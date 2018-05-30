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​Küçük evler için 12 şahane elbise dolabı çözümü

nihal e. nihal e.
Gwel an Treth, Sennen Cove | Cornwall, Perfect Stays Perfect Stays Modern Giyinme Odası
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Günümüzde yeni dairelerde daha çok bulunan giyinme odaları modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak herkesin arzuladığı kadar geniş bir giyinme odasına sahip olması pek olası değil. Bununla birlikte muhakkak büyük bir dolabınız olması gerekmez. İhtiyaçlarınıza uygun pratik bir giysi dolabı sizi memnun edecektir. 

​Kompakt mobilya

The Living Cube, Till Könneker Till Könneker Oturma OdasıDepo
Till Könneker

Till Könneker
Till Könneker
Till Könneker

İlk örneğimiz oldukça yaratıcı ve kullanışlı bir tasarım fikri. Küçük evler için düşünülmüş bu akıllı mobilyada yok yok. Merdivenle çıkılan üst kısmında yatak yer alırken farklı boyutlarda rafların bulunduğu ön kısma her türlü eşyanızı yerleştirebilirsiniz. İç kısım ise giysi odanız. Tek kelimeyle mükemmel.

​Mevcut alana göre plan yap

Dressing Room TG Studio Modern Giyinme Odası
TG Studio

Dressing Room

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Eğer giysi odanız resimdeki gibi ince ve uzunsa mevcut alanı en iyi şekilde değerlendirmek için mekana uygun çözümler bulmalısınız. Unutmayın ki her odaya uygun doğru bir yerleştirme planı vardır.

​Rafların boyutu

Gwel an Treth Perfect Stays Modern Giyinme Odası
Perfect Stays

Gwel an Treth

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

Dolapların mevcut alana göre seçilmesinin yanı sıra dolap raflarının ayakkabı, çanta, elbise, kemer ve farklı boyutları diğer aksesuarları depolayacak boyutta olması gerekir. Bu da demek oluyor ki tüm rafların aynı boyutta olması depolama açısından dezavantajdır.

​Açık raflar

Loft do Mirante, Neoarch Neoarch Modern Giyinme Odası
Neoarch

Neoarch
Neoarch
Neoarch

Eğer giyinme sırasında lüzumsuz vakit harcamak istemiyorsanız bu işlemi hızlandırmak için tüm giysilerinizi görmeniz gerekir. Bunun da en basit yolu açık raf veya askılık kullanmaktır. Bu sayede hem giyinme eyleminiz hızlanırken hem de aradığınızı hemen bulursunuz.

​Perde ile bölmek

Каменный лофт, CO:interior CO:interior Endüstriyel Yatak Odası
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

Giysi odanız küçükse duvarlarla daha da alanı daraltmak yerine paravan işlevi görecek pratik çözümler düşünebilirsiniz. Örnek resimde giysi odası mavi perdelerle yatak odasından ayrılmış. Paravan işlevi gören perde aynı zamanda renk seçimiyle mekanı dekoratif açıdan güzelleştirir.

​Cam kapı

Apartamento para homem solteiro, dsgnduo dsgnduo Modern Yatak Odası
dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
dsgnduo

Paravan amaçlı kullanılan perde dışında cam kapılar da oldukça işe yarar. Özellikle şeffaf camdan sürgülü kapılar küçük odanızı daraltmayarak mekana derinlik hissi sağlar, modern görünümüyle odanıza şıklık katar.

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​İhtiyaca göre

house 116, bo | bruno oliveira, arquitectura bo | bruno oliveira, arquitectura Modern Giyinme Odası Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
bo | bruno oliveira, arquitectura

house 116

bo | bruno oliveira, arquitectura
bo | bruno oliveira, arquitectura
bo | bruno oliveira, arquitectura

Giysi dolaplarının rafları nasıl ki çanta, elbise, takı gibi ürünler için farklı boyutlarda olması gerekiyorsa dolap tasarımları da çeşitlilik göstermeli. Resimdeki örnekte tüm dolap kapakları kapalıyken ayakkabılar açık rafta sergilenmiş. Aynı zamanda küçük bir açık askılık da bulunuyor.

​Kapalı dolap

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Giyinme Odası Cam Kahverengi
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Giysi odanız yatak odanızın bir parçası olacaksa açık raf sistemi yerine kapaklı bir model tercih edin. Böylece hem giysi odanızın sınırlarını belli ederken hem de dağınık bir görüntüyü engellemiş olursunuz. Üstelik deri gibi malzemeler koku yapabileceğinden yatak odasında nahoş kokular oluşmasına engel olursunuz. Son olarak ise hızlıca giyinip çıkmak istiyorsanız size mahremiyet sağlar.

​Klasik kombinasyon: Çekmece ve raflar

ANKLEIDE - BEGEHBARER KLEIDERSCHRANK, DESIGNWERK Christl DESIGNWERK Christl Klasik Giyinme Odası
DESIGNWERK Christl

DESIGNWERK Christl
DESIGNWERK Christl
DESIGNWERK Christl

Klasik bir giysi odası denince akla ilk olarak askılar, çekmeceler ve raflar gelir. Her ne kadar klasik de olsa çok sayıda giysi ve aksesuarınız varsa sınıflandırmak için idealdir bu model.  hem her aradığınızı kolayca bulursunuz hem de dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

​Sürgülü kapı

Schiebetüren / Raumteiler, Lignum Möbelmanufaktur GmbH Lignum Möbelmanufaktur GmbH Pencere & KapılarKapılar
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

Yalnızca giyinme odaları için değil tüm küçük odalar için en pratik sistem sürgülü kapıdır. Çünkü mevcut alan zaten sınırlıdır, bir de kapı yer işgal etmez.

​Kutular

Begehbarer Kleiderschrank, Regalraum GmbH Regalraum GmbH Modern Giyinme Odası
Regalraum GmbH

Regalraum GmbH
Regalraum GmbH
Regalraum GmbH

Eğer resimdeki gibi açık raflı bir giysi dolabınız varsa ve genel olarak raflar birbirine yakınsa daha küçük eşyalarınız için kutu kullanabilirsiniz. böylece açık raf bile olsa birtakım eşyalarınızı saklayabilirsiniz.

​Tavan arası

HOUSE EXTENSION & LOFT CONVERSION IN SW LONDON, DPS ltd. DPS ltd. Modern Giyinme Odası
DPS ltd.

HOUSE EXTENSION & LOFT CONVERSION IN SW LONDON

DPS ltd.
DPS ltd.
DPS ltd.

Son olarak giyinme odası için evinizde uygun yer bulamıyorsanız eğer tavan arasınız elden geçirerek resimdeki gibi şahane bir giysi odasına dönüştürebilirsiniz.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Tarzı olmayan bir daireyi yeniden canlandıran değişim’ başlığını okuyabilirsiniz.

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