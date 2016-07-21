Loft tarzında mini bir kütük ev

İnşaat teknolojisi son yirmi yılda daha önceki dönemlerle kıyaslanamayacak kadar hızlı bir gelişme içine girdi ve bugün gelinen noktada daha önce hayal dahi edemeyeceğimiz sürelerde yapılar inşa ediliyor. Prefabrik yapılar bu teknolojik gelişimin önemli bir ayağını oluşturuyor. Bugün inşa edilen hemen her yapıda fabrika çıkışı hazır olarak gelen çeşitli malzemeler kullanılmakta. Panel duvarlar, çelik iskeletler ve buna benzer parçalar bu malzemelerin başlıcaları. Bütünüyle prefabrik olan evler ise geçmişteki kötü ünlerinden kurtuldular ve betonarme yapılarla hemen hemen aynı dayanıklılık ve kaliteyi ortaya koyabilecek bir düzeye geldiler. Üstelik evin büyüklüğüne göre birkaç gün içinde dahi inşa edilebilen bu prefabrik evler müthiş bir kaynak ve zaman tasarrufuna zemin hazırlıyor. Prefabrik evler yalnızca beton ve metal temelli malzemelerle üretilmiyor. Neredeyse tamamına yakını ahşap olan prefabrik evler de yaygınlaşmakta. Bu yazımızda ele alacağımız loft tipindeki mini prefabrik ev de bütünüyle ahşaptan oluşuyor. Küp şeklindeki yalın ama etkileyici mimarisi ile göz dolduran bu sıra dışı ev, yeni bir ev sahibi olmak isteyen herkese ilham verecek kadar iddialı. Gelin şimdi bu mini kütük eve biraz daha yakından bakalım.
Şehirlerden uzaktaki bölgelerde bir ev yapmak ya da yaptırmak şehirde yaptırmaya kıyasla çok daha zordur. Malzemelerin nakliyesi, işçilerin barınması, elektrik, su, kanalizasyon altyapıları ve daha pek çok meselenin çözülmesi gerekir. Prefabrik evler tam da bu noktada devreye giriyor ve bu işlerin önemli bir bölümünden bizi büyük ölçüde kurtarıyor. Doğru ve dikkatli bir planlama aşamasından sonra yalnızca günler, en fazla haftalar içinde kurulabilen prefabrik evler, aynı zamanda yaşam kalitenizden ödün vermenizi gerektirmeyecek kadar yüksek bir niteliğe de eriştiler. Burada prefabrik olarak imal edilmiş bu kütük evin inşaat sürecini görüyoruz. Tüm bu süreç yaklaşık bir hafta içinde başlayıp bitecek. Geleneksel yöntemlerle en az üç ay sürecek bir ahşap ev inşaatının bu kadar kısa sürede tamamlanması teknolojinin büyük bir nimeti
Ön cephesi bütünüyle camla kaplanacak bu sıra dışı kütük ev, loft tipi mimarinin kırsal bir bölgedeki müstakil eve nasıl uygulanabileceği konusunda oldukça iddialı bir girişim olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Henüz inşaat halindeyken bile oldukça çekici bir görüntüsü var. Bittiğinde ise bu bozkırın ortasında adeta bir yıldız gibi parlayacağına hiç şüphe yok.
Prefabrik evlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi, inşaat çalışmasına başlanmasından çok önce bilgisayar ortamında en küçük detayına kadar planlanmaları ve her türlü ihtimale hazırlıklı olarak üretilmeleri. Böylece inşaat sahasına gelindiğinde mümkün olduğunda kısa sürede iş tamamlanıyor ve üç boyutlu çizimler gerçek hayata dönüşüyor.
İster küçük ister büyük, ister kırda isterse şehirde olsun, bir ev yaparken en önemli aşama planlama aşamasıdır. Çizimler, hesaplamalar, bütçe hesaplamaları ve diğer planlama unsurları, ne kadar titizlikle yapılırsa inşaat sahasında o kadar az sorunla karşılaşılır.
Evin bütün iç hacminin müthiş bir akıcılık ve ferahlık ekseninde kullanıldığı loft mimarisi, genellikle büyük metropollerde görmeye alışkın olduğumuz bir ev tipi. Ancak özellikle küçük aileler ve yalnız yaşayanlar için harika bir ortam sunan bu evlerin yalnızca şehirlerde olması aslında biraz haksızlık. Bu evin tasarımcısı da böyle düşünmüş olacak ki bu harika göl manzaralı loftu bozkırın ortasına kondurma fikrini ortaya atmış.
Önü, arkası, cephesi, her tarafı yeşillikler içinde, son derece modern bir mimariye sahip harika bir loft. Üstelik de göl manzaralı. Zaman zaman kullandığımız
hayalleri süsleyecek bir ev tanımına bu kadar fazla uyan başka bir evle karşılaşmak gerçekten hiç kolay olmayacak.