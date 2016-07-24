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İnsanın içini huzurla dolduran 8 konut

nihal e. nihal e.
Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Evler
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Orman içinde kimisi lüks kimisi geleneksel 8 evi inceleyeceğimiz bu yazıda sizin için seçtiğimiz örneklere hayran kalacaksınız.

​Küçük ve sevimli

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

İki katlı bu tatlı ev epey küçük olmakla birlikte doğa içinde olması yeterli geliyor. Eğer kalabalık olmayacaksanız ideal. Küçük bir balkonu dahi var.

​Çağdaş mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Küçük evin mutfağı gayet modern dekore edilmiş. Yoğun ahşap kullanımı göze çarparken siyah beyaz desenli duvar seramikleri mutfağa dinamizm katıyor. Dört kişilik küçük yemek masasının yanındaki labirenti andıran raflık ilgi çekici.

​Modern taş ev

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Taş ev deyince akla daha geleneksel bir bina gelse de modern yapılarda da doğal taşlar kullanılmaya devam ediyor.

​Farklı dokular

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Taş evin iç kısmı dışından daha da ilginç. Duvarlarda kullanılan doğal taşlara zeminde ahşap tavanda ise hasır kamışlar eşlik ediyor. Hasır tavandan sarkan çeşitli beyaz lambalar yine hasır malzemesinden yapılma. Bir duvara dayalı duran koyu renkli kanepe özgün şekliyle çok yaratıcı görünüyor. Mekanın tüm havasını değiştiren mobilya gerçek bir şaheser.

​Saklı göl evleri

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Evler
SAKLI GÖL EVLERİ

Saklı Göl Evleri

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Bir rüyayı andıran beyaz ahşap ev bu açıdan büyüleyici görünüyor. Gerek öğleden sonrasının loş ışıkları gerek kartpostalları andıran doğal manzara, her bir detayıyla mükemmel.

​Renkli yatak odası

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Ticari alanlar Oteller
SAKLI GÖL EVLERİ

Saklı Göl Evleri

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Nefis bir manzaraya bakan yatak odası büyük orada açık renklerde döşenmiş. Ancak canlı sarılar yatakta ve koltukta kendini belli ediyor. Hareketli yatak ve ilginç yatak başıyla dekorasyon oldukça neşeli.

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​Cam ve ahşap

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Eklektik Evler
Pavelchik Design

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Küçüklü büyüklü ağaçlar arasında yer alan iki katlı ev heybetli ahşap çatısının yanı sıra cam balkonuyla da göz alıcı hale gelmiş.

​Havuz

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Eklektik Havuz
Pavelchik Design

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Evin terasında yer alan havuz büyüleyici ormana bakarken orada olmayı hayal etmemek imkansız. Doğa ile iç içe tatil yapmayı sevenler bu yazlığa hayran kalacak.

​İbiza stili

Ibiza Style, Kabaz Kabaz Eklektik Evler
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Çağdaş mimarisiyle çarpıcı hale gelen muhteşem konut oldukça lüks. Ön bahçesinde devasa bir havuzu bulunan yapının acaba içi nasıl?

​Huzur veren yatak odası

Ibiza Style, Kabaz Kabaz Eklektik Yatak Odası
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Evin yatak odası küçük taşlardan bir paravanla çevrelenen yatak sakin renkleri ve otantik dokularıyla epey huzur verici. Paravanın arka kısmına banyo da bulunuyor.

​Romantik sonbahar

WOONHUIS HOLTEN, Maas Architecten Maas Architecten Modern Evler
Maas Architecten

Maas Architecten
Maas Architecten
Maas Architecten

Sıradaki örneğimiz sevimli sazdan çatısıyla büyük bir kır evi. Orman içerisinde yer almasının yanı sıra sararıp dökülen yapraklar da romantik bir hava katmış.

​Ferah iç mekan

WOONHUIS HOLTEN, Maas Architecten Maas Architecten Modern Yemek Odası
Maas Architecten

Maas Architecten
Maas Architecten
Maas Architecten

Her ne kadar mimarisinde geleneksel izler olsa da kır evinin içi gayet modern dekore edilmiş. Her şeyden önce oldukça geniş olan evde bilinçli bir boşluk yaratılarak ferahlık hissi sağlanmaya çalışılmış. Açık mutfakla yemek odasını gördüğümüz kesitte, özellikle yerden tavana dek uzanan camlar muhteşem ormanı eve taşıyor adeta.

​Özgün mimari

Woonhuis Kralingseweg, De Kovel architecten De Kovel architecten Bungalov
De Kovel architecten

De Kovel architecten
De Kovel architecten
De Kovel architecten

Sıradaki evimiz yine doğa içerisinde bir bina olup ilginç mimarisiyle dikkat çeken bir örnek. Tek katlı bina alabildiğine geniş. Ön cephesi tamamen camlardan oluşurken kenarları kapalı.

​Oturma odası

Woonhuis Kralingseweg, De Kovel architecten De Kovel architecten Modern Oturma Odası
De Kovel architecten

De Kovel architecten
De Kovel architecten
De Kovel architecten

Evin duvarları beyaz olmakla birlikte yer zemini ve eşyalar koyu renkte seçilmiş. Geniş oturma odasında eşyalar konutun kendisi gibi çağdaş stilde. Sarı ve yeşil gibi sandalyeler dekorasyona renk katmış.

​Ahşap kır evi

EFH Huggenberg, Giesser Architektur + Planung Giesser Architektur + Planung Kırsal Evler
Giesser Architektur + Planung

Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung

Son örneğimiz ahşaptan yapılma iki katlı bir kır evi. Her ne kadar geleneksel bir görünümü de olsa çatısında bulunan güneş panelleri ile günümüze uyum sağlıyor.

​Açık yaşam alanı

EFH Huggenberg, Giesser Architektur + Planung Giesser Architektur + Planung Kırsal Oturma Odası
Giesser Architektur + Planung

Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung
Giesser Architektur + Planung

Dış cephesi ahşap kaplama evin içinde beton duvarlar kullanılmış. İç mekan oldukça geniş olup büyük pencerelerle aydınlık sağlanmış. Bu açıdan bakıldığında mutfak yemek odası ve salon bir arada görünüyor. Ahşap zemin yapay hayvan derisi halı dışında büyük ölçüde çıplak bırakılmış.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Dünyanın dört bir yanından 13 manzaralı balkon’ başlığına göz atabilirsiniz.

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