Ekolojik bir Akdeniz evi

Bu yazıda sizinle yumuşak rüzgarların kıyılarını okşadığı Akdeniz'e bakan ekolojik bir evi tanıtacağız. Akdeniz kıyılarını bilenler, bu kıyıların bembeyaz ışıltılarının dünyanın başka bir köşesinde olmadığını iyi bilirler. Altın sarısı kumların oluşturduğu plajlar ve yamaçlardan deniz kıyısına uzanan beyaz boyalı evler Akdeniz kıyılarını bir inci gerdanlık gibi süsler. Bu kıyılarda beyaz ve mavi öok hoş bir kontrast oluşturur ve bu kontrast yıllardır fotoğrafçıların vazgeçilmez malzemesi olmuştur. Yazımıza konu olan ev Akdeniz en güzel kıyılarından birinde, Barselona'da bulunuyor. Yerli motiflere özen gösterilerek yapılan ev çevresiyle mükemmel bir denge ve sinerji ortaya koyuyor.
450 metrekarelik bir alana inşa edilen ve inşaatı bu sene tamamlanan villa, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Müşterilerinin özel isteklerine göre tasarlanan villalarda 08023 mimarlık firmasının imzası bulunuyor. Yeni bir mimarlık şirketi olan 08023'ün mimarları, mimarlığın sadece formla değil, aynı zamanda çevre ve insan ihtiyaçlarıyla da ilgilenmesi gereken bir disiplin olduğunu düşünüyorlar. Gelin bu anlayışla tasarlanan bu güzel villaya birlikte göz atalım.
Mimarlar ve ev sahipleri arasındaki işbirliği öncelikle evin inşa edileceği alanı seçerken başlamış. Ev sahipleri az bakım gerektiren, ihtiyaçlarına cevap veren ve tüm yıl boyunca konforlu bir ortam sunacak bir ev yaptırmak istemişler. Bu resimde evin ilginç bir geometriyle inşa edilmiş giriş kısmını görüyorsunuz. Giriş kapısına giden yolun iki tarafı çeşitli bitkilerle donatılmış ve eve gelenlere hoş bir karşılama sunuyor.
Bu resim binanın sıra dışı yapısını ortaya koyuyor. Belli bir açıyla birleşen iki cephe duvarı cam bir panelle birbirinden ayrılmış ve dikkatimizi manzaranın farklı açılarına çekiyor. Evi çepeçevre saran yemyeşil bahçeyle evi ahşap bir kaldırım ayırıyor. Gün batıp, gökyüzü siyaha boyandığında, saydam panellerden süzülen yumuşak ışık, huzur veren ve davetkar bir atmosfer yaratıyor.
Evin yüksekte bulunan arsası uzaktan denizi ve ormanı görüyor. Geniş pencerelerle donatılmış evin tüm odalarından bu manzaranın değişik açılarını görmek mümkün.
Şüphesiz yaz aylarında insanların en favori hobileri arasında havuzda vakit geçirmek vardır. Evin arka cephesinde bulunan ve gece aydınlatmasına sahip havuz, aynı zamanda bahçe sulaması için de kullanılan yağmur suyunun ve yeraltı suyunun arıtılmasıyla elde edilen suyla dolduruluyor. Ahşap döşeli havuz kenarının bir kısmı kamelyayla kapatılmış ve bol oksijenli yaz partilerine hazır bekliyor.
İçeri geçiyoruz ama hala dışarıda gibiyiz. Tavana kadar uzanan pencerelerden orman manzarasını görmek mümkün. Pencerelerin büyüklüğü sayesinde gün ışığı olduğu gibi odanın içini doldurarak huzurlu bir oda vaat ediyor.
Bu yapının en önemli özelliklerinden biri de iklimlendirmesi. Başlığın da dikkat çektiği gibi ekolojik bir ev olan bu villa olağanüstü bir yalıtım ve iç mekan havalandırmasına sahip. Böylece ev sakinleri nerdeyse tüm yılı klima kullanmadan geçirebiliyor. Görüldüğü gibi odaların hepsi doğal ışık alıyor ve bu yüzden aydınlatma olabildiğince ekonomik kullanılmış. Üstelik sıcak su ihtiyacı da yenilenebilir bir enerji olan güneş enerjisiyle sağlanıyor. Bu özellikler bu evi çevreye duyarlı bir ev haline getiriyor.
100 metrekarelik bu mutfak ve yemek yeme alanı bir mutfakta bulunması gereken tüm donanıma sahip. Kullanılan sade malzemeler ve çizgiler hoş bir mekan yaratılmasına yardımcı olmuş. Dekorasyon için kullanılan porselen vazolar da hoş bir ayrıntı olarak göz alıyor.
Yatak odası üst katta bulunuyor. Yine çok hoş bir manzaraya sahip olan bu oda huzurlu bir uyku ve dinlenme vaat ediyor. Bu süit oda içinde bir ebeveyn banyosu, bir giyinme odası ve çalışma alanı bulunduruyor. Oda birden çok taraftan dışarıya bakıyor. Bu manzaraya karşı uyuyup uyanmanın zevki paha biçilemez olsa gerek. Sizce de öyle değil mi?