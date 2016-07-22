Bu salon gerçekten Türkiye'de mi?

Gelişen dekorasyon stilleri ve trendleri her geçen gün evlerimizde kendini gösteriyor. Ancak Türkiye'de hâlâ oldukça nadir olarak gördüğümüz şahane bir tarz var: İskandinav tarzı. İskandinav tarzı soğuk iklim koşulları ile şekillenmiş bir dekorasyon anlayışı olduğu için oldukça sıcak bir iklime sahip olan ülkemizde pek görülmemesi aslında normal. Ancak bugün kendi iklimimize uyarlayarak bu göz kamaştırıcı tarzı kullanabiliriz. İskandinav tarzı yüksek bir estetiğe sahip ancak minimal ve yalın bir yapıda olan, doğallığın ve doğal unsurların ön planda tutulduğu oldukça sanatsal bir dekorasyon tarzıdır. Bugün sizlerle bu tarzın büyüleyici güzelliğini gözler önüne seren adeta bir sanat eserini andıran modern İskandinav stili ile dizayn edilmiş bir evin oturma odasını ziyaret edeceğiz. Bu şık tasarımda Penintdesign İç Mimarlık imzası bulunuyor.
İskandinav tarzı dekorasyonlar aslında coğrafi koşullarla şekillenmiş tasarımlardır. Bu yüzden uzun geçen kış mevsimlerinin etkisiyle bu tarz dekorasyonlara sahip yaşam alanlarının ana rengi genellikle beyazdır. Beyaza eşlik eden ahşap tonları ise soğuk iklimde sıcak bir ortam yaratmak için kullanılır. Modern İskandinav tarzını daha da büyüleyici kılan temel unsur ise göz alıcı bir sadelikte sıra dışı mobilyalar ve minimal bir dizayndır pek tabii ki. Bu göz kamaştırıcı oturma alanında da tarzın en kuvvetli ve etkili örneklerinden biriyle karşılaşıyoruz. Ahşap dokulu renklere sahip deri koltuk, sıra dışı tasarımı ve konforlu yapısıyla oldukça davetkar bir koltuk olmasının yanı sıra odaya eşsiz bir estetik anlayışı da katıyor. Nostaljik aksesuarlar modern tasarım unsurlarıyla birleşmiş. Odanın baş rollerinde ise yerdeki eskitilmiş dokulu harika görünen beyaz ahşap parkeler yer alıyor. Odada genel olarak sanki bir dekorasyon değil de şık bir enstalasyon çalışması havası var. Sanatsal, etkili ve güçlü bir estetik…
Sanatsal yapısıyla her göreni kendi hayran bırakacak kadar etkili olan bu oturma odasında her ne kadar minimal bir dekorasyon anlayışı izlenmişse de ayrıntılar incelikli bir ustalıkla işlenmiş. Doğal unsurlar İskandinav tarzının olmazsa olmazlarından biridir. Zaten ahşap yer döşemeleri ile sağlanan eşsiz doğallık pencerenin yanındaki dekoratif kütük sehpalar ve hayvan postu görünümündeki tüylü halıyla da perçinlenerek hem iç açıcı hem de göz kamaştırıcı bir doku ve konforlu bir oturma alanı elde edilmiş. Yüksek tavanlı evin tavandan yere kadar uzanan şık pencereleri ise odanın ferahlığına inanılmaz bir katkıda bulunuyor.
Pencerelerin ve kütüklerin daha yakından bir görünümü. Dediğimiz gibi, gösterişli bir yaşam alanı oluşturmak için süslü eşya ve mobilyalara ve sıkış tıkış bir dekorasyona hiç de ihtiyacınız yok. Bu örnek
az aslında çoktur anlayışının ne kadar etkili olduğunun harika bir kanıtı.
Bu şık oturma odasında pencere kenarındaki tekli tasarım koltuk dışında bir de iki kişilik ikonik kanepe tasarımına rastlıyoruz. Salonun merkezinde yer alan bu kanepe, diğer tasarım unsurlarından rol çalmadan ağırlığını ortaya koyuyor. Yüksek tavandan sarkan modern aydınlatma üniteleri ve duvar dekorasyonundaki çarpıcı çizim de odanın es geçilmeyecek özelliklerinden.
Modern İskandinav tarzı geçmişle gelecek arasında bir köprü kurar ve nostaljik tasarımlara da sık sık yer verir. Bu vintage dolap ünitesi de etrafında dizili olan nostaljik tasarımlı şık şamdanlarla harikabir uyum sağlıyor ve odanın minimal estetiğine retro bir çağrışım ekleyerek yaşam alanını daha da benzersiz hale getiriyor.
Sanat elbette her tarz için eşsiz bir dekorasyon unsurudur. Ancak minimal tasarımlı modern İskandinav tarzında sanatsal eserler ortamın dokusuyla bütünleşerek çok daha etkili bir şekilde öne çıkar.
Eğer bu oturma odasını beğendiyseniz ve İskandinav stil dekorasyonlar hakkında daha fazla bilgi almak ve farklı seçenekleri değerlendirmek istiyorsanız ’İskandinav stil dekorasyon nasıl yapılır?’ başlıklı yazımızdan faydalanabilirsiniz.