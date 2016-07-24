Huzurlu ve keyifli 8 teras örneği

İşten eve geldiğinizde, ev işlerinden bunaldığınızda, kış günlerinde dört duvar arasında sıkıldığınızda ve nefes alıp temiz havaya ihtiyaç duyduğunuzda ilk yardımınıza koşacak olan yaşam alanı teraslardır. Bu önemleri bakımından terasların görkemli, heybetli, insanı rahatlatan ve deşarj eden bir dekorasyon sahip olması gereklidir. Teras dekorasyonunun insanı rahatlatması, huzur vermesi ve keyifli zaman geçirmesine yardımcı olması gerektiği için titiz bir çalışma yapılmalıdır. Bir terasın huzur veren bir teras haline getirilmesi için renkli, canlı, sade, işlevsel ve görsel olmalıdır. Tüm bu özellikleri bir arada bulunduran bir dekorasyon yapmak kolay olmadığı gibi uygulama sırasında yerleşim planı yapılmadan da yapılamaz. Bu nedenle yardım alınması ve homify huzur ve keyif veren teras örneklerinden esinlenilmesi gereklidir. Bu teras örnekleri canlı renkleri, farklı tasarımları, görsel ve keyifli mobilyaları ile insana huzur veren, mutlu eden teraslar olarak evinize değer katacaktır.