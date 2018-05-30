​Küçük evler için 12 şahane elbise dolabı çözümü

Günümüzde yeni dairelerde daha çok bulunan giyinme odaları modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak herkesin arzuladığı kadar geniş bir giyinme odasına sahip olması pek olası değil. Bununla birlikte muhakkak büyük bir dolabınız olması gerekmez. İhtiyaçlarınıza uygun pratik bir giysi dolabı sizi memnun edecektir.
İlk örneğimiz oldukça yaratıcı ve kullanışlı bir tasarım fikri. Küçük evler için düşünülmüş bu akıllı mobilyada yok yok. Merdivenle çıkılan üst kısmında yatak yer alırken farklı boyutlarda rafların bulunduğu ön kısma her türlü eşyanızı yerleştirebilirsiniz. İç kısım ise giysi odanız. Tek kelimeyle mükemmel.
Eğer giysi odanız resimdeki gibi ince ve uzunsa mevcut alanı en iyi şekilde değerlendirmek için mekana uygun çözümler bulmalısınız. Unutmayın ki her odaya uygun doğru bir yerleştirme planı vardır.
Dolapların mevcut alana göre seçilmesinin yanı sıra dolap raflarının ayakkabı, çanta, elbise, kemer ve farklı boyutları diğer aksesuarları depolayacak boyutta olması gerekir. Bu da demek oluyor ki tüm rafların aynı boyutta olması depolama açısından dezavantajdır.
Eğer giyinme sırasında lüzumsuz vakit harcamak istemiyorsanız bu işlemi hızlandırmak için tüm giysilerinizi görmeniz gerekir. Bunun da en basit yolu açık raf veya askılık kullanmaktır. Bu sayede hem giyinme eyleminiz hızlanırken hem de aradığınızı hemen bulursunuz.
Giysi odanız küçükse duvarlarla daha da alanı daraltmak yerine paravan işlevi görecek pratik çözümler düşünebilirsiniz. Örnek resimde giysi odası mavi perdelerle yatak odasından ayrılmış. Paravan işlevi gören perde aynı zamanda renk seçimiyle mekanı dekoratif açıdan güzelleştirir.
Paravan amaçlı kullanılan perde dışında cam kapılar da oldukça işe yarar. Özellikle şeffaf camdan sürgülü kapılar küçük odanızı daraltmayarak mekana derinlik hissi sağlar, modern görünümüyle odanıza şıklık katar.
Giysi dolaplarının rafları nasıl ki çanta, elbise, takı gibi ürünler için farklı boyutlarda olması gerekiyorsa dolap tasarımları da çeşitlilik göstermeli. Resimdeki örnekte tüm dolap kapakları kapalıyken ayakkabılar açık rafta sergilenmiş. Aynı zamanda küçük bir açık askılık da bulunuyor.
Giysi odanız yatak odanızın bir parçası olacaksa açık raf sistemi yerine kapaklı bir model tercih edin. Böylece hem giysi odanızın sınırlarını belli ederken hem de dağınık bir görüntüyü engellemiş olursunuz. Üstelik deri gibi malzemeler koku yapabileceğinden yatak odasında nahoş kokular oluşmasına engel olursunuz. Son olarak ise hızlıca giyinip çıkmak istiyorsanız size mahremiyet sağlar.
Klasik bir giysi odası denince akla ilk olarak askılar, çekmeceler ve raflar gelir. Her ne kadar klasik de olsa çok sayıda giysi ve aksesuarınız varsa sınıflandırmak için idealdir bu model. hem her aradığınızı kolayca bulursunuz hem de dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.
Yalnızca giyinme odaları için değil tüm küçük odalar için en pratik sistem sürgülü kapıdır. Çünkü mevcut alan zaten sınırlıdır, bir de kapı yer işgal etmez.
Eğer resimdeki gibi açık raflı bir giysi dolabınız varsa ve genel olarak raflar birbirine yakınsa daha küçük eşyalarınız için kutu kullanabilirsiniz. böylece açık raf bile olsa birtakım eşyalarınızı saklayabilirsiniz.
Son olarak giyinme odası için evinizde uygun yer bulamıyorsanız eğer tavan arasınız elden geçirerek resimdeki gibi şahane bir giysi odasına dönüştürebilirsiniz.
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