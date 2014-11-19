Barselona'da şık bir çatı katı

Çatı katındaki bir daire, orta katlardan hem çok daha eğlenceli, hem de çok daha kullanışlı bir yaşam alanı vaat edebilir. Genelde büyük terasları olan bu daireler, şehre pek çok farklı açıdan bakabileceğiniz bir manzara sunarlar. Yani çatı katında, şehrin diğer dairelerinin aksine kullanabileceğiniz geniş bir açık alan vardır. Bu açık alanda kendinize ufak bir bahçe yaratabilirsiniz.

Bugün Barselona'ya uzanacak ve günümüzdeki apartman dairelerinin sıkıcılığından sıyrılmış bir çatı katı dairesine konuk olacağız. Bu ev, manzarayı, bahçeyle uğraşma fırsatını ve eğlenceli teras partileri imkanını bir arada sunuyor. Bu modern, iki katlı evin L şeklindeki terası, şehir hayatının yorgunluğunu atabileceğiniz bir nokta olarak göze çarpıyor. Point Design'ın kaleminden çıkan bu tasarım, şehir hayatının sıkıcılığından sıyrılmayı ve kullanışlı seçenekler sunmayı aynı anda başarıyor.