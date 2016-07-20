Doğal taşlarla evinizde yapabileceğiniz 8 güzel şey

Son zamanlarda doğal taşların gerek evlerde gerekse de ofislerde sayısız farklı şekilde kullanıldığı görüyoruz. Ahşap, doğal taşlar gibi doğal malzemelerin inşaat sektöründe ve ev dekorasyonunda daha fazla kullanıldığını, trend haline geldiğini görmek sevindirici bir gelişme. Doğal taşlar gerçekten de son derece esnek ve pek çok farklı dekorasyon tarzına uyum sağlayabilen malzemeler. Son derece dayanıklı ve bu dayanıklılığa kıyasla aslında oldukça düşük maliyetli olmaları doğal taşları daha da tercih edilir bir malzeme haline getiriyor. Bu yazımızda doğal taşlarla yapabileceğiniz 8 farklı uygulamayı bir araya getirdik. Hepsi de evinize veya ofisinizin kalitesini arttıracak ve renkli bir katkıda bulunacak bu uygulamalar arasında mutlaka sizin de hoşunuza gidecek olanlarını bulacağınızı düşünüyoruz.
Mutfaklar doğal taşların nispeten az kullanıldığı alanların başını çekiyor. Aslında bunun çok da geçerli bir sebebi olduğu söylenemez. Yine de doğal taşlarla daha ziyade oturma odalarında veya dış mekânlarda karşılaşıyoruz. Bu son derece modern mutfakta tezgâhın arkasında kullanılan arduvaz taşı ise doğal taşların mutfaklarda nasıl harikalar yaratabileceğinin bir kanıtı niteliğinde adeta. Göz kamaştırıcı barut rengiyle bütün dikkatleri üzerine çeken bu arduvaz kaplaması aynı zamanda son derece uzun ömürlü ve az bakım gerektiren bir malzeme.
Eviniz ister betonarme, ister ahşap, isterse prefabrik ya da başka bir malzemeden olsun, bahçenizde taş duvarlara yer vererek evinizin kalitesini bir anda yükseltebilirsiniz. Adeta bir prestij sembolü olan bu taş duvarlar, özellikle dış mekanlardaki uygulama kolaylığı ile de kısa yoldan güzel bir sonuç elde etmek için oldukça elverişli.
Nehir yataklarından toplanmış küçük çakıl taşlarıyla adeta bir resim gibi işlenerek kaplanmış bu yatak odası duvarı, tam anlamıyla huzur veren bir görüntüye sahip. Ülkemizde pek fazla karşılaşmadığımız bu ilginç doğal taş kaplaması, uygulaması bir parça zahmetli olsa da sonuçları itibariyle gerçekten muazzam bir görüntü sergiliyor.
Doğal taşların sanıyoruz en çok yakıştığı yerlerden biri de bahçelerimiz. Gerek duvarlarda gerekse de zeminlerde büyük farklar yaratan doğal taşlar, burada görüldüğü gibi doğru bitkilerle bir arada kullanıldığında ise gerçekten ömürlük bir görüntü yaratıyor.
Kesme taşlar, belli ölçüde işlenmiş olmakla birlikte yine de doğal taşlar sınıfına giriyorlar. Ve kesme taşların kendilerine göre farklı kullanım alanları bulunuyor. Yapıları itibariyle kullanılmaları pek çok alanda doğal taşlara nispetle daha kolay olan bu kesme taşlar, burada gördüğünüz mağaza cephesinde olduğu gibi kolayca şık ve iddialı sonuçlar alınabilecek uygulamalarda kullanılabiliyor.
Çakıl taşlarının duvar veya zemin kaplamasında kullanılması, büyük parçalı doğal taşların uygulanmasına göre oldukça farklı bir işçilik gerektiriyor. Ortaya koydukları görüntü de buna paralel olarak bir hayli farklı. Buna karşın her doğal taş türü gibi çakıl taşları da uygulandıkları alana muazzam bir katkıda bulunuyor. Ahşap ve çakıl taşlarının karakterize ettiği bu son derece ilginç banyoda bunun bir örneğini görüyoruz.
Kesme taşların bir başka uygulama alanı da dış mekânlar ve evlerin girişi bölümleri. Neredeyse sıradan karo kaplamaları kadar büyük bir kolaylıkla uygulanabilen bu doğal taşlar, nesiller boyu eskimeyecek bir güzelliğe ve sağlamlığa sahip olmalarının yanı sıra kullanıldıkları alana büyük bir prestij katıyorlar. Bu yüzden de işyeri ve ofislerde de kullanıma çok müsaitler.
Özellikle ofis binalarında ve villa tipi evlerde son yıllarda sıkça gördüğümüz uygulamalardan biri de dış cephelerdeki ahşap ve/veya doğal taş kaplamaları. Binanız betonarme olsa dahi bu türden bir doğal taş kaplamasıyla inanılmaz bir görüntü elde edebilirsiniz.