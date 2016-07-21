Loft tarzında mini bir kütük ev

İnşaat teknolojisi son yirmi yılda daha önceki dönemlerle kıyaslanamayacak kadar hızlı bir gelişme içine girdi ve bugün gelinen noktada daha önce hayal dahi edemeyeceğimiz sürelerde yapılar inşa ediliyor. Prefabrik yapılar bu teknolojik gelişimin önemli bir ayağını oluşturuyor. Bugün inşa edilen hemen her yapıda fabrika çıkışı hazır olarak gelen çeşitli malzemeler kullanılmakta. Panel duvarlar, çelik iskeletler ve buna benzer parçalar bu malzemelerin başlıcaları. Bütünüyle prefabrik olan evler ise geçmişteki kötü ünlerinden kurtuldular ve betonarme yapılarla hemen hemen aynı dayanıklılık ve kaliteyi ortaya koyabilecek bir düzeye geldiler. Üstelik evin büyüklüğüne göre birkaç gün içinde dahi inşa edilebilen bu prefabrik evler müthiş bir kaynak ve zaman tasarrufuna zemin hazırlıyor. Prefabrik evler yalnızca beton ve metal temelli malzemelerle üretilmiyor. Neredeyse tamamına yakını ahşap olan prefabrik evler de yaygınlaşmakta. Bu yazımızda ele alacağımız loft tipindeki mini prefabrik ev de bütünüyle ahşaptan oluşuyor. Küp şeklindeki yalın ama etkileyici mimarisi ile göz dolduran bu sıra dışı ev, yeni bir ev sahibi olmak isteyen herkese ilham verecek kadar iddialı. Gelin şimdi bu mini kütük eve biraz daha yakından bakalım.