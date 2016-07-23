Tek istediğimiz daha büyük bir gardırop!

Giyinme odaları ve giysi dolapları özellikle moda tutkunu kadınlar için her zaman özel bir yere sahiptir. Ancak gardıropların en büyük sorunu neredeyse her zaman daha geniş bir dolap alanı ihtiyacıdır. Özellikle eski kıyafetlerini atmaya kıyamayanlar ve sürekli yeni kıyafetler alanlar için dolaplar asla yetmez. Peki gardıroplarımızı genişletmek, giyinme odalarımızı daha verimli ve kolay kullanımlı bir hale getirmek için neler yapabiliriz? Unutmayın ki giysi dolapları ve giyinme odaları söz konusu olduğunda en önemli şey düzendir! Stabil bir düzen kurmak dolap ve giyinme odalarını daha iyi kullanmanın en iyi yolu. Diğer giysi dolabı ve giyinme odası çözümleri ise aşağıda…
Ayakkabılarınız için bir dolap alanı oluştururken dikkat etmeniz en önemli şey, bir ayakkabıyı bulmak için tüm ayakkabılarınızı dağıtacağınız bir düzen yaratmamak. Bunun için de birer ayakkabı sığacak genişlikte dar ama büyük raflar oluşturmanız sizin için en ideali olacaktır. Özellikle çok ayakkabısı olan ayakkabı tutkunları için bu tarz bir raf sistemi yaptırmak gerçekten hayat kurtarıcı bir kolaylık sağlayabilir. Sürgülü kapılı bir raflı dolap çok daha iyi bir fikir olacaktır. Sabahları yalnızca kapıyı açıp şöyle bir göz gezdirerek hiçbir dağınıklık yaratmadan bulabileceğiniz ayakkabılar için sıcacık ve şık bir yuva!
Giysi dolapları için de giyinme odaları için mutlaka özen gösterilmesi gereken en önemli dekorasyon unsuru ışıklandırmadır. Unutmayın ki dolaplar ve giyinme odaları yalnızca işlev üzerine kurulmuş yaşam alanlarıdır ve işlevini en başarılı şekilde yerine getirmeleri beklenir. Kötü bir ışıklandırma giyinme odanızı hayatınızı kolaylaştıracağı yerde zorlaştıran bir yere dönüştürebilir. Bunun için gardıroplarınızın içlerine mutlaka aydınlatma üniteleri yerleştirin. Eğer giysi dolabınız yatak odanızdaysa, yatak odasının genel ışıklandırması dolap için de yeterli diye düşünmeyin. Rafların içine yerleştirilen ışıklandırma ögeleri çok büyük bir kolaylık sağlayacağı gibi estetik olarak da daha şık bir görünüm yaratacaktır. Aynı şekilde giyinme odalarında da en çok üzerine düşülmesi gereken konu aydınlatma sistemidir.
Bütün evlerin ayrı bir giyinme odasına sahip olacak geniş alanı olamıyor ne yazık ki. Ama sizin evinizde de giyinme odası yoksa o şık ve fonksiyonel tasarımlardan mahrum kalmak zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor bu. Unutmayın ki tasarımlaher şeyin bir çözümü vardır. Dolabınızı alışılageldiği gibi duvara yaslamak yerine odayı bölecek şekilde kullanırsanız hem çift taraflı dolap tasarımları ile çok daha genişbir gardırobunuz olur hem de odanız çok daha karakterli ve stil sahibi bir dekorasyona sahip olur.
Eğer ayrı bir giyinme odanız yoksa ancak geniş bir yatak odanız varsa yatak odanızın içinde bir giyinme alanı oluşturabilirsiniz. Farklı ışıklandırma ve farklı renk tercihleriyle sınırları keskin biçimde belirlenen bu tarz giyinme odacıkları yatak odanızı giysi dağınıklığından sonsuza kadar kurtaracaktır. Ayrıca bu örnekte gördüğümüz dolaplar, koyu renk giysi dolaplarının hiç de kötü bir fikir olmadığının da kanıtı niteliğinde.
Son dönem giysi dolabı tasarımlarının ortak özelliklerinden biri de sürgülü kapılar. Sürgülü kapılar hem çok daha şık görünüyorlar hem de daha az yer kaplayarak küçük yatak odalarında da daha geniş bir alan yaratıyorlar.
Küçük odalar için yaratıcılık en önemli gardırop çözümlerinden biridir. Gömme dolaplar özellikle bu tarz odalarda oldukça işe yarayan bir çözüm. Üstelik odanın geri kalanında kullanılan ahşabın dokusuyla aynı dokudan imal edilmiş dolap kapıları kapalı olduğunda düzbir duvar izlenimi veriyor ve dağınıklık yaratmıyor.
Dolabınızın içindeki raf ve bölmelerin ihtiyacınıza uygun olması da önemli unsurlardan biri. Daha kullanışlı ve geniş dolap alanları yaratmak istiyorsanız standart dolabınızın içindeki raf ve bölmeleri yeniden düzenleyebilir ve ihtiyacınıza uygun hale getirebilirsiniz.
Gelişen dolap teknolojileri de her geçen gün hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. İstenildiğinde aşağı inebilen, istenildiğinde de yukarı çıkabilen bu askı ünitesi hareketki yapısı sayesinde boyumuzun yetişmeyeceğiuzunlukları da değerlendirme imkanı sağlıyor.
Geniş yatak odalarının içinde ayrı bir giyinme odası oluşturmanın harika bir fikir olduğundan yukarıda söz etmiştik. Ama ayrı bir giyinme odasının odayı boğacağını ve yeterince geniş bir alanınız olmadığını düşünüyorsanız şeffaf kapılarla oluşturacağınız bir giyinme odası harika bir çözüm olacaktır! Hem odayı küçültmemiş hem de ayrı bir alan yaratmış olacaksınız.
(Bu yazımızı beğendiyseniz Türkiye'den giyinme odası modelleri isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)