Eski köy evine asaletini geri kazandıran muhteşem renovasyon

Günümüzde şehirden köye göçler başladı. Bu enteresan durum şehir hayatının griliğinden, kalabalığından ve karmaşasından, hava kirliliğinden, hızından, kısacası ruha ve bedene verdiği sağlıksızlık duygusundan kaçış. Üstelik bu kaçış yalnızca yaşlılar ya da emekliler için geçerli değil. Birçok genç ve orta yaşlı insan çevirimiçi yapılabilecek işlere yönelerek ya da tarım ve hayvancılık gibi uğraşıları göze alarak şehirleri terk ediyor.

Şehirden köye göç, köy evlerinin yeniden revaçta olmasını sağladı. Köy köy dolaşıp uygun bir taş ev arayan insanların sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. Öte yandan, eski bir köy evinde yaşamak kulağa ilk etapta hoş ve romantik gelse de şehirlerde yaşadığımız konutların konforuna alışmış insanlar olarak, basit bir köy evinde yaşamanın aslında çok da kolay bi iş olmadığını anlıyoruz. Tuvaletin konutun içinde yer alması kadar normal ve basit bir şey dahi bazı köy evlerinde söz konusu değil; kanalizasyon hak getire… Doğalgaz ile kolayca ısınma imkanı, doğru düzgün izolasyon sağlayan kapı ve pencereler, akmayan bir çatı, yalnızca bir tezgah ve bir lavabodan oluşmayan gerçek bir mutfak, e tabi gözlerimize hitap edecek şık bir dış cephe, keyif veren bir bahçe, konforlu mobilyalar derken köy evini kendi standartlarımıza uygun hale getirmek için bir renavosyona sokmak şart oluyor.

Bu yazımızda işte bahsettiğimiz gibi, eski bir köy evinin işin uzmanı mimarlar tarafındanyenilenişine tanık olacağız. Ülkemizde sıklıkla gördüklerimizin aksine, halihazırda oldukça geniş olan bu ev ilk inşa edildiği zamanki asaletine bakın nasıl kavuşuyor.