Ahşap ve taşın uyumuyla güzelleşen 8 ev

Doğal taş ve ahşabın sıcaklığıyla dünyadan nefes kesen evler görmeye ne dersiniz? Doğal taş ve ahşabın bir araya geldiğinde göze hitap eden estetik görünümü oldukça etkileyicidir. Ahşap ve taşın uyumuyla güzelleşen cephelerin ferah bir atmosfer sunması ise kuşkusuz. Bir evi inşa ederken, iç dekorasyonuna özenildiği kadar dış cephe mimarisi ile de fark yaratması o evi öne çıkaran özelliklerdir. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz. Alışık olduğumuz beton mimari yapılardan sıkıldıysanız, sizin için derlediğimiz ahşap ve taşın uyumuyla enfes sonuçlar veren ev projelerini inceleyebilirsiniz.