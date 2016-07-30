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Burcunuza göre yatak odası dekorasyonları

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Girly Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores Modern Yatak Odası
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Zodyak işaretlerinin ya da daha yaygın bir deyişle burçların, farklı insanlar arasında ortak özellikler bulmaya yarayan işaretler olduğuna ve hatta bu işaretlere bakarak geleceğe yönelik öngörülerde bulunulabileceğine inanılıyor. Gerçekten de burçların kişiliklerimizi tam anlamıyla şekillendirmese de belirli karakter özelliklerimizi öne çıkardığına pek çoğumuz şahit olmuşuzdur. Burçlarının ya da yükselen burçlarının karakter özelliklerini taşıyanların zevkleri ve gündelik hayattaki ihtiyaçları da birbirine benziyor ve bu da ev dekorasyonlarında da belirleyici oluyor. Peki sizin burcunuz hangisi? Daha önce Burçlara göre farklı mutfak dekorasyonları başlıklı yazımızda her burcun ideal mutfağını tanımlamıştık. Bugün de burcunuza göre sizin için en doğru yatak odası dekorasyonunun nasıl olmasına gerektiğine bakacağız.

Koç: Pratik ve fonksiyonel

Betten, Massive Naturmöbel Massive Naturmöbel Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Massive Naturmöbel

Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel

Koç burcunda doğan insanlar spesifik ve geniş bir sağduyuya sahip olurlar, hedefe kitlenen hırslı bir yapıları ve oldukça yüksek yaşam enerjileri vardır. Pratiklik ve fonksiyonellik Koç burcu insanlarının evlerinin olmazsa olmazları arasındadır. Yatak odası da fonksiyonuna odaklı, temiz çizgileri ve konforlu bir yapısı olan pratik tasarımlar ve doğal ahşap mobilyalarla döşenmiş olmalıdır.

Boğa: Klasik ve rahat

CIACCI CLASSIC, Ciacci Ciacci Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Ciacci

CIACCI CLASSIC

Ciacci
Ciacci
Ciacci

Genel olarak Boğa burcunda olanlar yatak odalarında konfor ve klasik bir şıklığı bir arada bulmak isterler. Gösterişli ama yorucu olmayan tasarımlar Boğa burçlarının yatak odasında aradığı tasarımlardır. Altın renkli ferforje yatak ünitesi de tam da bu aranılan özellikleri sunuyor.

İkizler: Eklektik ve yaratıcı

Charming Suite, BARASONA Diseño y Comunicacion BARASONA Diseño y Comunicacion Yatak Odası
BARASONA Diseño y Comunicacion

BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion

İkizler burcunda doğanların tasarım ve dekorasyon tarzlarını belirleyen sözcük “eklektik” olacaktır. Farklı kişilik özellikleriyle, sosyalliğiyle ve yenilikçiliğiyle öne çıkan İkizler için farklı tarz, malzeme ve renklerin bir arada kullanıldığı yaratıcı tasarımlar en ideali.

Yengeç: Yalın ve romantik

Mobili in stile Shabby Chic, Mobilinolimit Mobilinolimit Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Mobilinolimit

Mobilinolimit
Mobilinolimit
Mobilinolimit

Yengeç burcu ailesine, aşka ve romantizme önem veren bir burçtur ve şatafatlı bir evdense huzur ve birliktelik dolu bir ev dekorasyonunu her zaman tercih eder. Yatak odasında da gösterişli olmayan ama dikkat çekici bir estetik anlayışı hakim olacaktır. Romantik ve konforlu bir atmosfer de Yengeç burcunun yatak odasının en temel ihtiyacıdır.

Aslan: Lüks ve estetik

OPERA COLLECTION, OGGIONI - The Storage Bed Specialist OGGIONI - The Storage Bed Specialist Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
OGGIONI – The Storage Bed Specialist

OPERA COLLECTION

OGGIONI - The Storage Bed Specialist
OGGIONI – The Storage Bed Specialist
OGGIONI - The Storage Bed Specialist

Aslan burcundakiler, ayakkabı seçimlerinden ev dekorasyonlarına kadar günlük hayatın her alanında lüksü ve kaliteyi tercih ederler. Pahalı ve kaliteli kumaşlar, eşsiz aksesuarlar ve özel tasarım mobilyalar Aslan burcu insanlarının zevklerini yansıtır.

