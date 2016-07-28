Burçlara göre küçük mutfak dekorasyonları

Küçük odaların dizaynında kullanılan renkler, şekiller ve aydınlatma üniteleri sayesinde küçüklüğü hiç hissedilmeyen iç açıcı ve ferah yaşam alanları meydana getirmek mümkün! Küçük yaşam alanları için yeni fikirler ararken umutsuzluğa kapılmayın ve ev dekorasyonlarının büyük ölçüde kişisel zevk ve yaratıcılığa bağlı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Kişisel zevk ve ihtiyaçlar da elbette herkese göre farklılık gösteriyor. Astrolojiyle ilgilenenler bilirler ki burçların kişisel zevklerimize, karakterimize ve gündelik yaşam biçimimize oldukça büyük bir etkisi var. Yani kısaca yaşam alanlarımızda ihtiyaç duyduğumuz dekorasyon tarzını ve biçimini de burçlarımızın etkilediğini söyleyebiliriz. Küçük yaşam alanlarını dizayn ederken de sizlere homify sayfalarında her zaman verdiğimiz tavsiyelerden biri “tarzınızı ve zevklerinizi mutlaka dekorasyona yansıtın” olmuştur. Çünkü küçük alanlarda düşülen en büyük hatalardan biri de, özellikle mutfak dekorasyonlarında fonksiyona odaklanmak ve ihtiyaç duyduğumuz eşyaları o küçük alana sığdırabilmektir. Ancak kendi zevklerinizi katmadığınız, kişiliğinizi yansıtmayan bir mutfağı hiçbir zaman tam anlamıyla sevemezsiniz. Peki mutfağınızı tasarlarken kişiliğinizi nasıl yansıtabilirsiniz? Daha önce Burçlara göre salon dekorasyonları – 1 ve Burçlara göre salon dekorasyonları – 2 başlıklı yazımızda ayrıntılı bir şekilde burcunuzun özelliklerine göre salon dizaynlarını derlemiştik. Bugünse konumuz burçlara göre küçük mutfaklar!