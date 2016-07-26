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Eski köy evine asaletini geri kazandıran muhteşem renovasyon

Özlem K. Özlem K.
Restauro Rural, Decorando - Inner Spaces Decorando - Inner Spaces
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Günümüzde şehirden köye göçler başladı. Bu enteresan durum şehir hayatının griliğinden, kalabalığından ve karmaşasından, hava kirliliğinden, hızından, kısacası ruha ve bedene verdiği sağlıksızlık duygusundan kaçış. Üstelik bu kaçış yalnızca yaşlılar ya da emekliler için geçerli değil. Birçok genç ve orta yaşlı insan çevirimiçi yapılabilecek işlere yönelerek ya da tarım ve hayvancılık gibi uğraşıları göze alarak şehirleri terk ediyor.

Şehirden köye göç, köy evlerinin yeniden revaçta olmasını sağladı. Köy köy dolaşıp uygun bir taş ev arayan insanların sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. Öte yandan, eski bir köy evinde yaşamak kulağa ilk etapta hoş ve romantik gelse de şehirlerde yaşadığımız konutların konforuna alışmış insanlar olarak, basit bir köy evinde yaşamanın aslında çok da kolay bi iş olmadığını anlıyoruz. Tuvaletin konutun içinde yer alması kadar normal ve basit bir şey dahi bazı köy evlerinde söz konusu değil; kanalizasyon hak getire… Doğalgaz ile kolayca ısınma imkanı, doğru düzgün izolasyon sağlayan kapı ve pencereler, akmayan bir çatı, yalnızca bir tezgah ve bir lavabodan oluşmayan gerçek bir mutfak, e tabi gözlerimize hitap edecek şık bir dış cephe, keyif veren bir bahçe, konforlu mobilyalar derken köy evini kendi standartlarımıza uygun hale getirmek için bir renavosyona sokmak şart oluyor. 

Bu yazımızda işte bahsettiğimiz gibi, eski bir köy evinin işin uzmanı mimarlar tarafındanyenilenişine tanık olacağız. Ülkemizde sıklıkla gördüklerimizin aksine, halihazırda oldukça geniş olan bu ev ilk inşa edildiği zamanki asaletine bakın nasıl kavuşuyor.

Önce: Neredeyse yıkılmış bir ev

Restauro Rural, Decorando - Inner Spaces Decorando - Inner Spaces
Decorando – Inner Spaces

Decorando - Inner Spaces
Decorando – Inner Spaces
Decorando - Inner Spaces

İki katlı, geniş köy evi büyüklüğünden de anlaşılacağı üzere zamanında oldukça gösterişliymiş, ancak zaman içerisinde yapranmış, çatısının ahşapları çürüyüp yıkılmış (bu fotoğrafta çatısı söküdükten sonraki halini görüyoruz, yeni çatı yapılacak), kapı ve pencereleri berbat halde. Zamanında taş duvar görünümü fazla rağpbet edilen bir şey olmadığı için muhteşem taş duvarların üzeri sıva ile kaplanıp sonra da boyanmış. Ülkemizdeki taş evlerinin çoğu da aynen böyledir.

Sonra: Muhteşem bir taş ev!

Restauro Rural, Decorando - Inner Spaces Decorando - Inner Spaces
Decorando – Inner Spaces

Decorando - Inner Spaces
Decorando – Inner Spaces
Decorando - Inner Spaces

İşte üstündeki sıvası temizlenerek harika taş işçiliği ortaya çıkarılmış bir ev! Tamamen yenilenen çatısı ve muhteşem taş işçiliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Karşımızda sıradışı geniş yapısı ve köşe konumu ile asil görünümlü şık bir ev var.

Önce: Kaderine terk edilmiş bir bağ

Restauro Rural, Decorando - Inner Spaces Decorando - Inner Spaces
Decorando – Inner Spaces

Decorando - Inner Spaces
Decorando – Inner Spaces
Decorando - Inner Spaces

Konut iki farklı kot üzerinde yer alıyor, bu nedenle ön cepheden iki katlı iken, arka cepheden tek katlı bir yapısı var. Arka cephe konutun kendi bahçesine bakıyor. Bu geniş bahçede eskiden bir bağ varmış ancak maalesef bakımsız kalmış ve tüm asmalar ölmüş. Tek tük olan ağaçların durumu da pek iyi sayılmaz.

Sonra: Yemyeşil bir bahçe

Restauro Rural, Decorando - Inner Spaces Decorando - Inner Spaces
Decorando – Inner Spaces

Decorando - Inner Spaces
Decorando – Inner Spaces
Decorando - Inner Spaces

Ölü bitkiler ile dolu bahçe tamamen temizlenmiş ve bakımdan geçirilmiş. Daha sonra düzlenerek yapay çim ile döşenmiş. Geniş çim bahçe her ne kadar şık ve ferah görünse de, ağaçların ve bağın olduğu hali elbette daha karakterli idi.

Geniş veranda ve muhteşem manzara

Restauro Rural, Decorando - Inner Spaces Decorando - Inner Spaces
Decorando – Inner Spaces

Decorando - Inner Spaces
Decorando – Inner Spaces
Decorando - Inner Spaces

Konutun arka cephesine sonradan eklenen pergolalı veranda çim bahçeye ve devamında gelen bağlara ve dağlara bakıyor. Terakota zemin karoları, taş kolon, taş duvarlar, kırmızı kiremitler ve bağ ve dağ manzarası ile rustik mimariye kusursuz bir örnek.

Taş evlerden hoşlanıyorsanız, ’Rüya gibi bir taş’ ev başlıklı yazımızda tanıttığımız ev de ilginizi çekebilir.

Basit ve fantastik bir ev dekorasyonu

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