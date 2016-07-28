Burçlara göre küçük mutfak dekorasyonları

Küçük odaların dizaynında kullanılan renkler, şekiller ve aydınlatma üniteleri sayesinde küçüklüğü hiç hissedilmeyen iç açıcı ve ferah yaşam alanları meydana getirmek mümkün! Küçük yaşam alanları için yeni fikirler ararken umutsuzluğa kapılmayın ve ev dekorasyonlarının büyük ölçüde kişisel zevk ve yaratıcılığa bağlı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Kişisel zevk ve ihtiyaçlar da elbette herkese göre farklılık gösteriyor. Astrolojiyle ilgilenenler bilirler ki burçların kişisel zevklerimize, karakterimize ve gündelik yaşam biçimimize oldukça büyük bir etkisi var. Yani kısaca yaşam alanlarımızda ihtiyaç duyduğumuz dekorasyon tarzını ve biçimini de burçlarımızın etkilediğini söyleyebiliriz. Küçük yaşam alanlarını dizayn ederken de sizlere homify sayfalarında her zaman verdiğimiz tavsiyelerden biri “tarzınızı ve zevklerinizi mutlaka dekorasyona yansıtın” olmuştur. Çünkü küçük alanlarda düşülen en büyük hatalardan biri de, özellikle mutfak dekorasyonlarında fonksiyona odaklanmak ve ihtiyaç duyduğumuz eşyaları o küçük alana sığdırabilmektir. Ancak kendi zevklerinizi katmadığınız, kişiliğinizi yansıtmayan bir mutfağı hiçbir zaman tam anlamıyla sevemezsiniz. Peki mutfağınızı tasarlarken kişiliğinizi nasıl yansıtabilirsiniz? Daha önce Burçlara göre salon dekorasyonları – 1 ve Burçlara göre salon dekorasyonları – 2 başlıklı yazımızda ayrıntılı bir şekilde burcunuzun özelliklerine göre salon dizaynlarını derlemiştik. Bugünse konumuz burçlara göre küçük mutfaklar!
Aslan burcu bulunduğu her ortamda kendi ışığıyla parlar. Dekorasyonda da bu kendilerine has ve öncü özelliklerini yansıtacaklardır elbette. Mükemmel bir uyum, canlı renkler, yüksek bir estetik anlayışı ve özgün bir stil ile Aslan burcu insanlarının mutfakları küçük de olsa harika tasarımlara sahiptir ve her zaman dikkat çeker.
Her zaman içgüdülerine güvenen, sabırsız ve meydan okuyan bir karaktere sahip olan Koç burçları için mutfak dekorasyonunda ışık dengesi ile dinamizm yaratmak şart. Yaşam enerjisi son derece yüksek olan Koç insanı için en ideal mutfak alışılmadık renk detayları ile canlı ve cesur bir tasarıma sahip olan tutkulu bir mutfak olacaktır.
Toprak burçlarından olan Boğa burcu Venüs tarafından yöneldiği için lüksü sevmesiyle tanınır. Bu lüksün içine iyi bir yemek ve kaliteli zaman geçirmek de giriyor elbette. Çalışkan, estetik algısı oldukça yüksek ve kendine güvenen Boğa burçları için en ideal mutfak, estetik yönü kuvvetli ancak aynı zamanda pratik bir mutfak olacaktır. Ahşap unsurlar, parlak canlı renkler ve şıklık unsuru yaratacak altın ya da gümüş tonları Boğa burçlarının mutfakları için en uygun renkler.
İkizler burcu doğası gereği oldukça arkadaş canlısı, sosyal ve konuşkan insanlardan oluşur. Bu yüzden küçük de olsa mutfaklarında yemek yaparken aynı zamanda sohbet edebilecekleri, yemeklerini sosyal bir ortamda yiyebilecekleri ve akşamüstü çayları için ideal bir oturma alanı olmak zorunda.
Sevgi dolu, huzur ve konforun bir arada bulunduğu sakin ve dingin bir ortam Yengeçler için olmazsa olmazdır. İç açıcı bir mutfak bu burç için en uygundur bunun için de yorucu olmayan renkler ve özellikle duvarlarda açık tonlar kullanılmalı.
Başak burcu için ideal mutfak tarzını tanımlamak için tek bir kelime yeterli: Minimalist. Hijyen ve fonksiyon Başak burçları için çok önemlidir ve bunun için süslü ve karmaşık mutfaklar yerine ayrıntılı ama her zaman kullanışlı ve her zaman temiz kalacak ve temizlenmesi kolay mutfaklar tercih ederler.
Sembolü denge olan Terazi burcu insanları yaşamlarında her zaman denge ararlar ve mutfak dekorasyonlarında da bu arayışları devam eder. Siyah beyaz gibi dengeyi temsil eden kontrastlar Terazi burçları idealdir. Teraziler aynı zamanda entelektüel ve sanatsal yönü kuvvetli insanlardır ve bu yüzden dekorasyonlarda da sanatsal bir görünüm ararlar.
Orijinallık, sıra dışı tasarımlar ve kalıpları yıkmak Akreplerin işidir! Mutfak dekorasyonlarında da her zaman sıradanlıkla alakası olmayan ezber bozan malzeme, renk ya da dekoratif elemanlar tercih ederler.
Yay burcunun hayalinde mutfak uyumlu ve çok farklı bir kompozisyon oluşturarak çeşitli unsurların bir araya geldiği şık bir mutfaktır. Yay insanları değişime açık, sabit kalmayı hiç sevmeyen, sıra dışılıktan hoşlanan insanlardır ve bu özelliklerini mutfağa da yansıtırlar.
En ciddi burçlardan biri olan Oğlak burcu disiplinli, ağırbaşlı ve zarif biridir ve bu yüzden mutfak dekorasyonunda uçuk kaçık olmayan oturaklı renkler ve geleneksel dokunuşlu şık mutfak mobilyaları tercih ederler.
Hava grubu burcu olan Kovalar doğaları gereği özgürlüğüne düşkün, entelektüel yanları kuvvetli ve yaşam enerjisiyle dolu insanlardır. Özgürlüğü temsil eden mavi tonlarının kullanıldığı Akdeniz tarzı mutfaklar Kovalar için idealdir.