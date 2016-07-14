Eski bir salonun şaşırtıcı değişimi

Ev dekorasyonu için kolları sıvadığımızda ilk atacağımız adım genelde salon dekorasyonuyla ilgili olur. Mobilyasından aksesuarlarına, stilinden rengine kadar her detayına ayrı bir özen gösteririz çünkü salonlar evlerimizin görünen yüzüdür. Konuklarımızı ağırladığımız ve evdeki vaktimizin büyük kısmını geçirdiğimiz salonların hem şık hem de konforlu olması esastır. Bu yazımızda sizlere, eski bir salonun, ev sahibinin zevk ve istekleri doğrultusunda ve uzman dekoratörler tarafından nasıl yenilendiğini anlatacağız. Odanın neredeyse her ayrıntısının değiştiği bu proje, sizi de heyecanlandıracak.

Salon dekorasyonunuz için daha farklı öneriler bulmak isterseniz “Türkiye'den mobilyaları ile göz kamaştıran 10 salon” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.