Dekorasyonu tamamlayan şık yolluk, halı ve kilim çeşitleri

Tekstil sektörünün ev tekstili ayağı tıpkı giyim ayağı gibi hiç durmadan yenileniyor, öte yandan giyimden farklı olarak klasikleşmiş ve/veya geleneksel tasarımların üretimi tam gaz devam ediyor. Gelişen teknoloji sayesinde değişik desenler çok daha güzel işleniyor, rekabet sayesinde ise çok şık ve kaliteli ürünleri makul fiyatlara satın alma imkanımız oluyor. Halı dokumacılığı da aynı şekilde en çok gelişen sektörlerden biri. Çok değil, yirmi yıl öncesi ile günümüz arasında halı çeşitliliği açısından dağlar kadar fark var. El dokuması halılar eskisi gibi değerlerini korurken makine halıları çeşitlendi ve her türlü dekorasyon anlayışına ve zevke hitap edecek modeller tasarlanıp imal edildi.

Evlere kişilik kazandıran, odaların dekorasyonunu ve mobilyalarını tamamlayan unsurların başında gelen halı ve perde gibi tekstil ürünleri ile ilgili siz okuyucularımıza ilham verecek derlemeler oluşturmaya gayret ediyoruz. homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen yüzlerce iç mimar ve dekoratörün yolluk, halı, kilim gibi yer döşemelerini hangi mobilyalarla ne şekilde kullandığını inceleyebilirsiniz. Antika görünümlü kilimlerin modern dekorasyona nasıl adapte edildiğini, cesur grafik desenlerin gözü yormadan nasıl kullanıldığını, kahve rengi tonlarındaki klasik çiçekli halıların eski moda görünmeden ne şekilde dekorasyona kombine edilebileceğini homify sayfalarında yer alan binlerce örnekte inceleyebilir, hoşunuza giden tasarımları kendi evlerinize adapte edebilirsiniz.

Geleneksel kilim motiflerinden romantik çiçeklere, grafik desenlerden modern çizgilere kadar birçok yolluk, halı ve kilim modelleri incelediğimiz bu derlememiz umarız sizlerin de hoşuna gider, evlerinizi bu sayfalardan alacağınız ilhamla sıcak, sevimli, şık, kısacası zevkinize hitap edecek ve kendinizi iyi hissettirecek hale sokmaya yardımcı olur. (Saray gibi bir dekorasyon için halı, kilim ve diğer tekstil ürünleri isimli derlememiz de konuyla alakalı olarak ilginizi çekecektir.)