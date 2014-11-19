Erkeklerin favori alanları

Erkekler için evin bazı bölümleri vazgeçilmezdir. Biz bu alanlara erkek mağaraları demeyi tercih ettik. Peki bu mağaraları onlar için vazgeçilmez yapan şey nedir? Sanırız bu alanlar onlar için birer kaçış noktası. Aynı zamanda erkekler bu alanları süsleyen ve onlar için değerli olan eşyaları arkadaşlarına göstermekten de büyük bir haz duyarlar. Çoğu erkek mağaralarında arkadaşlarına parti vermekten hoşlanır. Kadın eli değmeden hazırlanmış bu alanlardan bazılarını sizler için derledik. Erkeklerin rahat ettikleri ve sadece kendilerine ait gördükleri bu alanlara gelin hep birlikte bir göz atalım.

Bu arada, unutmadan belirtelim, bu yazıya kadın okurlarımız bozulmasın. Daha sonraki yazılarımızda kadın eliyle döşenmiş ve kadınlara has odalara da değineceğiz.