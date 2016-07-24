İnsanın içini huzurla dolduran 8 konut

Orman içinde kimisi lüks kimisi geleneksel 8 evi inceleyeceğimiz bu yazıda sizin için seçtiğimiz örneklere hayran kalacaksınız.
İki katlı bu tatlı ev epey küçük olmakla birlikte doğa içinde olması yeterli geliyor. Eğer kalabalık olmayacaksanız ideal. Küçük bir balkonu dahi var.
Küçük evin mutfağı gayet modern dekore edilmiş. Yoğun ahşap kullanımı göze çarparken siyah beyaz desenli duvar seramikleri mutfağa dinamizm katıyor. Dört kişilik küçük yemek masasının yanındaki labirenti andıran raflık ilgi çekici.
Taş ev deyince akla daha geleneksel bir bina gelse de modern yapılarda da doğal taşlar kullanılmaya devam ediyor.
Taş evin iç kısmı dışından daha da ilginç. Duvarlarda kullanılan doğal taşlara zeminde ahşap tavanda ise hasır kamışlar eşlik ediyor. Hasır tavandan sarkan çeşitli beyaz lambalar yine hasır malzemesinden yapılma. Bir duvara dayalı duran koyu renkli kanepe özgün şekliyle çok yaratıcı görünüyor. Mekanın tüm havasını değiştiren mobilya gerçek bir şaheser.
Bir rüyayı andıran beyaz ahşap ev bu açıdan büyüleyici görünüyor. Gerek öğleden sonrasının loş ışıkları gerek kartpostalları andıran doğal manzara, her bir detayıyla mükemmel.
Nefis bir manzaraya bakan yatak odası büyük orada açık renklerde döşenmiş. Ancak canlı sarılar yatakta ve koltukta kendini belli ediyor. Hareketli yatak ve ilginç yatak başıyla dekorasyon oldukça neşeli.
Küçüklü büyüklü ağaçlar arasında yer alan iki katlı ev heybetli ahşap çatısının yanı sıra cam balkonuyla da göz alıcı hale gelmiş.
Evin terasında yer alan havuz büyüleyici ormana bakarken orada olmayı hayal etmemek imkansız. Doğa ile iç içe tatil yapmayı sevenler bu yazlığa hayran kalacak.
Çağdaş mimarisiyle çarpıcı hale gelen muhteşem konut oldukça lüks. Ön bahçesinde devasa bir havuzu bulunan yapının acaba içi nasıl?
Evin yatak odası küçük taşlardan bir paravanla çevrelenen yatak sakin renkleri ve otantik dokularıyla epey huzur verici. Paravanın arka kısmına banyo da bulunuyor.
Sıradaki örneğimiz sevimli sazdan çatısıyla büyük bir kır evi. Orman içerisinde yer almasının yanı sıra sararıp dökülen yapraklar da romantik bir hava katmış.
Her ne kadar mimarisinde geleneksel izler olsa da kır evinin içi gayet modern dekore edilmiş. Her şeyden önce oldukça geniş olan evde bilinçli bir boşluk yaratılarak ferahlık hissi sağlanmaya çalışılmış. Açık mutfakla yemek odasını gördüğümüz kesitte, özellikle yerden tavana dek uzanan camlar muhteşem ormanı eve taşıyor adeta.
Sıradaki evimiz yine doğa içerisinde bir bina olup ilginç mimarisiyle dikkat çeken bir örnek. Tek katlı bina alabildiğine geniş. Ön cephesi tamamen camlardan oluşurken kenarları kapalı.
Evin duvarları beyaz olmakla birlikte yer zemini ve eşyalar koyu renkte seçilmiş. Geniş oturma odasında eşyalar konutun kendisi gibi çağdaş stilde. Sarı ve yeşil gibi sandalyeler dekorasyona renk katmış.
Son örneğimiz ahşaptan yapılma iki katlı bir kır evi. Her ne kadar geleneksel bir görünümü de olsa çatısında bulunan güneş panelleri ile günümüze uyum sağlıyor.
Dış cephesi ahşap kaplama evin içinde beton duvarlar kullanılmış. İç mekan oldukça geniş olup büyük pencerelerle aydınlık sağlanmış. Bu açıdan bakıldığında mutfak yemek odası ve salon bir arada görünüyor. Ahşap zemin yapay hayvan derisi halı dışında büyük ölçüde çıplak bırakılmış.
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