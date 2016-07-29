İkinci baharını yaşayan stil sahibi bir ev

Yenileme projelerinin konusu olmuş evlerin en güzel tarafları, mimarisiyle, tarzıyla ve sıcaklığıyla geçmiş dönemdeki yaşanmışlıkların izlerini taşımalarıdır. Bu yönleriyle aslında bu evler yeniden hayata dönmüş sayılabilirler. Elbette her şeyiyle yeni ve tamamen sahibinin istediğine göre biçimlendirilmiş bir evin de içinde yaşayanlar üzerinde pozitif bir etkisi olacaktır. Ama yenilenmiş evler çok daha yoğun bir tatmin duygusu yaratırlar. Bu yazımızda rüstik tarzıyla dikkatleri üzerine çeken ve ilginç bir yenileme macerası yaşamış bir evi inceliyoruz. Ateş tuğlası ve ahşabın zarif buluşmasıyla karakterize olan bu harika kır evi, aynı zamanda düşük bütçeyle yenilemenin nasıl yapılabileceğine dair ciddi dersler taşıyor.