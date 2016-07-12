Türkiye'den kutu gibi 7 mutfak

Diğer odaların dekorasyonu ile kıyasladığımızda mutfak dekorasyonunun çok daha teferruatlı bir iş olduğunu görürüz. Kullanacağımız ekipmanların seçimi, su ve tesisat işleri, elektronik cihazların kurulumu ve yerleşimi ayrı ayrı ustalık gerektiren işlerdir. Mutfak dekorasyonunun bu denli özen gerektirmesinin ana nedeni ise mutfağı kullanırken ihtiyaç duyacağımız özelliklerin diğer odalardan çok daha farklı ve karmaşık olmasıdır. Özellikle mutfağın mimari özellikleri bir takım dezavantajlar barındırıyorsa, örneğin; yeterince geniş değilse veya uzun inceyse, o zaman işimiz daha da zorlaşır. Homify ekibi olarak mutfak dekorasyonunuzu en doğru ve sorunsuz şekilde çözebilmeniz için size birbirinden farklı fikir yazıları sunmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise sizlere kutu gibi, kare merkezli bir dekorasyona sahip olan mutfak modelleri tanıtacağız. Oldukça iyi düşünülmüş ve her detayı planlanmış bu muhteşem tasarımlar size ilham verebilir. Mimarisi dezavantaja sahip mutfaklar için dekorasyon fikirleri bulmak istiyorsanız “İnce uzun bir mutfak nasıl döşenir?” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Yeterince büyük olmayan alanlarda dekorasyon yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli ayrıntı etkili bir aydınlatma sağlayabilmektir. Eğer alanı yeterince iyi aydınlatamazsanız en güzel mobilyaları da kullansanız boğucu bir dekor elde edebilirsiniz. Bu nedenle verebileceğimiz en önemli tavsiye geniş pencere ya da cam kapılar ile doğal ışıktan faydalanmak ve birden fazla ışık kaynağı kullanarak dekorasyon yapmak olacaktır. Mutfaklarınızda mutlaka alternatif ışıklandırmalar kullanın. Tavan lambasının yanı sıra tezgah üstü spot veya led aydınlatmaları ya da yemek masası üstüne görev aydınlatması kullanabilirsiniz. Aydınlatma tercihleri hakkında daha doğru bilgiler edinmek için aydınlatma uzmanlarına danışabilirsiniz.
Başarılı bir mutfak dekorasyonu için ihtiyacınız olan şeylerden biri de bol sayıda depolama alanı olacaktır. Mutfaklarda eksikliği en çok hissedilen sorun kalabalık olabilir. Örneğin tezgahınızın üzerinde bütün o küçük ev aletleri, baharatlıklar, bıçak kütükleri ve fincanlar çok yer kaplayabilir ve çalışma alanınızı daraltabilir. Bu nedenle bütün bu eşyaları tezgahtan kaldıracak aynı zamanda kolay erişimini sağlayacak depolama çözümlerine ihtiyaç duyarsınız. Depolama alanlarını dikey yüzeylere taşımak iyi bir çözümdür. Manyetik duvar bıçaklıkları, askılı baharatlıklar ve çekmece dolaplar mutfakta size büyük kolaylıklar sağlar.
Akdeniz stilinde dekore edilmiş bu mutfakta kullanılan dolaplar, modeli ve çizgisiyle dekorasyona sıcak bir hava kazandırmış. Eğer stil sahibi bir mutfak dekorasyonu oluşturmak istiyorsanız dolaplardan lambalara, aksesuarlardan zemine kadar her detayı, stilin ana özelliklerine bağlı kalacak şekilde oluşturmanız gerekir. Bu konuda uzman tavsiyesi almanız en doğrusu olur.
Mutfak dekorasyonlarında parlak epoksi yüzeyler hem çok kullanışlı hem de çok şık sonuçlar yaratabiliyorlar. Özellikle canlı renklerle oluşturulan bu pürüzsüz mutfak dolapları sağlam ve şık bir tercih olabilir. Canlı renkleri kullanmayı seviyorsanız bu tarz dizaynları mutlaka göz önünde bulundurun.
Kullanışlı bir mutfak dekorasyonunun ergonomik özellikler taşıması da gereklidir. İnsan anatomisine en uygun şekilde tasarlanan ve yerleştirilen mutfak eşyaları her zaman daha kolay bir kullanım sağlar. Bu nedenle modüler mutfaklar diğer hazır mutfaklardan bir adım öne çıkıyor. Mutfağınızın ölçülerine ve sizin kullanım alışkanlıklarınıza göre özel olarak üretilen modüler mutfaklar en ergonomik ve fonksiyonel tasarımları ortaya çıkarıyorlar.
Ahşap, hem doğal, hem sağlam, hem de şık bir malzeme olduğu için, mutfak dekorasyonlarında oldukça popülerdir. Özellikle cam ve metal malzeme ile birlikte kullanılarak oluşturulan dekorasyonlar modern stilin gözdesidir. Eğer siz de bu malzeme kombinasyonlarını seviyorsanız ahşap modüler mutfakları değerlendirebilirsiniz.
Akdeniz stilinin daha rustik bir elle yorumlandığı bu dekorasyon tarzı ve farklı aksesuarları ile dikkat çekiyor. Modern ve pürüzsüz yüzeylerin görüntüsünden sıkıldıysanız ve mutfaklarınızda daha geleneksel ögelere, fonksiyonellikten ödün vermeden, yer vermek istiyorsanız bu tarz dekorasyonlardan ilham alabilirsiniz.