villalarda yaşamak isteyenler için nadide bir örnek. Mavi ile beyazın zarafetinin buluştuğu villa alanı, doğa içinde nefis bir manzaraya eşlik ediyor. Tüm ihtiyaçları muntazam karşılayan konforlu bir villa. Yaz aylarında içinden çıkmak istemeyeceğiniz büyüleyici bir atmosfere sahip.
Doğa ile iç içe natürel dokularla şık ve ferah bir cephe. Ahşabın modernist çizgi ile cephe tasarımında kullanılması, hem estetik hem de göze hitap eden bir manzara oluşturuyor. Geniş pencere aralıkları ile modern ve konforlu bir villada yaşamak isteyenler için, doğa ile iç içe ahşabın ve camın zarafetinin buluştuğu bir villa.
Doğa ile iç içe ışıl ışıl cephe manzarası ile modern bir villa. Işıklandırmanın villa tipi projelerde konfor ve estetik sağlaması açısından önemi oldukça fazladır. Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile ihtiyaç duyulan tüm alanlar ışıklandırılmalı, cepheye estetik bir görünüm katacak ışıklandırma unsurları dikkate alınmalı. Nefis bir manzara eşliğinde geniş teraslarda konukların ağırlanmasını sağlayan bu projede, geniş pencere açıklıkları ile gündüz saatlerinde de doğal ışığın muntazam alınması sağlanıyor.
Hayallerinizi süsleyen evin geniş ve güzel bir bahçesi, büyük ve işlevsel bir havuzu olabilir. Birçok ihtiyacı tek projede çözümleyen şahane bir villa projesi ile sonlandırıyoruz. Peyzaj mimarisi bir evin dış cephesi ve bahçesini güzelleştiren, incelik isteyen öğelerden biridir. Daha ferah ve iç açan bir manzara için, doğal dokularla örtülü nefis bir bahçe ve geniş bir havuza sahip muhteşem bir villa arıyorsanız, bu villa size hitap ediyor olabilir.
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