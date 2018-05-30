​Küçük evler için 12 şahane elbise dolabı çözümü

Klasik bir giysi odası denince akla ilk olarak askılar, çekmeceler ve raflar gelir. Her ne kadar klasik de olsa çok sayıda giysi ve aksesuarınız varsa sınıflandırmak için idealdir bu model. hem her aradığınızı kolayca bulursunuz hem de dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.