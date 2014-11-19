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Barselona'da şık bir çatı katı

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Duplex en Barcelona, The Pont design The Pont design Modern Oturma Odası
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Çatı katındaki bir daire, orta katlardan hem çok daha eğlenceli, hem de çok daha kullanışlı bir yaşam alanı vaat edebilir. Genelde büyük terasları olan bu daireler, şehre pek çok farklı açıdan bakabileceğiniz bir manzara sunarlar. Yani çatı katında, şehrin diğer dairelerinin aksine kullanabileceğiniz geniş bir açık alan vardır. Bu açık alanda kendinize ufak bir bahçe yaratabilirsiniz. 

Bugün Barselona'ya uzanacak ve günümüzdeki apartman dairelerinin sıkıcılığından sıyrılmış bir çatı katı dairesine konuk olacağız. Bu ev, manzarayı, bahçeyle uğraşma fırsatını ve eğlenceli teras partileri imkanını bir arada sunuyor. Bu modern, iki katlı evin L şeklindeki terası, şehir hayatının yorgunluğunu atabileceğiniz bir nokta olarak göze çarpıyor. Point Design'ın kaleminden çıkan bu tasarım, şehir hayatının sıkıcılığından sıyrılmayı ve kullanışlı seçenekler sunmayı aynı anda başarıyor.

Açıkhavada yemek

Duplex en Barcelona, The Pont design The Pont design Modern Balkon, Veranda & Teras
The Pont design

The Pont design
The Pont design
The Pont design

L şeklindeki terasın kenarında üç tarafı açık bir yemek salonu bulunuyor. Kim böylesine havadar bir masada, bal köpüğü gibi akan yaz gecesinin tadını çıkarmak istemez ki? Kızgın Akdeniz güneşinden hasır kaplı tavanla korunan terasta, kenara yerleştirilen büyük saksılardan yükselen bitkilerle de gölgelik bir ortam yaratılmış. Ayrıca tavanın kirişinden sarkan endüstriyel tasarımlı lamba da modern tasarımlı terasa sıradışı bir hava katmış.

Şezlonglar

Duplex en Barcelona, The Pont design The Pont design Modern Balkon, Veranda & Teras
The Pont design

The Pont design
The Pont design
The Pont design

Bir önceki fotoğrafın çekildiği noktada teras içinde ufak bir güneşlenme alanı oluşturulmuş. Buraya yerleştirilen iki büyük şezlong sayesinde plaja gitme zahmetine katlanmadan güneşlenip, bronzlaşabiliyorsunuz. Ayrıca terası kuşatan duvarın iç süslemesi de dikkatlerden kaçmıyor.

Dahası da var…

Duplex en Barcelona, The Pont design The Pont design Modern Balkon, Veranda & Teras
The Pont design

The Pont design
The Pont design
The Pont design

Yemek bölümünün ilerisindeki bölüme gittiğinizde terasın gerçekte ne kadar büyük olduğunu anlıyorsunuz. L çizen duvarların tam köşesinden çekilen bu fotoğrafta, duvara yerleştirilen aydınlatmanın ahşap döşemeyle ve açık renkli duvarla ne kadar hoş göründüğünü fark ediyorsunuz.

Detaylar

Duplex en Barcelona, The Pont design The Pont design Modern Balkon, Veranda & Teras
The Pont design

The Pont design
The Pont design
The Pont design

Gece olunca terasın aydınlatmaları da çok orijinal bir ortam yakalamanızı sağlıyor. Duvarın içine yerleştirilen asimetrik ve iç içe geçmiş panellerin arkasındaki aydınlatma elemanları, bir mekanı sadece ışıklarla ne kadar değiştirebileceğinizi gösteriyor.  Bu fotoğraf, terasın öbür kısmında çekilmiş. Yemek yeme alanının aksine bir salon vazifesi görmesi için tasarlanan ve oturma odasıyla doğrudan bağlantısı olan bu bölüm, yaz aylarında çok keyifli partiler verebilmenize olanak sunuyor.

Kış kaçışı

Duplex en Barcelona, The Pont design The Pont design Modern Oturma Odası
The Pont design

The Pont design
The Pont design
The Pont design

Salonun diğer bölümüne daha serin havalarda kullanılmak üzere bir yemek masası yerleştirilmiş. Tasarımcılar perde kullanmak yerine pencereleri serbest bırakarak iç ısıtan Barselona güneşini salona davet etmişler ve doğal ışık kullanımıyla eşyanın daha canlı görünmesini sağlamışlar. Barselona gibi muhteşem bir şehirde yaşayıp, böylesine harika bir evde oturmak büyük bir ayrıcalık!

Salon

Duplex en Barcelona, The Pont design The Pont design Modern Oturma Odası
The Pont design

The Pont design
The Pont design
The Pont design

Bu fotoğrafta evin iç mekanına ilk defa göz atacağız. Burası terastaki rahatlığı sürdürmeyi amaçlayan bir bakış açısıyla tasarlanmış. Büyük sürgülü kapılar sayesinde terasın ve salonun birleşik görünmesi sağlanırken aynı zamanda keskin fakat sade çizgilerle salonun tasarımı tamamlanmış.

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Bir bar taburesi üstünde

Duplex en Barcelona, The Pont design The Pont design Modern Oturma Odası
The Pont design

The Pont design
The Pont design
The Pont design

Terastaki şezlong detayı gibi iç mekanda da ufak sürprizlerle karşılaşıyoruz. Farklı tasarım çizgilerinin kesiştirildiği salonda, ahşap rengi modern bir dolap görüyoruz. Bu koyu renkli panel, Mad Men dizisinde gördüklerimize benzer bir ev barı olarak tasarlanmış. Bu vitrin elemanının salonu hareketlendirdiği ve klas kattığı şüphe götürmez bir gerçek.

Apayrı

Duplex en Barcelona, The Pont design The Pont design Modern Oturma Odası
The Pont design

The Pont design
The Pont design
The Pont design

Bu fotoğrafta evin iki katını birbirine bağlayan merdivenleri görüyoruz. Ayrıca salon kanepesinin arkasına yerleştirilmiş raf bölmesi gibi ilk bakışta fark edilmeyen ayrıntılarla da yüzleşiyoruz. Bu bölüm, evin tamamen farkı iki konut gibi de kullanılabileceği izlenimini pekiştiriyor.

Farklı stillerde oturma odası dekorasyonu
Bu yazıda size Barselona'da bulunan enfes bir çatı kat dairesini tanıtıyoruz.

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