İnsanın içini huzurla dolduran 8 konut

Taş evin iç kısmı dışından daha da ilginç. Duvarlarda kullanılan doğal taşlara zeminde ahşap tavanda ise hasır kamışlar eşlik ediyor. Hasır tavandan sarkan çeşitli beyaz lambalar yine hasır malzemesinden yapılma. Bir duvara dayalı duran koyu renkli kanepe özgün şekliyle çok yaratıcı görünüyor. Mekanın tüm havasını değiştiren mobilya gerçek bir şaheser.