Bu salon gerçekten Türkiye'de mi?

Sanat elbette her tarz için eşsiz bir dekorasyon unsurudur. Ancak minimal tasarımlı modern İskandinav tarzında sanatsal eserler ortamın dokusuyla bütünleşerek çok daha etkili bir şekilde öne çıkar.

Eğer bu oturma odasını beğendiyseniz ve İskandinav stil dekorasyonlar hakkında daha fazla bilgi almak ve farklı seçenekleri değerlendirmek istiyorsanız ’İskandinav stil dekorasyon nasıl yapılır?’ başlıklı yazımızdan faydalanabilirsiniz.