Başak: Her şey yerli yerinde

Decora Líder Belo Horizonte - Quarto da Blogueira de Moda, Lider Interiores Lider Interiores Modern Yatak Odası
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Anaçlıklarıyla ve evcimen yapılarıyla tanınan Başak insanları için evleri adeta kutsaldır ve evlerinde önem verdikleri en önemli şey de düzendir. Karışıklıktan, yorucu bir tasarımdan ve dağınıklıktan nefret eden başaklar için en uygun yatak odası dekorasyonları her şeyin yerli yerinde olduğu ve düzenin ön planda tutulduğu dekorasyonlardır.

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Terazi: Göz kamaştıran estetik

VIlla in Doha, Scultura & Design S.r.l. Scultura & Design S.r.l. Eklektik Yatak Odası
Scultura &amp; Design S.r.l.

Scultura & Design S.r.l.
Scultura &amp; Design S.r.l.
Scultura & Design S.r.l.

Estetik kavramı terazi burcu için çok önemlidir. Sanatsal yapıları kuvvetli olan Terazi burcu insanları için rafine ve ince bir şekilde dekore edilmiş artistik yatak odası dizaynları idealdir.

Akrep: Minimalist konfor

SUPER STORAGE BEDS, OGGIONI - The Storage Bed Specialist OGGIONI - The Storage Bed Specialist Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
OGGIONI – The Storage Bed Specialist

OGGIONI - The Storage Bed Specialist
OGGIONI – The Storage Bed Specialist
OGGIONI - The Storage Bed Specialist

Akrep insanları dekoratif süslemeler olmadan da son derece huzurla yaşayabilen ve temel olarak karakterli ama gösterişli olmayan ve gereksiz kalabalık yaratmayan konforlu tasarımları tercih ederler. Mobilya kalabalığından kaçınılan pratik, işlevsel ve şık minimal tasarımlar Akreplerin yatak odaları için en uygun tasarımlardır.

Yay: Egzotik ve farklı

Girly Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores Modern Yatak Odası
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Yay burcunda doğan ilk bakışta insanlar utangaç ve içine kapanık görünse de olsa, aslında son derece neşeli ve arkadaş canlısı bir karaktere sahiptirler. Gezmeyi ve yeniliği çok seven Yay burçları için stil sahibi, canlı ve renkli dekorasyonlar her zaman tercih sebebidir.

Oğlak: Kişiselleştirilmiş ve zamanın ötesinde

Country Resort, Roberto Catalini Int. Designer Roberto Catalini Int. Designer Rustik Yatak Odası
Roberto Catalini Int. Designer

Roberto Catalini Int. Designer
Roberto Catalini Int. Designer
Roberto Catalini Int. Designer

Oğlak burcu insanları moda ve trendleri takip etmez. Onlar kendi tarzlarını konfor ve pratiklik ile işleyerek kendileri oluştururlar. Yüksek bir estetik anlayışına sahip Oğlaklar için zamanın ötesinde ve kişisel tasarımlar ön plandadır.

Kova: Tasarım ve teknoloji

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN Modern Yatak Odası
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

Son derece zeki olmalarıyla öne çıkan Kova burcu insanları çağa uyum sağlayan insanlardır ve hayatın her alanında modernliğe ve konfora önem verirler. Bu nedenle ultra geniş yataklar, büyük ekran televizyonlar, modern tasarımlı mobilyalar ve teknolojik yenilikler Kovaların yatak odasında yerini alır.

Balık: Özgün ve hayalci

Letti in ferro battuto, Ferrari Arredo & Design Ferrari Arredo & Design Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Ferrari Arredo &amp; Design

Ferrari Arredo & Design
Ferrari Arredo &amp; Design
Ferrari Arredo & Design

Balık burcu insanları karmaşık ruh haline sahip, hayalperest ve duygusal insanlardır ve hayal dünyaları hem iyimser bir enerjiye hem de nostaljiye açıktır. Bunun için de geleneksel tasarımları özgün yeniliklerle harmanlayarak özgün ve sıra dışı tasarımlar yaratırlar.

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