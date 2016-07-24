Huzurlu ve keyifli 8 teras örneği

İşten eve geldiğinizde, ev işlerinden bunaldığınızda, kış günlerinde dört duvar arasında sıkıldığınızda ve nefes alıp temiz havaya ihtiyaç duyduğunuzda ilk yardımınıza koşacak olan yaşam alanı teraslardır. Bu önemleri bakımından terasların görkemli, heybetli, insanı rahatlatan ve deşarj eden bir dekorasyon sahip olması gereklidir. Teras dekorasyonunun insanı rahatlatması, huzur vermesi ve keyifli zaman geçirmesine yardımcı olması gerektiği için titiz bir çalışma yapılmalıdır. Bir terasın huzur veren bir teras haline getirilmesi için renkli, canlı, sade, işlevsel ve görsel olmalıdır. Tüm bu özellikleri bir arada bulunduran bir dekorasyon yapmak kolay olmadığı gibi uygulama sırasında yerleşim planı yapılmadan da yapılamaz. Bu nedenle yardım alınması ve homify huzur ve keyif veren teras örneklerinden esinlenilmesi gereklidir. Bu teras örnekleri canlı renkleri, farklı tasarımları, görsel ve keyifli mobilyaları ile insana huzur veren, mutlu eden teraslar olarak evinize değer katacaktır.
İskandinav tarzı teraslar her zaman için beğenilen ve tarzlarının yanında renk seçimleri ile de insanları mutlu eden teraslardır. Bu örnekte olduğu gibi canlı renklerin bir arada kullanılıyor olması, sade bir yerleşime sahip olması, doğal bir dekorasyona sahip olması ve tercih edilen mobilyaların tamamen açık tonlarda işlevsel mobilyalar olması ile insana huzur veren bir teras olarak dinlenebileceğiniz bir yaşam alanı haline gelmiştir.
Bir terasın huzur veren bir teras olması için doğal olması kadar insanı içine çeken bir teras olma özelliği de taşıması gereklidir. Örnek teras uygulaması doğanın içinden bir parça şeklinde yapılmış korkulukları tamamen doğal olan ağaç dalları ile yapılarak doğallık özelliği pekiştirilen ve ahşabın yoğun bir şekilde kullanıldığı, zarif mobilyalar ile çekici ve keyifli bir teras dekorasyonuna imza atılmış. İnsanın hayatının geri kalanını burada yaşayası geliyor.
Teras dekorasyonunun üzerini doğal ve canlı bitkiler ile örttüğünüzde terasınız ilk aşamada insana huzur veren bir teras halini alıyor. Geriye kalan iş teras dekorasyonunun ve mobilya seçiminin resimdeki gibi uyumlu renklerden seçilmesi ve konstrast oluşturulmasıdır. Mavi ve beyaz renklerle yapılan konstrast insana mutluluk veren bir teras ortaya çıkarılmasını sağlamış.
Bir terasın sade ve minimalist düşünce doğrultusunda dekor edilmesi, mobilyaların işlevsel ve sade olarak seçilmesi terasın kullanışlı ve insanların rahat etmesini sağlayan bir teras olmasını sağlıyor. Örnek teras uygulaması da bu doğrultuda yapılmış ve hem sade hem kullanışlı hem de konforlu bir teras oluşturularak şık bir dinlenme alanı ortaya çıkarılmış.
Teras alanı havuz veya denize nazır bir konuda bulunuyorsa yapılması gereken doğallığın pekiştirilmesi ve ahşabın zeminde kullanılarak ortaya resimdeki gibi muhteşem bir güzelliğin çıkarılmasıdır. Örnek teras uygulaması su ile yakın olması ve ahşabın doğallığı ile ruhunuzu deşarj edeceğiniz bir teras olarak görenlerin beğenisini kazanmıştır.
Evin ön tarafını açık bir teras olarak dekore etmek ve gecenin karanlığında yıldızların altında hoş vakit geçirmek istiyorsanız resimdeki gibi muhteşem güzellikte bir teras dekorasyonuna imza atmalısınız. Sade ve minimalist bir teras dekorasyonu aydınlatma ve aksesuarlar ile kusursuz bir güzelliğe büründürülmüş. Cam duvar ile insana huzur veren bir görsellik ortaya çıkarılarak gecenin parlayan yıldız olan bir teras oluşturulmuş.
Terasınızı sade bir şekilde dekore ederek muhteşem bir güzelliğe sahip olmasını sağlayabilir resimdeki gibi bir salıncak ekleyerek hem oturma alanı olarak kullanabilir hem de canınız sıkıldığında salıncakta uzanarak, sallanarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. salıncağı daha çok kitap okurken uzanmak ve rahat etmek için veya akşamları gökyüzündeki yıldızları seyretmek için kullanabilir ve mutlu olabilirsiniz.
Teraslar için yazdığımız; doğal, şık, zarif görsel tanımlamlarını bünyesinde barındıran bu teras örneği aynı zamanda konforlu olması ve insana huzur veren sade dekorasyonu ile muhteşem bir güzelliğe sahip. Ruhunuz daraldığında bu terasa gelerek kendinizi dinleyebilir ailenizle huzurlu zamanlar geçirebilir veya bu alanı misafirlerinizi ağırlayacağınız görsel bir yaşam alanı olarak kullanabilirisniz.