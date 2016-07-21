​Annem için bir ev

Kır evleri dinlenmek ve rahatlamak için büyüleyici bir enerjiye sahiptir genelde. Diğer pek çok artısının yanı sıra büyük şehirlerin stresinden ve koşturmacasından uzaklaşıp tatilini ailesi ve arkadaşlarıyla geçirmek isteyenler için idealdir.
Bugünkü yazı konumuz girişten anlaşılacağı üzere mütevazi bir kır evi projesi. GD Mimarlık tarafından inşa edilen ev şehrin gürültüsünden uzakta hafta sonları kaçamağı için uygun bir alternatif. Daha da önemlisi yalnız yaşayan bir anneniz varsa bu güzel, basit ve rahat ev tam aradığı şey olabilir. Gelin, şimdi detaylı olarak evi inceleyelim ve beraber karar verelim.
Daha ilk anda evin girişi bizi huzura, sakinliğe ve dinlemeye davet ediyor. İki duvar arasında derinlerde bulunan kapı bölümü basit ancak çekici bir tasarıma sahip. Geniş daire kapısı dayanıklı ahşap malzemeden yapılmış olup son derece kaliteli görünüyor. Kapının iki yanında ipince uzun pencereler ile geceleri aydınlatma sağlayan lambalar bulunuyor
Bu resimde ise evin arka bahçesini görüyoruz. Ahşap, demir ve dikenli telden yapılan bahçe çitleri konutun güvenliğini sağlarken aynı zamanda evin kırsal tarzını vurguluyor. Çünkü bahçeyi çevreleyen ahşap çitleri sayesinde metropolden uzaklaşıp kırsal bir yere geldiğinizi daha iyi hissediyorsunuz.
Bu evin ilginç özelliklerinden biri de dış cepheyi çevreleyen sokak aydınlatmasıdır. Onlar sayesinde öğleden sonraları veya hava karardığında bina ile büyük bahçeye yumuşak ve romantik bir görünüm kazandırır. Böylesi büyük bahçeli bir evin dış mekan aydınlatması olmaması önemli bir eksik olurdu.
Şimdi ise evin beyaz camlı arka kapısı görüyorsunuz. Yağmur, güneş ve sert havalara karşı koruma sağlayan ahşap bir sundurması var. Fotoğrafta kapı dışında ahşap çitle çevrelenmiş küçük bir bahçe de dikkat çekiyor.
Genel olarak mutfağın tarzı ve ahşap mobilyaları eski döneme ait detaylarıyla dikkat çekiyor. Bu eski görünüm evin karakteristik özelliklerinden biri. Kır evi olmasından kaynaklı yoğun ahşap kullanımı var. Daha modern bir mutfak evin ruhuyla uyumsuz kaçabilirdi. Bu haliyle basit, klasik ve zarif bir havası var.
Yukarıda dediğimiz gibi kır evi stilinde sıkça kullanılan ahşap mutfakta da etkisini gösteriyor. Tüm dolaplar ahşaptan yapılma. Bunun dışında kalan her ise beyaz denebilir. Mutfak alanı çok geniş olmasa da mutfak tezgahı alabildiğine uzun. Mutfağın orta kısmında pencere bulunuyor. Dolap aralarında fırın gibi elektronik eşyalar için boşluk bırakılmış. Tezgah granitten yapılmış olup açık tonlu seçilmiş. Duvarlar sade beyaz fayanslarla kaplı. Aydınlatma ise oldukça geleneksel.
Mutfağın nostaljik havası oturma odasında da devam ediyor. Büyük bir penceresi olmakla birlikte salonda loş bir atmosfer var. Ahşap çatıya krem rengi duvarlar eşlik ediyor. Zemin halısız çıplak bırakılmış. Oturma odasında şömine ile birlikte çeşitli aksesuarların yerleştirildiği bir niş bulunuyor. Biri beyaz olmak üzere iki adet desenli tek koltukla küçük bir sehpa salonun oturma grubunu meydana getirmiş. Şöminenin bir yanında küçük televizyonla diğer yanında küçük bir masa bulunuyor. Şömineye ek olarak binada kalorifer de var. Salonda bulunan son eşya ise aynalı bir askılık.
Son resmimiz evin banyosundan bir kesit. Banyoda aydınlık sağlayan bir pencere var. Duş yerine klasik bir küvet bulunuyor. Banyo için seçilen fayanslar sade bir model. Genel olarak dairenin eski bir havası var. Yazının başında da dediğimiz gibi yalnız yaşayan anneler için ideal büyüklükte bir ev burası. Yalnızca mobilyalar için biraz demode denebilir.
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