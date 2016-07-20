Modern, elegan, zarif: Bu evde aradığınız her şey var

Yeni bir bina inşa edildiğinde evin modernite, işlevsellik, stil, konfor ve estetik açıdan tüm gereksinimlerini karşılamak gerekir. Bugünkü konumuz iki çocuğu ile birlikte yaşayan bir annenin, kısacası tipik bir çekirdek ailenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir ev projesi. Bu amaçla yola çıkan Archon + Projekty Domow şirketi hem pratik hem de şık görünen klasik bir ev ortaya çıkardı. Aşağıda detaylı bir şekilde göreceğiniz evi beğeneceğinizi umuyoruz.