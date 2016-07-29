5 cephe 5 dönüşüm: İnanılmaz ve büyüleyici!

Dönüşüm sonrası oldukça modern ve etkileyici bir cepheye sahip olan ev, Buenos Aires'te bulunuyor. Zamanla bakımı ihmal edilen evin cephe kaplaması solmakta ve dökülmekte. Yeni bir görünüm kazandırılması gereken cephede sadece duvar yüzeyi kaplaması değil, pencere ebatları ve formları değiştiriliyor. Ahşap, demir ve kiremitin çıkarıldığı projede, daha modern ve çağdaş bir yapı dönüşümü gerçekleştiriliyor.

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