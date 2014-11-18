Ekolojik bir Akdeniz evi

Bu yazıda sizinle yumuşak rüzgarların kıyılarını okşadığı Akdeniz'e bakan ekolojik bir evi tanıtacağız. Akdeniz kıyılarını bilenler, bu kıyıların bembeyaz ışıltılarının dünyanın başka bir köşesinde olmadığını iyi bilirler. Altın sarısı kumların oluşturduğu plajlar ve yamaçlardan deniz kıyısına uzanan beyaz boyalı evler Akdeniz kıyılarını bir inci gerdanlık gibi süsler. Bu kıyılarda beyaz ve mavi öok hoş bir kontrast oluşturur ve bu kontrast yıllardır fotoğrafçıların vazgeçilmez malzemesi olmuştur. Yazımıza konu olan ev Akdeniz en güzel kıyılarından birinde, Barselona'da bulunuyor. Yerli motiflere özen gösterilerek yapılan ev çevresiyle mükemmel bir denge ve sinerji ortaya koyuyor.

450 metrekarelik bir alana inşa edilen ve inşaatı bu sene tamamlanan villa, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Müşterilerinin özel isteklerine göre tasarlanan villalarda 08023 mimarlık firmasının imzası bulunuyor. Yeni bir mimarlık şirketi olan 08023'ün mimarları, mimarlığın sadece formla değil, aynı zamanda çevre ve insan ihtiyaçlarıyla da ilgilenmesi gereken bir disiplin olduğunu düşünüyorlar. Gelin bu anlayışla tasarlanan bu güzel villaya birlikte göz atalım.