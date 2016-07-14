Eski bir salonun şaşırtıcı değişimi

Ev dekorasyonu için kolları sıvadığımızda ilk atacağımız adım genelde salon dekorasyonuyla ilgili olur. Mobilyasından aksesuarlarına, stilinden rengine kadar her detayına ayrı bir özen gösteririz çünkü salonlar evlerimizin görünen yüzüdür. Konuklarımızı ağırladığımız ve evdeki vaktimizin büyük kısmını geçirdiğimiz salonların hem şık hem de konforlu olması esastır. Bu yazımızda sizlere, eski bir salonun, ev sahibinin zevk ve istekleri doğrultusunda ve uzman dekoratörler tarafından nasıl yenilendiğini anlatacağız. Odanın neredeyse her ayrıntısının değiştiği bu proje, sizi de heyecanlandıracak.
Salon dekorasyonunuz için daha farklı öneriler bulmak isterseniz “Türkiye'den mobilyaları ile göz kamaştıran 10 salon” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Her ne kadar rahat görünen mobilyalara sahip olsa da bu salon artık ömrünü tamamlamış gibi duruyor. Durumun farkında olan ev sahipleri işe eski mobilyaları tamamen elden çıkararak başlamışlar. Sonrası detaylı bir tadilat ve duvar dekorasyonu şeklinde devam ediyor. Eski vitrin ve televizyon dolabının hala ayakta durması bile mucize gibi. Zemini, duvarları, kapı ve pencereleri ayrı ayrı bakım isteyen bu eski salon bakın nasıl yenilenecek. Eğer siz de zemininden duvarına kadar ciddi bir tadilata girişecekseniz işe yer döşemecilerine danışarak başlayabilirsiniz.
Tadilat sırasında odanın neredeyse her metrekaresi değiştirilmiş ve bu değişim oldukça planlı bir şekilde yapılmış. Tadilata başlamadan önce yapılacak değişiklikleri planlayıp netleştirmek çok önemlidir. Çünkü tadilattan sonra karar verilen değişiklikler size ekstra masraf ve zaman kaybı yaratabilir. Örneğin bu odaya uygulanan iç mekan bahçesi en başında planlanmış olmalı aksi halde zemin döşendikten sonra ikinci bir tadilatla bahçeyi kurmak gerekebilirdi. Aydınlatma ile duvar ve tavan dekorasyonuna çok emek verilmiş özgün bir dekorasyon.
Salonda duran eski koltuk takımını yeni dekorasyonda kullanan ev sahipleri koltuk takımını küçük bir yenilemeden geçirmişler. Döşemesi, kırlent ve minderleri yenilenen bu koltuğun son halini gördünüz. Sizce de kullanılır durumda olan eşyaları bakım ve tadilat ile değerlendirmek çok iyi bir fikir değil mi? Ayrıca ev sahipleri manevi değeri olduğu için duvardaki tabloları da yeni dekorasyona taşımışlar. Bu şekilde hem eşya tasarrufu yapar hem de eski eşyalarınızı değerlendirmiş olabilirsiniz.
Odada en çok dikkat çeken değişiklik duvarlara ve tavana uygulanmış. Oldukça farklı ve canlı bir modele sahip olan bu asma tavan odaya modern ve sanatsal bir hava kazandırmış. Evin renk skalasına uygun aydınlatma ve aksesuarlarla tamamlanan tasarımda neredeyse hiç eksik yok. Televizyon ünitesi olarak geniş ve bol dolaplı bir model seçilmiş. Duvarı tamamen kaplayan bu mobilya, odaya şıklık ve fonksiyonellik katıyor. Odanın yan duvarlarından birine diğer odaya bakan bir pencere açılırken diğerine iç mekan bahçesi kurulmuş. Ayrıca desenli kumaşıyla dekorasyona eklenen sandalyeler de koltuk takımına son derece iyi uyum sağlamış. Tekstil ürünlerinde dokulu kumaşlar ve toprak tonları tercih edilirken sıcak renkler kırlentlerde ve tavan dekorasyonunda kullanılmış.
Duvarı tamamen kaplayan bu televizyon ünitesi çok sayıda dolap ve çekmecesi ile oldukça kullanışlı bir model. Ahşap ve beyaz epoksi yüzeylerden oluşan bu ünitenin iç kısmı spot ışıklarla aydınlatılmış. Stile uygun aksesuarlarla da canlandırılan ünite odanın havasını tamamen değiştirmiş. Ayrıca dolapların parlak yüzeyleri odanın zemini ile de uyum sağlıyor.
Yan duvarlardan birine iç mekan bahçesi uygulandığını söylemiştik. İç mekan bahçeleri; zemine uygulanan birkaç kat toprak ve koruyucu drenaj tabakası ile oluşturulan bir yapay bahçedir. Bu bahçelerde genelde dayanıklı ve iğne yapraklı bitkiler yetiştirilebilir. Evin havasını temizleyen ve ortama ferahlık katan bu iç mekan bahçeleri bitkilendirme için harika bir fikir ve bu odaya da çok yakışmış.