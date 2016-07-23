Tek istediğimiz daha büyük bir gardırop!

Ayakkabılarınız için bir dolap alanı oluştururken dikkat etmeniz en önemli şey, bir ayakkabıyı bulmak için tüm ayakkabılarınızı dağıtacağınız bir düzen yaratmamak. Bunun için de birer ayakkabı sığacak genişlikte dar ama büyük raflar oluşturmanız sizin için en ideali olacaktır. Özellikle çok ayakkabısı olan ayakkabı tutkunları için bu tarz bir raf sistemi yaptırmak gerçekten hayat kurtarıcı bir kolaylık sağlayabilir. Sürgülü kapılı bir raflı dolap çok daha iyi bir fikir olacaktır. Sabahları yalnızca kapıyı açıp şöyle bir göz gezdirerek hiçbir dağınıklık yaratmadan bulabileceğiniz ayakkabılar için sıcacık ve şık bir yuva!