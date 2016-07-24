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Huzurlu ve keyifli 8 teras örneği

ümit atdağ ümit atdağ
homify Tropikal Balkon, Veranda & Teras
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İşten eve geldiğinizde, ev işlerinden bunaldığınızda, kış günlerinde dört duvar arasında sıkıldığınızda ve nefes alıp temiz havaya ihtiyaç duyduğunuzda ilk yardımınıza koşacak olan yaşam alanı teraslardır.  Bu önemleri bakımından terasların görkemli, heybetli, insanı rahatlatan ve deşarj eden bir dekorasyon sahip olması gereklidir. Teras dekorasyonunun insanı rahatlatması, huzur vermesi ve keyifli zaman geçirmesine yardımcı olması gerektiği için titiz bir çalışma yapılmalıdır. Bir terasın huzur veren bir teras haline getirilmesi için  renkli, canlı, sade, işlevsel ve görsel olmalıdır. Tüm bu özellikleri bir arada bulunduran bir dekorasyon yapmak kolay olmadığı gibi  uygulama sırasında yerleşim planı yapılmadan  da yapılamaz. Bu nedenle yardım alınması ve homify huzur ve keyif veren teras örneklerinden esinlenilmesi gereklidir. Bu teras örnekleri canlı renkleri, farklı tasarımları, görsel ve keyifli mobilyaları ile insana huzur veren, mutlu eden teraslar olarak evinize değer katacaktır.

İskandinav tarzı kırmızı bir teras

homify İskandinav Balkon, Veranda & Teras Beton Kırmızı
homify

homify
homify
homify

İskandinav tarzı teraslar her zaman için beğenilen ve tarzlarının yanında renk seçimleri ile de insanları mutlu eden teraslardır. Bu örnekte olduğu gibi canlı renklerin bir arada kullanılıyor olması, sade bir yerleşime sahip olması, doğal bir dekorasyona sahip olması ve tercih edilen mobilyaların  tamamen açık tonlarda işlevsel mobilyalar olması ile insana huzur veren bir teras olarak dinlenebileceğiniz bir yaşam alanı haline gelmiştir.

Doğal ve çekici teraslar

Reflections Camp, badem ağacı badem ağacı Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
badem ağacı

Reflections Camp

badem ağacı
badem ağacı
badem ağacı

Bir terasın huzur veren bir teras olması için doğal olması kadar  insanı içine çeken bir teras olma özelliği de taşıması gereklidir.  Örnek teras uygulaması doğanın içinden bir parça şeklinde yapılmış korkulukları tamamen doğal olan ağaç dalları ile yapılarak doğallık özelliği pekiştirilen ve ahşabın yoğun bir şekilde kullanıldığı, zarif mobilyalar ile çekici  ve keyifli bir teras dekorasyonuna imza atılmış. İnsanın hayatının geri kalanını burada yaşayası geliyor.

Şık teraslar

Gazebo Restaurant Yeniköy, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Balkon, Veranda & Teras
Bozantı Mimarlık

Gazebo Restaurant Yeniköy

Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık

Teras dekorasyonunun üzerini doğal ve canlı bitkiler ile örttüğünüzde terasınız ilk aşamada insana huzur veren bir teras halini alıyor. Geriye kalan iş teras dekorasyonunun ve mobilya seçiminin resimdeki gibi uyumlu  renklerden seçilmesi ve konstrast oluşturulmasıdır. Mavi ve beyaz renklerle yapılan konstrast insana mutluluk veren bir teras ortaya çıkarılmasını sağlamış.

Sadelik ve huzur

ZEN BODRUM, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Balkon, Veranda & Teras
ARTHUR&amp;MILLER

ZEN BODRUM

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Bir terasın sade ve minimalist düşünce doğrultusunda dekor edilmesi, mobilyaların işlevsel ve sade olarak seçilmesi terasın kullanışlı ve insanların rahat etmesini sağlayan bir teras olmasını sağlıyor. Örnek teras uygulaması da bu doğrultuda yapılmış ve hem sade hem kullanışlı hem de konforlu bir teras oluşturularak şık bir dinlenme alanı ortaya çıkarılmış.

Ahşabın görselliği

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ. GREENLİNE PEYZAJ Modern Balkon, Veranda & Teras
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ.

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Teras alanı havuz veya denize nazır bir konuda bulunuyorsa yapılması gereken doğallığın pekiştirilmesi ve ahşabın zeminde kullanılarak ortaya resimdeki gibi muhteşem bir güzelliğin çıkarılmasıdır. Örnek teras uygulaması su ile yakın olması ve ahşabın doğallığı ile ruhunuzu deşarj edeceğiniz bir teras olarak görenlerin beğenisini kazanmıştır.

Gecenin parlayan yıldızı

homify Rustik Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Evin ön tarafını açık bir teras olarak dekore etmek ve gecenin karanlığında yıldızların altında hoş vakit geçirmek istiyorsanız resimdeki gibi muhteşem güzellikte bir teras dekorasyonuna imza atmalısınız. Sade ve minimalist bir teras dekorasyonu aydınlatma ve aksesuarlar ile kusursuz bir güzelliğe büründürülmüş. Cam duvar ile insana huzur veren bir görsellik ortaya çıkarılarak gecenin parlayan yıldız olan bir teras oluşturulmuş.

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Sade ve eğlenceli teraslar

Bahçe Seramiği homify Tropikal Balkon, Veranda & Teras
homify

Bahçe Seramiği

homify
homify
homify

Terasınızı sade bir şekilde dekore ederek muhteşem bir güzelliğe sahip olmasını sağlayabilir resimdeki gibi bir salıncak ekleyerek hem oturma alanı olarak kullanabilir hem de  canınız sıkıldığında salıncakta uzanarak, sallanarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. salıncağı daha çok kitap okurken uzanmak ve rahat etmek için veya akşamları gökyüzündeki yıldızları seyretmek için kullanabilir ve mutlu olabilirsiniz.

Doğal, şık, görsel ve kusursuz teraslar

Casa Punta Rasa. Formentera. 2007, Deu i Deu Deu i Deu Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

Teraslar için yazdığımız; doğal, şık, zarif görsel tanımlamlarını bünyesinde barındıran bu teras örneği aynı zamanda konforlu olması ve insana huzur veren sade dekorasyonu ile muhteşem bir güzelliğe sahip. Ruhunuz daraldığında  bu terasa gelerek kendinizi dinleyebilir ailenizle huzurlu zamanlar geçirebilir veya bu alanı misafirlerinizi ağırlayacağınız görsel bir yaşam alanı olarak kullanabilirisniz.

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Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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