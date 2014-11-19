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Erkeklerin favori alanları

Aydin Sanli Aydin Sanli
Heimkino Berlin, raumdeuter GbR raumdeuter GbR Klasik Multimedya Odası
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Erkekler için evin bazı bölümleri vazgeçilmezdir. Biz bu alanlara erkek mağaraları demeyi tercih ettik. Peki bu mağaraları onlar için vazgeçilmez yapan şey nedir? Sanırız bu alanlar onlar için birer kaçış noktası. Aynı zamanda erkekler bu alanları süsleyen ve onlar için değerli olan eşyaları arkadaşlarına göstermekten de büyük bir haz duyarlar. Çoğu erkek mağaralarında arkadaşlarına parti vermekten hoşlanır. Kadın eli değmeden hazırlanmış bu alanlardan bazılarını sizler için derledik. Erkeklerin rahat ettikleri ve sadece kendilerine ait gördükleri bu alanlara gelin hep birlikte bir göz atalım.

Bu arada, unutmadan belirtelim, bu yazıya kadın okurlarımız bozulmasın. Daha sonraki yazılarımızda kadın eliyle döşenmiş ve kadınlara has odalara da değineceğiz.

Rahat bir dinlenme alanı

Malibu (Los Angeles) Lewis & Co Modern Multimedya Odası
Lewis &amp; Co

Malibu (Los Angeles)

Lewis & Co
Lewis &amp; Co
Lewis & Co

Yoğun bir iş gününün ardından eve gelip size ait bir alanda dinlenmekten daha keyifli ne olabilir ki? Bu sadece erkekler için değil, kadınlar için de önemli bir şeydir. İçine gömülebileceğiniz yumuşak minderli bu köşe takımında televizyon izleyerek günün yorgunluğunu atabileceğinizden hiç kuşkumuz yok. Ayrıca balkona açılan oda aydınlık bir ortam olarak iyi bir kitap okuma alanı olarak da kullanılabilir. Okumak istediğiniz kitapları televizyon ünitesi ve koltuk takımındaki raflarda saklayabilirsiniz.

Oyuncaklarla gösteriş yapmak

O HOUSE, PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH Garaj / Hangar
PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH

PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH
PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH
PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH

Erkekler oyuncaklara bayılır. Ama elbette erkeklerin oyuncakları oturma odasına sığacak cinsten değildir. Bu resimdeki gibi estetik bir garaj, bir erkeğin tüm oyuncaklarına ev sahipliği yapabilecek bir erkek mağarası işlevi görebilir. Üstelik tavandaki büyük pencere ve güçlü aydınlatmalar sayesinde alışılagelmiş garajlar gibi karanlık olmayan bu ortamda arkadaşlarınız oyuncaklarınızı hayranlıkla seyredebilir. Spor müsabakalarından alınmış kupalar, arabalar, bisikletler gibi erkeklerin çok değer verdiği şeyler böyle bir garaj ortamında sergilenebilir.  Ayrıca bu garaj geniş alanıyla kalabalık partiler vermek için de biçilmiş kaftan. Resimdeki arabaların cazibesine dikkat çekmeye ise hiç gerek yok sanıyoruz. Keşke bir tanesi benim olsa dediğinizi duyar gibiyiz.

Kendinizi ifade edebileceğiniz bir alan

Retro-Möbel, American Warehouse American Warehouse
American Warehouse

American Warehouse
American Warehouse
American Warehouse

Kaçamak yapmanın ve oyuncaklarınızla gösteriş yapmanın yanı sıra, erkek mağaraları erkeklerin kendilerini ifade etmelerine de yarar. Erkekler koleksiyonlarını ve yaratıcı fikirlerini bu alanlarda gösterebilir. Tıpkı bu yaratıcı mutfak tasarımında olduğu gibi. Klasik bir araba görünümündeki tezgah, bir restoran masası, bir içki masası ve çok hoş bir buzdolabı tasarımı bu mutfakta karşı konulamaz bir zaman geçirme isteği uyandırıyor. Kırmızı döşemeler parlak metal malzemelerle mükemmel bir uyum sağlamış. Sizin de gözünüz kaldı değil mi?

Eğlence vakti

Heimkino Berlin, raumdeuter GbR raumdeuter GbR Klasik Multimedya Odası
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

Bir erkek mağarasını bar ve televizyon olmadan düşünmek imkansız. Eski zamanların boş pizza kutuları ve bira şişeleriyle dolu karanlık ve havalandırmasız erkek alanlarını düşününce, resimde gördüğünüz oda bir cennet değil mi? Çok hoş bir bar ve projeksiyon sistemine sahip bu odada erkek erkeğe toplanıp birlikte maç izlemenin keyfini anlatmaya kelimeler yetmez diye düşünüyoruz. Odanın ışıklandırma siteminden ayrıca bahsetmek gerekiyor. Projeksiyonun olduğu bölümdeki yıldız aydınlatması ve duvarlarda bulunan ışıklar ve barın tavanındaki spotlar mükemmel bir aydınlatma sağlarken, barın kenarındaki daha soğuk ışıklandırma ise ortama hoş bir atmosfer veriyor.

Erkek erkeğe partilerin tadı bir başka

Espaço Família, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores Rustik Garaj / Hangar
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Evinizin konforunda biranızı yudumlayıp, bilardo oynama imkanınız varken, bunu yapmak için dışarıya gitmeye ne gerek var? Eğer maç yoksa dert etmeyin.  Böyle bir odanız varsa, maç olsa da olmasa da arkadaşlarınızla bir araya gelip keyif sürebilirsiniz. Üstelik bilardo için bozuk para arama derdiniz de olmaz. Ayrıca odadaki barbekü sayesinde misafirlerinize aşçılık maharetleriniz gösterme imkanınız da var. Televizyon ve ses sistemiyle partilerinizi sessizlikten de kurtarabilirsiniz.

Umarız size gösterdiğimiz bu erkek mağaralarını beğenmişsinizdir. Bunlardan birine benzer bir alanınız olursa hem yalnız kalmak istediğinizde kaçacak bir yeriniz olur, hem de arkadaşlarınızla takılacağınız keyifli bir ortam sahibisiniz demektir.  Ayrıca can sıkıntınızdan eşinizle didişip ilişkinizi de yıpratmamış olursunuz.

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