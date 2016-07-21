​Annem için bir ev

Kır evleri dinlenmek ve rahatlamak için büyüleyici bir enerjiye sahiptir genelde. Diğer pek çok artısının yanı sıra büyük şehirlerin stresinden ve koşturmacasından uzaklaşıp tatilini ailesi ve arkadaşlarıyla geçirmek isteyenler için idealdir.

Bugünkü yazı konumuz girişten anlaşılacağı üzere mütevazi bir kır evi projesi. GD Mimarlık tarafından inşa edilen ev şehrin gürültüsünden uzakta hafta sonları kaçamağı için uygun bir alternatif. Daha da önemlisi yalnız yaşayan bir anneniz varsa bu güzel, basit ve rahat ev tam aradığı şey olabilir. Gelin, şimdi detaylı olarak evi inceleyelim ve beraber karar verelim.