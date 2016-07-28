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Burası gerçekten Türkiye mi dedirten 8 ev

ümit atdağ ümit atdağ
Villa , Celebi Yapı Celebi Yapı Akdeniz Evler Kumtaşı Bej
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Günlük yaşantımızın iş dışında neredeyse tamamını geçirdiğimiz evlerimiz inşa aşamasından önce tasarım aşamasında  ve uygulama sırasında titiz bir çalışma gerektirir. Dünya üzerinde inşa edilen evler titiz bir çalışma ile muhteşem bir görselliğe ve insanları mest eden tasarımsal bir güzelliğe sahip olurlar. Bu durum ülkemiz içinde aynıdır. eğer tasarım aşamasında özen gösterilmemiş ise ve uygula sırasında baştan savma iş  yapılmış ise sonuç hüsran olmak zorundadır. Ülkemizde titiz bir tasarım aşaması sonrasında özen gösterilerek inşa edilmiş, görenlerin büyülendiği muhteşem evler vardır. Bu evler homify farkı ile bir araya getirilerek insanların bu evler Türkiye'den mi sorusunu sormasına neden olmuştur. dış cephe tasarımı, bahçe peyzajı, pencere kasası tercihi, renk seçimleri, köşe birleşimleri, eski yapıların yenilenmiş halleri bir arada size sunularak evinizi inşa ettirmeden önce veya yenileme aşamasında nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda fikir edinmenizi sağlıyor.

Zarif tasarım

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK Modern Garaj / Hangar VİLLA , DEKORASYON, İÇ MİMARİ
NUUN MİMARLIK

K.M EVİ, SAKARYA

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

Bir evin insanı şaşırtacak kadar güzel olması evin tasarımının muhteşem olmasına bağlıdır. Örnek uygulama da yer alan evimizin tasarımı bir Amerikan evi gibi yapılmış ve bahçesi ile olan bütünleşmesi de  yine Amerikan evlerine özgü bir şekilde yapılmıştır. Bu açıdan bakıldığında  filmlerde görmeye alışkın olduğumuz evin Türkiye'de inşa edilmiş olması insanı şaşırtmaktadır. 

Ahşap evler

Çıralı Beach Bungalows, Cıralı Beach Bungalows Cıralı Beach Bungalows Akdeniz Evler
Cıralı Beach Bungalows

Çıralı Beach Bungalows

Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows

Ahşap evler genel olarak Avustralya'da çok fazla yer alan ve sahil kesimlerinde yerleşik halkın kullanmayı tercih ettiği ev türleridir. Örnek resimde yer alan ve Türkiye'de bir kır evi olarak kullanılan ev tasarım ve uygulama açısından bu evlere çok benzemektedir. Verandası, bütün çatısı ve yerden yüksek yapılmış olması ile Avustralya evlerinin Türkiye Versiyonu olarak inşa edilmiş bir ev olarak görenleri kendisine hayran bırakmıştır.

Taş evler

Stone Village Celebi Yapı Akdeniz Evler Kumtaşı Bej
Celebi Yapı

Stone Village

Celebi Yapı
Celebi Yapı
Celebi Yapı

Taş evlerin kendilerine özgü estetikleri, doğallıkları vardır. Bu evler Türkiye'nin neresine giderseniz gidin her yer de zarif ve estetik görünümleri ile insana huzur verir. Örnek resimde yer alan ve  betonarme ev ile birleşik olarak yapılan taş ev, kırmızı renkli duvarın yanında bir köy evi gibi durarak muhteşem bir güzelliği ortaya çıkarmış ve insanların beğenisi kazanmıştır.

İngiliz evleri

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

İngiliz evleri dünyanın her yerinde estetik ve zarafet açısından çok beğenilen ve hayran kalınan evlerdir. Bu ev örneği de tam olarak bir ingiliz evi gibi tasarlanmış ve uygulanmıştır. Ülkemizde yer alan bu ev; renk seçimleri dekorasyonu ve tasarımı ile gören herkeste aynı mutluluk duygusunu uyandırmıştır. Bahçesi ve zarafeti ile büyüleyici bir güzelliğe sahiptir.

Dış cephe kaplaması

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Avrupa'da yaşayan insanlar modern kaplama malzemeleri ile eski evlerini kaplayarak hem yalıtım özelliği kazandırıyor hem de evlerinin dış cephelerinin görselliği artırarak daha yeni bir eve sahip olma mutluluğu yaşıyorlar. Bu resimde yer alan ve Ankara'da inşa edilmiş olan ev tasarımı, çatısı ve bahçesi ile bir Avrupa evi olarak inşa edilmiştir. Türkiye'de yer alan bu ev her anlamda muhteşem ve kusursuzdur.

Ankara'da bir villa

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Evler
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Bu evimizde yine Ankara'da yer alan ve görselliği , tasarımı ile muhteşem bir güzelliğe sahip İskoç evlerine benzemektedir. İskoç evlerinin tipi özelliklerini tek tek üzerinde taşıyan ve Türkiye'nin başkentinde inşa edilmiş bir villa olarak kusursuz güzelliğinin yanında insanı mest eden bir çekiciliğe da sahiptir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Tarihi konaklar

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Evler
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

Danimarka'da tarihi evlerin restore edilip rengarenk boyalara boyanması sonucu ortaya muhteşem güzellikte ve tarihi içinde yaşayabileceğiniz evler çıkarılmaktadır. Bu ev örneğimizde ülkemizde yer alan ve kökeni neredeyse yüz öncesine dayanan bir konak olarak restore edilmiş ancak yalın güzelliği ile kullanıma açılmış bir konak olarak saf güzelliği, çekiciliği ve aydınlatması ile zarif bir kuğu gibi karşımızda duruyor.

Amerikan evi

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Amerikan evleri yol kenarından bir kaç metre içeride ve bahçe kenarında bulunan, muhteşem güzellikte evlerdir. Ülkemizde yer alan ve gördüğünüzde filmlerdeki amerikan evi dediğiniz bu güzellik Türkiye'den İzmir'de yer almaktadır. Tipik bir Amerikan evi gibi inşa edilmiş ve dekorasyonu da uygun bir şekilde yapılarak insanların görünce beğendiği bir ev olarak insana huzur vermektedir. 

Bir evin öncesi, sonrası ve muhteşem dekorasyonu
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