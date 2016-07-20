Modern, elegan, zarif: Bu evde aradığınız her şey var

Yeni bir bina inşa edildiğinde evin modernite, işlevsellik, stil, konfor ve estetik açıdan tüm gereksinimlerini karşılamak gerekir. Bugünkü konumuz iki çocuğu ile birlikte yaşayan bir annenin, kısacası tipik bir çekirdek ailenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir ev projesi. Bu amaçla yola çıkan Archon + Projekty Domow şirketi hem pratik hem de şık görünen klasik bir ev ortaya çıkardı. Aşağıda detaylı bir şekilde göreceğiniz evi beğeneceğinizi umuyoruz.
Çekirdek aile için hazırlanan ev klasik ve zarif görünümlü müstakil bir daire. Çatı tipi ve genel tarzı itibariyle bir bungalov evi resimdeki. Adeta kalkan işlevi gören çatısı evi çarpıcı kılıyor. Dış cephesinde ise çoğunlukla beyaz sıva, doğal taşlar ve bazı kısımlarda ahşap malzeme kullanılmış. Çok sayıda pencere bulunması sayesinde evin aydınlık olması sağlanırken bahçesi gayet bakımlı görünüyor.
Bahçeye bakan arka cephe ön tarafa oranla daha güzel görünüyor. Sebebi ise arkada daha çok pencere ile küçük bir balkon bulunması. Bu sayede modern ve iç açıcı bahçe manzarasından daha fazla yararlanabiliyor ev sakinleri. Aynı sebeple balkon da açık planlı tasarlanmış. Bahçeye gelince, bakım çimlere ek olarak çeşitli ağaçlarla çalılar bulunuyor. Küçük bahçe ışıkları ile kaplı taşlı yolu bir diğer artısı.
Ev sakinlerinin sosyalleşme alanları iç içe tasarlanmış; yani oturma odası, yemek odası ve mutfak bir arada bulunuyor. Ev sahibinin iki küçük çocuk olduğu hesaba katılırsa bu sayede pratik ve rahat bir şekilde günlük yaşamlarını sürdürebilirler. Salonla yemek odasının bir kısmını gördüğümüz resimde özellikle kırmızı tuğla taşlı duvar ilgi çekici görünüyor. Hemen yanında modern bir şömine bulunan duvar blokunda odunların yerleştirilmesi için bir bölme ile kitaplık rafı var.
Salonun başka bir açıdan gördüğümüz kesitte rahat bir koltuk eşliğinde ev sineması için hazırlanmış alana göz atıyoruz. Mobilyalar, pencere pervazı, masa ve merdivenlerde aynı ton masif ahşap kullanılmış. Bembeyaz duvarlar geniş pencerelerden yansıyan ışıkla birlikte mekanı daha da ferah gösteriyor.
Yemek odasında ev sahiplerinin ihtiyacına uygun olarak iki adet yemek masası bulunuyor. Birisi yetişkinler diğeri ise çocuklar için. Bu harika bir fikir, böylece yemek yemeye direnen minikler için bu aktivite eğlenceli hale gelmiş. Genel olarak modern mobilyalarla döşenmiş yemek odası İskandinav stil.
Mutfak alanı küçük olmakla birlikte fonksiyonel bir şekilde tasarlanmış. Çocukların ilgisini çekmek için bir de kara tahta eklenen ada tezgah bu haliyle epey sevimli görünüyor. Bunun dışında entegre şarap rafı ve küçük bir sayacı bulunan tezgah oldukça kaliteli. Şeffaf sandalyeleri bulunan tezgah, sabah kahvaltıları ya da akşam saatlerinde bir şeyler içmek gibi aktiviteler için ideal.
Tezgah dışında mutfak dolaplarına da şöyle bir göz gezdiriyoruz. Country tarzında döşenmiş mutfak beyaz ahşap seçimiyle gayet zarif hale gelmiş. Şöminenin bulunduğu kırmızı tuğla duvar bu açıdan da fark ediliyor.
Ev hakkında daha iyi bir fikir edinmek için garaj ve terası içeren zemin planına bakabilirsiniz. Toplam alan yaklaşık 171 metrekare. Buna ek olarak garaj 20 metrekare, çatı 8 metrekare ve son olarak kazan dairesi 7 metrekarelik bir alana inşa edilmiş.
Evde toplam beş oda, bir mutfak, iki banyo, bodrum, kiler, kazan dairesi, çamaşırhane, giyinme odası ve garaj bulunmaktadır. Böylece her bir aile üyesi konforlu, kaliteli ve çağdaş bir yaşam için gerekli olan tüm olanaklara sahip olur.
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