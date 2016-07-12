Türkiye'den kutu gibi 7 mutfak

Diğer odaların dekorasyonu ile kıyasladığımızda mutfak dekorasyonunun çok daha teferruatlı bir iş olduğunu görürüz. Kullanacağımız ekipmanların seçimi, su ve tesisat işleri, elektronik cihazların kurulumu ve yerleşimi ayrı ayrı ustalık gerektiren işlerdir. Mutfak dekorasyonunun bu denli özen gerektirmesinin ana nedeni ise mutfağı kullanırken ihtiyaç duyacağımız özelliklerin diğer odalardan çok daha farklı ve karmaşık olmasıdır. Özellikle mutfağın mimari özellikleri bir takım dezavantajlar barındırıyorsa, örneğin; yeterince geniş değilse veya uzun inceyse, o zaman işimiz daha da zorlaşır. Homify ekibi olarak mutfak dekorasyonunuzu en doğru ve sorunsuz şekilde çözebilmeniz için size birbirinden farklı fikir yazıları sunmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise sizlere kutu gibi, kare merkezli bir dekorasyona sahip olan mutfak modelleri tanıtacağız. Oldukça iyi düşünülmüş ve her detayı planlanmış bu muhteşem tasarımlar size ilham verebilir. Mimarisi dezavantaja sahip mutfaklar için dekorasyon fikirleri bulmak istiyorsanız “İnce uzun bir mutfak nasıl döşenir?” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.