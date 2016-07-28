Burası gerçekten Türkiye mi dedirten 8 ev

Günlük yaşantımızın iş dışında neredeyse tamamını geçirdiğimiz evlerimiz inşa aşamasından önce tasarım aşamasında ve uygulama sırasında titiz bir çalışma gerektirir. Dünya üzerinde inşa edilen evler titiz bir çalışma ile muhteşem bir görselliğe ve insanları mest eden tasarımsal bir güzelliğe sahip olurlar. Bu durum ülkemiz içinde aynıdır. eğer tasarım aşamasında özen gösterilmemiş ise ve uygula sırasında baştan savma iş yapılmış ise sonuç hüsran olmak zorundadır. Ülkemizde titiz bir tasarım aşaması sonrasında özen gösterilerek inşa edilmiş, görenlerin büyülendiği muhteşem evler vardır. Bu evler homify farkı ile bir araya getirilerek insanların bu evler Türkiye'den mi sorusunu sormasına neden olmuştur. dış cephe tasarımı, bahçe peyzajı, pencere kasası tercihi, renk seçimleri, köşe birleşimleri, eski yapıların yenilenmiş halleri bir arada size sunularak evinizi inşa ettirmeden önce veya yenileme aşamasında nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda fikir edinmenizi sağlıyor.