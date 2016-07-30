Burcunuza göre yatak odası dekorasyonları

Zodyak işaretlerinin ya da daha yaygın bir deyişle burçların, farklı insanlar arasında ortak özellikler bulmaya yarayan işaretler olduğuna ve hatta bu işaretlere bakarak geleceğe yönelik öngörülerde bulunulabileceğine inanılıyor. Gerçekten de burçların kişiliklerimizi tam anlamıyla şekillendirmese de belirli karakter özelliklerimizi öne çıkardığına pek çoğumuz şahit olmuşuzdur. Burçlarının ya da yükselen burçlarının karakter özelliklerini taşıyanların zevkleri ve gündelik hayattaki ihtiyaçları da birbirine benziyor ve bu da ev dekorasyonlarında da belirleyici oluyor. Peki sizin burcunuz hangisi? Daha önce Burçlara göre farklı mutfak dekorasyonları başlıklı yazımızda her burcun ideal mutfağını tanımlamıştık. Bugün de burcunuza göre sizin için en doğru yatak odası dekorasyonunun nasıl olmasına gerektiğine bakacağız.