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Ahşap ve taşın uyumuyla güzelleşen 8 ev

Meral Eser Meral Eser
poner título nuevo aqui , Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Kırsal Evler
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Doğal taş ve ahşabın sıcaklığıyla dünyadan nefes kesen evler görmeye ne dersiniz? Doğal taş ve ahşabın bir araya geldiğinde göze hitap eden estetik görünümü oldukça etkileyicidir. Ahşap ve taşın uyumuyla güzelleşen cephelerin ferah bir atmosfer sunması ise kuşkusuz. Bir evi inşa ederken, iç dekorasyonuna özenildiği kadar dış cephe mimarisi ile de fark yaratması o evi öne çıkaran özelliklerdir. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz. Alışık olduğumuz beton mimari yapılardan sıkıldıysanız, sizin için derlediğimiz ahşap ve taşın uyumuyla enfes sonuçlar veren ev projelerini inceleyebilirsiniz.

1. Huzurlu ve sakin

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

Rustik stil yaklaşım ahşaba oldukça yer verir. Doğal taşla ahşabın kullanımı ise, doğa içinde bir evin cephesinde uyum ve ahenk yaratıyor. Huzurlu ve sakin, natürel dokularla dizayn edilen cephesi ile doğa içinde nefis bir ev. Genel olarak evin atmosferi ve çevre ile uyumlu ve fonksiyonel yaklaşımlarla tasarlanmış şık bir konut. Ahşap korkuluklarla tasarlanan balkonda taşıyıcı yapı elemanları olarak yine ahşap materyal değerlendirilmiş.

2. Çarpıcı bir cephe

poner título nuevo aqui , Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Kırsal Evler
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte

Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte

Gerek konumu, gerekse görkemli cephesi ile cezbedici bir konut. Doğal taş ve ahşabın muhteşem birlikteliği, özellikle doğa içinde konumlanan projelerde uyum ve ahenk yakalıyor. Natürel dokularla adeta huzur veren bir yaşama davet ediyor.Doğal materyaller, gerek iç mekana gerekse dış cephede sıcaklık katan önemli faktöre arasında yer alır. Bulunduğu konum sebebiyle nefis bir manzarası olan şahane bir ev.

3. Dingin ve göz alıcı

PROJETO CASA DA REPRESA, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Kırsal Evler
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Ahşabın farklı renk tonlarının kullanımını kontrast yakalarken, sıcaklık katan ahşap tonları ile taş duvar uyum ve ahengi ile gözü okşuyor. Özellikle ahşabın sıcaklığından faydalanarak göze hitap eden, samimi ve kullanışlı konutlar inşa edilebilir. 

4. Tropikal esintiler

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto Modern Evler
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

Modern ve çağdaş yapılarda, cephelerin belli alanlarını öne çıkarmak ve yeri geldiğinde kontrast yakalamak için farklı materyalleri kullanırız. Örneğin doğal taş ile ahşabın farklı renk tonları, bölgesel olarak giydirme cephe kaplamasında kullanılabilir ve iki farklı malzeme birbirini öne çıkarabilir. Cephesi ile fark yaratan tropikal stil etkileyici bir konut.

5. İncelikli iş, estetik görünüm

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos Müstakil ev
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

Doğal malzemelerin cephe kaplamasında ya da yapı elemanlarında kullanılması, incelikli iş ister. Öte yandan kattığı estetik ve doğal güzelliği ile gözü okşayan ve huzur veren bir atmosfer oluşturuyor.

6. Modern mimaride taş ve ahşap

ÇEŞME VİLLA, MİNERVA MİMARLIK MİNERVA MİMARLIK Modern Evler
MİNERVA MİMARLIK

ÇEŞME VİLLA

MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK

Ahşabın klasik stil projelerde kullanılmasının yanı sıra, modern ve minimal örneklerde de sıklıkla kullanımına rastlıyoruz. Işıl ışıl cephesi ve şahane tasarımı ile dikkat çeken bu örnek projede, göze hitap eden dekoratif öğeler mevcut. Taş ile ahşabın uyumu ise gözü okşayan bir başka güzellik.

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7. Natürel dokular

Abant Villa Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Modern Evler
Portakal mimarlik

Abant Villa Projesi

Portakal mimarlik
Portakal mimarlik
Portakal mimarlik

Doğal materyallerin kullanımı estetik görünüm kazandırdığı kadar işlevsel özellikler de barındırır. Örneğin taş duvar kışın sıcak ve yazın daha serin tutar ve oldukça kullanışlıdır. Hem klasik stil hem de modern öğelerle bir araya getirildiğinde, karakteristik özellikleri ön plana çıkarılabilir.

8. Şık ve özenli

Lea Çeşme Houses, GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE Modern Evler
GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE

Lea Çeşme Houses

GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE
GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE
GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE

Gerek peyzaj mimarisi, gerekse etkileyici cephesi ile birçok kişinin hayallerini süsleyebilecek bir proje. İki katlı konutun döşeme kotları ahşap kaplamalarla öne çıkarılıyor. Öte yandan taş duvarlarla nefis bir bahçe içinde uyum ve ahenk yakalıyor.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Önce & Sonra: Sıcak ve mütevazı bir aile evi' yazımızı da inceleyebilirsiniz.

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