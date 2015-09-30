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Dekorasyonu tamamlayan şık yolluk, halı ve kilim çeşitleri

Özlem K. Özlem K.
VIVIENDA TIBIDABO, The Room Studio The Room Studio Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
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Tekstil sektörünün ev tekstili ayağı tıpkı giyim ayağı gibi hiç durmadan yenileniyor, öte yandan giyimden farklı olarak klasikleşmiş ve/veya geleneksel tasarımların üretimi tam gaz devam ediyor. Gelişen teknoloji sayesinde değişik desenler çok daha güzel işleniyor, rekabet sayesinde ise çok şık ve kaliteli ürünleri makul fiyatlara satın alma imkanımız oluyor. Halı dokumacılığı da aynı şekilde en çok gelişen sektörlerden biri. Çok değil, yirmi yıl öncesi ile günümüz arasında halı çeşitliliği açısından dağlar kadar fark var. El dokuması halılar eskisi gibi değerlerini korurken makine halıları çeşitlendi ve her türlü dekorasyon anlayışına ve zevke hitap edecek modeller tasarlanıp imal edildi.

Evlere kişilik kazandıran, odaların dekorasyonunu ve mobilyalarını tamamlayan unsurların başında gelen halı ve perde gibi tekstil ürünleri ile ilgili siz okuyucularımıza ilham verecek derlemeler oluşturmaya gayret ediyoruz. homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen yüzlerce iç mimar ve dekoratörün yolluk, halı, kilim gibi yer döşemelerini hangi mobilyalarla ne şekilde kullandığını inceleyebilirsiniz. Antika görünümlü kilimlerin modern dekorasyona nasıl adapte edildiğini, cesur grafik desenlerin gözü yormadan nasıl kullanıldığını, kahve rengi tonlarındaki klasik çiçekli halıların eski moda görünmeden ne şekilde dekorasyona kombine edilebileceğini homify sayfalarında yer alan binlerce örnekte inceleyebilir, hoşunuza giden tasarımları kendi evlerinize adapte edebilirsiniz. 

Geleneksel kilim motiflerinden romantik çiçeklere, grafik desenlerden modern çizgilere kadar birçok yolluk, halı ve kilim modelleri incelediğimiz bu derlememiz umarız sizlerin de hoşuna gider, evlerinizi bu sayfalardan alacağınız ilhamla sıcak, sevimli, şık, kısacası zevkinize hitap edecek ve kendinizi iyi hissettirecek hale sokmaya yardımcı olur. (Saray gibi bir dekorasyon için halı, kilim ve diğer tekstil ürünleri isimli derlememiz de konuyla alakalı olarak ilginizi çekecektir.)

Cesur renklere sahip mobilyalar ile romantik çiçekler

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

Yine bir eklektik tasarım örneği ile karşınızdayız. Bu seferki örnek bir öncekinden epey farklı yalnız. Son yılların popüler dekorasyon çalışmalarından biri de klasik mobilya parçalarını alışılmışın dışında renklere boyamak. Klasik cabriole ayaklara sahip bu dresuar örneğinde olduğu üzere. İspanyol Disak Studio tarafından gerçekleştirilen bu dekorasyonda parlak pembe renge boyanarak klasik görünüşüne veda eden bu dresuarın altına rengarenk ağaç dalları ve çiçeklerin basılı olduğu bir kilim yerleştirilmiş. Açık mavi duvar kağıdı ve canlı çiçekler ile dekorasyon tamamlanış.

Yalın İskandinav tasarımları

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

Giriş holleri, yani antreler bizi ve konuklarımızı ilk karşılayan mekanlardır. Bu mekanların dekorasyonu evin geri kalan kısmı hakkında ilk izlenimi edinmemizi sağlar. Özellikle dairelerde bu mekanlar doğal ışık almayan bir konuma sahip küçük alanlardan ibaret oldukları için ekseriyetle açık renklerde döşenirler. Fotoğraftaki örnekte ahşap ile beyazın mükemmel bir uyum içinde kullanıldığı, sade İskandinav mimarisini yansıtan bir antre dekorasyonu görüyoruz. Bu yalın ve sade alana mekanın renklerine uyumlu siyah-beyaz renklerindeki geometrik desenli bir yolluk ile hareket kazandırılmış.

Üzeri yazılarla dolu modern bir yolluk

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Paker Mimarlık'ın iç tasarımını gerçekleştirdiği, tamamı modern ve sade bir dekora sahip olan bu dairenin ince uzun kordorunda üzerinde kelimeler bulunun kırık beyaz bir yolluk kullanılmış. Modern dekorasyonlarda ve pop-art detaylara sahip iç tasarımlarda yazı hatta yalnızca harf kullanımını sıklıkla görürüz. Değişik fontlara sahip harfler ve/veya yazılar bazen bir poster bazen üç boyutlu bir duvar süsü bazense neon ışıkla yazılmış bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Bu versiyonda ise modern bir yolluk üzerinde görülmekteler.

Parmak izi işlemeli sıra dışı bir yolluk

Koridor homify Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
homify

Koridor

homify
homify
homify

Öms Özel Mobilya Dekorasyon'un Manisa Residence için yapmış olduğu iç dekorasyonu incelerken rastladığım bu sıra dışı yollukta parmak izi şeklinde bir desen görülmekte. Bir mekanı kişiselleştirmek için mekana (parmak) izini bırakmak şeklinde zuhur eden bir espriyi de barındıran bu yolluk tasarımı modern çizgilere sahip bu evde koridoru süslüyor.

