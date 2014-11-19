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İspanya'dan rüya gibi 5 ev

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GW, Fincas Cassiopea Group / FCG Architects Fincas Cassiopea Group / FCG Architects Modern Evler
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İspanya gibi Akdeniz'in göbeğindeki bir ülkede yazlık sahibi olmak hepimizin hayalini kurduğu bir şey olsa gerek. Bu mevsimde soğuk ve yağışlı olsa da böyle bir yazlığın zeytin ağaçlarıyla portakal ağaçlarının kuşattığı balkonundan mavi denize bakmaktan daha keyifli ne olabilir ki?

Bugün İspanya'dan 5 rüya gibi evi sizlere tanıtacağız. Ülkenin farklı bölgelerinden Mayorka'dan, Madrid'e, Pireneler'den, Costa del Sol'a uzanacak ve seyahat tutkunuzu kamçılayacağız. En sevdiğiniz projenin hangisi olduğunu duymak içinse sabırsızlanıyoruz.

Pireneler'de taş ev

Casas unifamiliares en el Pirineo, Ferraz Arquitectos Ferraz Arquitectos Kırsal Evler
Ferraz Arquitectos

Ferraz Arquitectos
Ferraz Arquitectos
Ferraz Arquitectos

İspanya'da rüya gibi bir ev dendiğinde genelde akıllara deniz kıyısındaki lüks villaların gelmesi normal. Ama deniz-kum-güneş üçlüsünden daha fazlasını arayan biriseniz bu taş ev tam da sizin için. Pireneler'de yer alan bu ev, kış sporları yapmanız için harika olanaklar sunmasının yanında el değmemiş doğasıyla da her mevsim içinizdeki kaşifi canlı tutacak. Bir aile için tasarlanmış bu ev, gerek malzemesi gerekse görünüşüyle çevresini kuşatan doğanın bir parçasıymış gibi görünüyor.

Mayorka'da yazlık – 1

GW, Fincas Cassiopea Group / FCG Architects Fincas Cassiopea Group / FCG Architects Modern Evler
Fincas Cassiopea Group / FCG Architects

GW

Fincas Cassiopea Group / FCG Architects
Fincas Cassiopea Group / FCG Architects
Fincas Cassiopea Group / FCG Architects

Mayorka yalnızca turistlerin ilgisini çeken bir tatil merkezi değil varlıklı insanların deniz manzaralı yazlıklarının tadını çıkardıkları bir yer. Fotoğrafta gördüğümüz de Palma Körfezi'nin etkileyici manzarasına sahip bir ev. Modern Akdeniz tarzıyla inşa edilen beyaz köşk, masmavi gökle turkuaz renkli denizin kesiştiği noktada bulunuyor. Etrafına yerleştirilen verandalar, balkonlar, teraslar ve geniş pencereler de bu çarpıcı manzaranın tadını çıkarmanızı kolaylaştırıyor.

Mayorka'da yazlık – 2

homify Akdeniz Evler
homify

homify
homify
homify

Mayorka'nın Cala D'Or bölgesinde bulunan bu evde de beyaz rengin ağırlığını görüyoruz. Çarpıcı bir Akdeniz manzarası bu evi de kuşatmışken, modern kübist çizgilere sahip odaları, iç ısıtan ahşap bölümleri ve yüzme havuzu da dikkat çekiyor.

Marbella'da lüks konak

Villa en Marbella, Luxury Homes Andalusia Luxury Homes Andalusia
Luxury Homes Andalusia

Luxury Homes Andalusia
Luxury Homes Andalusia
Luxury Homes Andalusia

Marbella'daki bu lüks konak, 4000 metrekarelik arsa üzerine 700 metrekare kaplayacak şekilde inşa edilmiş ve etrafını palmiye ağaçlarıyla diğer bitkiler kuşatmış. Geleneksel Akdeniz mimarisiyle yapılan bu ev, aklınıza gelebilecek her türlü lüksü barındırıyor. Çarpıcı okyanus manzarasının yanı sıra devasa bir yüzme havuzu da bahçesinde yer alıyor.

Madrid'de modern ev

Vivienda-estudio en Montepríncipe, Camacho Maciá Arquitectos Camacho Maciá Arquitectos Modern Evler
Camacho Maciá Arquitectos

Camacho Maciá Arquitectos
Camacho Maciá Arquitectos
Camacho Maciá Arquitectos

Başkent Madrid yakınlarındaki Boadilla del Monte'deki bu modern ev, denize veya dağlara yakın olmamasına rağmen rüya gibi bir görünüm ve kullanım alanı sunuyor. Bina, iki bağımsız bölüme ayrılmış. Bu bölümler ev ve ofis kullanımına açılmış. Verandalar ve balkonların kuşattığı çeşitli yarı açık alanlar da evin tasarımını hareketlendirmiş. Büyük pencereli sürgülü kapılar da evin iç bölümleriyle bahçesindeki bağlantıyı sağlıyor. Binanın yapısında kullanılan kesme betondan taşların yanına yerleştirilen ahşap parçalar ise tezat yaratarak iç ısıtan bir görüntü sunuyor.

Bu İspanyol evlerinden hangisinde yaşamak isterdiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz…

Çarpıcı ahşap mobilyalar
İspanya'da ilk bakışta insanı büyüleyen rüya gibi 5 farklı evin ayrıntılı tanıtımı.

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