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Daha bereketli bir ev için 7 Feng Shui tavsiyesi

Özlem K. Özlem K.
Dhiren Tharnani, IMAGE N SHAPE IMAGE N SHAPE Modern Pencere & Kapılar
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Feng shui bulunduğumuz ortamda uyum içinde yaşama bilimidir. Feng shui sayesinde, kendimizi daha rahat ve mutlu hissedeceğimiz bir ev ortamı düzenleyebiliriz. Öncelikle homify sayfalarında daha önce yayınladığımız ve Feng shui'nin ne olduğunu anlatan ’Feng shui dekorasyonun 9 prensibi’ başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Bu yazı, sizlere Feng shui dekorasyon hakkında bilmeniz gereken temel bilgileri sunacaktır. 

Feng shui nedir?

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Oturma Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Bugünkü sayfamızda ise, evlerimizin daha bereketli ve huzurlu olmaları için uygulamamazı gereken 7 adet Feng shui tavsiyesini öğreneceğiz. Göreceksiniz ki birçoğu halihazırda, belki de içgüdüsel olarak uyguladığımz şeyler, bazıları ise nedenini öğrenince çok mantıklı bulacağımız ve neden şimdiye kadar aklımıza gelmedi diye şaşıracağımız türden tavsiyeler. Unutmayalım ki, Feng shui (ya da Türkçe adıyla fenkşui) bir anda mucizeler yaratacak büyülü bir kavram değil, akla ve mantığa dayanan, yaşadığımız mekanda gözümüzün ve ruh halimizin daha rahat olmasını sağlayan bazı dekorasyon kuralları. 

İşte 7 ipucu ile Feng shui nedir?

1) Gereksiz eşyalardan arının

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design Eklektik Oturma Odası Rengarenk
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

Fenkşui felsefesinin en önemli tavsiyesi belki de budur. Artık kullanmadığınız, ihtiyaç duymadığınız, bozuk, kırık, gerektiği gibi çalışmayan tüm mobilya ve aksesuarlardan kurtulun. Kullanılmadığı halde evinizde yer kaplayan eşyalar yeniliği ve yenilenmeyi engeller/azaltır. Eskiye yol verin ki yeniye yer açılsın.

2) Evin girişi davetkar olmalı, huzur vermeli

İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners Modern Koridor, Hol & Merdivenler antre,hallway,entryway,console,dresuvar
yücel partners

İ&M YILDIZ EVİ

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Evin giriş holü, ev hakkında bizlere fikir veren, ilk izlenimi yaratan alandır ve bu alanın mutlak suretle temiz ve bakımlı olması gerekmektedir. İnsanda içeri girme isteği uyandıran, yani davetkar biri giriş oluşturmalıyız. Feng shui dekorasyon tarzına göre, giriş kapısının tam karşısında ayna veya cam olmamalıdır, zira bunlar olursa gelen enerji eve girmeden geri döner. Kapıya veya kapının kenarına gelenlerin içeri girmeden önce görecekleri ve olumlu hissedecekleri dekoratif bir şeyler asılmalıdır. Kapıdan girer girmez görülebilecek bir yere nazar boncuğu, fil imgesi, kuru biber, kuru kabak gibi koruyucu bir tılsım asılmalıdır. Yemek masası ve yatak odası gibi mahrem yerler evin girişinden gözükmemelidir. Ayrıca, huzursuzluk vereceği düşünüldüğü için eve ilk girerken saat de görülmemeli.

3) Her mekana uygun renkler kullanın

F.G. EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

F.G. EVİ

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Oturma odasında çok farklı renkler bir arada olmalı, tek renk ağırlıklı olmamalıdır. Oturma odası sosyal bir alandır ve bu mekandaki renklerin insanın hayatına renk kattığı düşünülmektedir. Mekanlarınızda beş elementin renkleri bulunmalıdır. Özellikle en az bir tane kırmızı nesne mutlaka bulunmalıdır. (Ateş; kırmızı-turuncu, toprak; kahverengi tonları, tahta; yeşil tonları, su: mavi tonları, metal; gümüş-altın gibi metalik renkler veya direk metalin kendisi). Faha fazla detay için ’Evinizde olması gereken 8 Feng Shui rengi’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

4) Mutfak derli toplu olsun ancak dışarıda bir gıda bulunsun

homify Asyatik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak her zaman temiz ve derli toplu olmalıdır. Mutfağa bereket getireceği düşünüldüğü için açıkta, örneğin masa üstünde veya tezgahta bozulmayacak yiyecekler olmalıdır. Bunlar bir kase içinde meyveler, çerez, cam kavanozlarda görünür şekilde kuru gıdalar, tahıllar, turşular vs. olabilir. 

5) Yemek masasına yakın bir ayna olmalı

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Feng shui'ye gör, yemek masasının üstüne asılan aynanın, masanın bereketini artırdığı düşünülmektedir. Tıpkı mutfakta olduğu üzere, yemek masasının üstüne bir kase meyve veya kuru gıda koymanın da bereketi artırdığı düşünülüyor. Meyve olarak, Anadolu kültüründe de bereketi artırdığına inanılan ve uzun süre açıkta dayanabilen nar ve ayva gibi meyveler seçilebilir.

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6) Yatak odasında aynaya, televizyona ve saate yer yok!

ORHAN-OLIVIA EVİ, Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri Modern Yatak Odası
Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri

ORHAN-OLIVIA EVİ

Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri
Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri
Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri

Feng shui'ye göre yatak odası yalnızca uyumak ve sevişmek içindir, dolayısyla yatak odasında yatak ve belki komodinleri dışında hiçbir eşya olmamalıdır. Bu nedenle giysi dolapları da başka bir odada yer almalıdır. Feng shui'ye göre, yatak odasında bulunan ayna dikkat dağıtır ve yatağa başka kişileri davet eder yani sadakatsizlik getirir. Bu nedenle yatak odasına ayna konmamalıdır, giysi dolapları ve ayna koymak zorundaysanız ise yataktan direkt görünemeyecek şekilde pozisyonlandırılmalıdır.

- Minimal tasarım

M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

M.A. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Televizyon da ikili ilişkileri ve huzur dolu uykuyu bozacağı için yatak odasında bulunmamalıdır. Saat ise sanıyorum ki uygulaması en güç kural. Saat yatak odasına huzur yerine acelecilik getirir, bu nedenle bu mekanda bulunmamalıdır.

7) Kapılar ve klozet kapakları her zaman kapalı olmalı

Firuzağa Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Modern Banyo
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Firuzağa Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Banyo da tıpkı mutfak gibi her zaman derli toplu ve temiz olmalıdır. Banyo kapısı ve klozet kapağı mutlak suretle sürekli kapalı tutulmalıdır, aksi takdirde yaşamsal Chi’nin eksilmesine sebep olur, yani enerji kaybı oluşur. 

- Düzenli bir ev için

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Mutfak
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng shui tarzının en önemli ilkelerinden biri düzendir. Daha temiz ve düzenli görünen bir ev için 6 ipucu başlıklı yazımızdan bu konuda ilham alabilirsiniz.

Birbirine yakışan renkler ile iki renkli duvar boyama stilleri
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