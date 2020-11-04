Daha bereketli bir ev için 7 Feng Shui tavsiyesi

Bugünkü sayfamızda ise, evlerimizin daha bereketli ve huzurlu olmaları için uygulamamazı gereken 7 adet Feng shui tavsiyesini öğreneceğiz. Göreceksiniz ki birçoğu halihazırda, belki de içgüdüsel olarak uyguladığımz şeyler, bazıları ise nedenini öğrenince çok mantıklı bulacağımız ve neden şimdiye kadar aklımıza gelmedi diye şaşıracağımız türden tavsiyeler. Unutmayalım ki, Feng shui (ya da Türkçe adıyla fenkşui) bir anda mucizeler yaratacak büyülü bir kavram değil, akla ve mantığa dayanan, yaşadığımız mekanda gözümüzün ve ruh halimizin daha rahat olmasını sağlayan bazı dekorasyon kuralları.

İşte 7 ipucu ile Feng shui nedir?