Mutfakta da yolluk kullanabiliriz

Mutfak homify MutfakDolap & Raflar
homify

Mutfak

homify
homify
homify

Öms Özel Mobilya Dekorasyon'un Manisa Residence için yapmış olduğu iç tasarımın koridorunu biraz önce incelemiştik. Bu fotoğrafta ise dairenin mutfağını görüyoruz. Mutfakta kullanılan, evin renk skalasına uyumlu sade bir kilim hem mekanı daha sıcak göstermiş hem de mutfak zemininin çıplak kalmasını engellemiş.

Çiçekler ile gelen renk uyumu

VIVIENDA TIBIDABO, The Room Studio The Room Studio Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

İspanyol dekoratör Meritxell Ribé tasarından iç tasarımı gerçekleştirilen bu evde açık renkler kırmızı ve pembe detaylar ile hareketlendirilmiş. Birçok noktasında dizaynır işi mobilyalar ve objeler kullanılan bu evin koridorunda kırmızı-pembe renklerinin hakim olduğu nonfiguratif ikili tablo seti, kırmızı bir avize kablosu ve kırık beyaz üzerine kırmızı ve leylak renklerinin kullanıldığı çiçekli bir yolluk kullanılmış.

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Holler için yuvarlak halılar

Özel Tasarım ZEN HALI Duvar & ZeminHalı & Kilimler
ZEN HALI

Özel Tasarım

ZEN HALI
ZEN HALI
ZEN HALI

Yolluk, halı ve kilim dendi mi aklımıza her zaman dikdörtgen ürünler geliyor, oysa başka seçenekler de mevcut. Tıpkı fotoğraftaki örnekte görmüş olduğumuz bu yuvarlak halı gibi. Köşeli mekanlara hareket kazandırmak ve kontrast sağlamak için yuvarlak formlu bir yolluk kullanabiliriz. Fotoğraftaki örnekte yuvarlak halı salonla mutfağı birbirinden ayrılmak için tam ortada kullanılmış. benzer bir halı evin giriş holünde de eminim çok şık duracaktır.

Merdivenlere özel yolluklar

Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Concept Eight Architects

Ashley Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Merdiven yollukları merdivenden kaymayı engelleyen işlevsel bir özelliğe sahiptir. İster ahşap ister mermer ya da doğal taş olsun, merdiven basamakları her zaman için insanların kayıp düşme riski taşımasına neden olan bir özelliğe sahipler ve bunun engellemenin en şık yolu merdivenleri boydan boya halı ya da kilim gibi bir yollukla kaplamaktan geçiyor. Evin dekorasyon tarzına ve sizlerin zevklerine uygun forma ve desenlere sahip bir merdiven yolluğu hem kayma riskini yok edecek hem de merdivene şık bir görünüm kazandıracaktır.

Klasik bir yolluk, modern bir dekorasyon

Das Atriumhaus, Architekten Spiekermann Architekten Spiekermann Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Architekten Spiekermann

Architekten Spiekermann
Architekten Spiekermann
Architekten Spiekermann

Eklektik kelimesini hem homify sayfalarında hem de başka dekorasyon dergilerinde ve web sitelerinde sıkça görüyorsunuzdur. Bunun nedeni ise elbette son yılların en popüler dekorasyon anlayışının eklektik olmasından kaynaklanıyor. Türki Dil Kurumu sözlüğüne gçre seçmeci anlamına gelen bu kelime, dekorasyonda farklı dekorasyon prensiplere ait mobilya ve eşyaların uyum içerisinde birlikle kullanılması anlamına geliyor. Fotoğraftaki bu örnek de görüldüğü üzere tam da buna tekabül ediyor. Modern mobilya parçalarına sahip bu koridor, tamamen klasik diyebileceğimiz bir halı ile mükemmel bir uyum içerisinde kullanılmış.

Yolluğa alternatif kullanımlar

Rugs, The Rug Studio The Rug Studio Klasik Oturma Odası
The Rug Studio

Rugs

The Rug Studio
The Rug Studio
The Rug Studio

Yollukları illaki giriş hollerinde, antrelerde, koridorlarda kullanmamız gerekmiyor elbette. Hoşumuza giden ve odanın diğer eşyaları ve mobilyalarıyla uyumlu olacağını düşündüğümüz bir yolluğumuzu tıpkı fotoğrafta gördüğümüz örnekte olduğu üzere yemek odası takımında ya da oturma odasında kullanabiliriz. Önemli olan mobilyalarla yalnızca renk olarak değil, şekil olarak da sağlayacağı uyum.

İskandinav tasarımın sade ve zarif dokusu

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners Modern Koridor, Hol & Merdivenler
yücel partners

D&S Altaş Home

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Yücel Partners tarafından iç dekorasyonu gerçekleştirilen bu dairenin koridorunda da evin tamamında olduğu üzere sadelik ön plana çıkarılmış. İskandinav dekorasyon anlayışının hakim olduğu çalışmada yalın çizgilere sahip mobilya ve dekoratif objeler kullanılmış. Uzun bir koridor alanına sahip dairede iki tane gri-bej tonlarında yolluk kullanılarak mekanda kalabalık yaratacak, ortamın sadeliğini bozacak bir desene yer verilmemiş.

Pratik çözümler: Küçük ev dekorasyon fikirleri
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