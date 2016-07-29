5 cephe 5 dönüşüm: İnanılmaz ve büyüleyici!

Natürel dokuların ve modern stilin cephe mimarisindeki büyüleyici etkilerini görmek üzere, 5 cephe ve 5 dönüşümden oluşan şahane bir derleme hazırladık. Eski ve onarım gerektiren cephelerin değişen yeni yüzleri eskisini aratmayacak. Yenilikçi ve günümüz şartlarına uygun ihtiyaç çözümleri ile, modern çizgi ile inşa edilen yapılar oldukça ilgi görüyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz. Dilerseniz daha fazla beklemeden, dönüşüm öncesi ve sonrası görünümleri ile 5 cephe farkını birlikte gözlemleyelim.
Buenos Aires'te bulunan Villa Crespo, nüfusu yoğun bir bölgede yer alıyor. Buradaki arka cephe görünümü ise oradan bir projenin dönüşüm öncesi hali. Binan arka kısmında küçük bahçesi bulunan evin değişim sonrası ayrı bir kat dahil edilecek ve cephe dizaynı büyük ölçüde değişecek, daha kullanışlı bir alan tasarlanacak.
Geniş cam pencereler vasıtasıyla daha ferah ve aydınlık iç mekan tasarımı söz konusu. Evin arka cephesi önceki haline kıyasla oldukça farklı ve adeta başka bir binanın cephesine bakıyor gibiyiz. Kat farkı ve geniş pencereler farkı ile daha aydınlık ve daha fonksiyonel kullanım alanları sunuyor.
Gerek fonksiyonellik, gerekse estetik açıdan cephe görünümünde önemli değişiklikler sağlanacak bu projenin eski halinde sade çizgileriyle tek katlı bir yapı görseli bulunuyor Bina alanını daha fazla genişletmek, daha çok oda alanı ve sayısına sahip olmak, sadeliğin yanı sıra daha çarpıcı bir cephe görünümü kazandırmak için dönüşüm aşamasına geçiliyor.
Klasik stil mimari özelliklere binanın cephesinde önemli değişiklerde rastlayabiliriz. Çatı farkı, normal kat planının dahil edilişi önemli değişikliklerden. Ayrıca kırmızı tuğla cephe kaplaması ise göze hitap eden doğal dokular arasında. Doğa ile iç içe, aydınlık iç mekan atmosferiyle fark yaratan bir ev.
Geniş odalar, ferah iç mekanlar barındıran evin eski mimari usüllere uygun bir cephesi bulunmakta. Günümüz mimarisine göre daha yenilikçi ve modern bir yaklaşımla yeniden dizayn ediliyor. Evin ön cephesinde aynı zamanda çok geniş olmayan bir bahçesi bulunmakta.
Evin dış cephesi oldukça modern ve çağdaş sistemlerle yeniden giydiriliyor. Giydirme cephe kaplaması ile daha da çekici hale getirilen evin duvarları uzatılıyor. Gün batımını zevkle izleyeceğiniz bir balkon ve ayrıca şık bir teras dizaynı bulunuyor.
Buradaki ev, İtayla, Sicilya'da konumlanıyor. Tarihi binaların bulunduğu merkezi alanlarda eski ve terk edilmiş yapılar bulunabiliyor. Mimari açıdan bakım yapılmadığında zamanla oluşan bir ihmal söz konusu. Gelin bu dökük yapının değişim sonrası haline bir göz atalım.
Eski dökük halinden eser kalmayan yapının cephesi artık daha ferah ve aydınlık. Açık renk tonlarına boyanan cephede kapı ve balkon özgün formlarını koruyor. Renk değişikliği yapılan ve duvar yüzeyi kaplaması yenilenen yapıda balkon restore edilmiş. Ayrıca çatısı ile birlikte üst kat inşa edilmiş. Şimdi artık daha kullanışlı ve eski izleri taşıyan ferah bir konut cephesi haline dönüşmüş.
Dönüşüm sonrası oldukça modern ve etkileyici bir cepheye sahip olan ev, Buenos Aires'te bulunuyor. Zamanla bakımı ihmal edilen evin cephe kaplaması solmakta ve dökülmekte. Yeni bir görünüm kazandırılması gereken cephede sadece duvar yüzeyi kaplaması değil, pencere ebatları ve formları değiştiriliyor. Ahşap, demir ve kiremitin çıkarıldığı projede, daha modern ve çağdaş bir yapı dönüşümü gerçekleştiriliyor.
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