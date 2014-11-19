İspanya'dan rüya gibi 5 ev

İspanya gibi Akdeniz'in göbeğindeki bir ülkede yazlık sahibi olmak hepimizin hayalini kurduğu bir şey olsa gerek. Bu mevsimde soğuk ve yağışlı olsa da böyle bir yazlığın zeytin ağaçlarıyla portakal ağaçlarının kuşattığı balkonundan mavi denize bakmaktan daha keyifli ne olabilir ki?

Bugün İspanya'dan 5 rüya gibi evi sizlere tanıtacağız. Ülkenin farklı bölgelerinden Mayorka'dan, Madrid'e, Pireneler'den, Costa del Sol'a uzanacak ve seyahat tutkunuzu kamçılayacağız. En sevdiğiniz projenin hangisi olduğunu duymak içinse sabırsızlanıyoruz.