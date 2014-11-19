Çarpıcı ahşap mobilyalar

Ahşap, hemen hemen her evde karşılaşabileceğimiz bir malzemedir. Duvarlarda, yer döşemelerinde veya dekoratif figürlerde bir şekilde karşımıza çıkan bu malzeme, yüzyıllar boyunca insanoğlunun kullanımında olmuştur. Tarih öncesi çağlarda bile ateşle birlikte mağara adamlarının en büyük yardımcısı ağaçtan yapılmış aletler olmuştur. Bu kadar kaliteli, dayanıklı ve güçlü bir malzeme daha bulmak çok zordur.
Makinelerin yaygınlaşmasıyla metal ve plastik kullanımının modern çağda daha da arttığını görüyoruz. Ahşabın hayatımızdaki yeri giderek küçülüyor. Artık fonksiyonundan ziyade estetik amaçlarla kullanılan ahşap ürünler görüyoruz. Modası kolay kolay geçmeyen bu ürünler, farklı tarzların moda trendlerini bir arada kullanmak imkanı da sunuyorlar. Biz de bugün ahşap mobilyaların çarpıcı örneklerini tanıtmaya giriştik. İngiliz uzmanlarımızın seçtiklerine bir göz atın…
Tasarım dünyasının modernist çizgisine yabancı olmayanlar Liam Treanor'un elinden çıkan bu yemek masasının isminin nereden geldiğini bilecektir. Bu tasarıma adını veren Dessau, moderizmin öğretildiği Bauhaus tasarım okulunun yer aldığı ufak Alman kasabasının adı. Modernizmin temel prensiplerinden olan parçaların amacından sapmaması ve estetikle kullanışlılığın aynı anda yer alması bu masada da gözetilmiş. Bu sade yemek masası, ham maddelerin özenli bir işçilikle elden geçirilmesinin bir örneği. Böylesi bir parça, her yemek odasında veya mutfakta kullanılabilir. Schuster markası taşıyan sandalyeler de masayla uyum içindeler. Dişbudaktan meşeye kadar farklı seçeneklerde gelen bu takım, sadeliğin güzelliğini ahşaptan daha iyi yansıtan başka bir materyal olmadığı hissini pekiştiriyor.
Barnaby & Day'in bu tasarımı da geçtiğimiz yüzyılın ortalarında benimsenen modern çizgiye bir selam çakıyor. Ayaklar üstüne oturtulmuş bu gardrop, farklı büyüklüklerdeki yatak odalarında kendine kullanım alanı bulabilir. Altına yerleştirilen ayaklar sayesinde odanın temizliğini yaparken dolabı çekme zahmetinden de kurtulacaksınız. Bütçesi çok geniş olmayan, yeni evliler için böyle bir dolap hem fiyat hem de kullanım açısından çok uygun olacaktır. Aile genişledikçe de yeni alınacak dolapların arasında sırıtmayacak bir tasarıma sahip olması da cabası.
Şifonyer veya çamaşırlık adını verebileceğimiz bu tipte bir dolap her yatak odasının vazgeçilmezidir. Şık görünüşünün yanı sıra fazla yer kaplamadan kıyafetlerinizi, kitaplarınızı ve ortalığa saçılabilecek diğer tüm eşyalarınızı bir arada tolamanıza yardımcı olurlar. Fotoğraftaki şifonyer tasarımı da bu amaca hizmet ederken zımparalanmış ahşap görüntüsüyle dikkat çekiyor. Ürünün diğer bir yönü de fiyatı. Raft Furniture'un tasarımcılarının elinden çıkan bu şifonyer, piyasadaki çok pahalı türdeşlerinden daha ucuzken büyük mobilya marketlerinde satılan örneklerinden de daha şık bir görünüm sunuyor. Bunu da % 100 geri dönüşümlü malzeme kullanılarak yapıyor. İngiltere'de el yapımı olarak yapılan bu dolap, modern, klasik ve çağdar tasarım çizgilerine uyum sağlarken bütçenizi de sarsmayacak cinsten bir parça.
Ahşabın sadece oturma veya depolama amaçlı büyük mobilyalarda kullanılacağını kim söylemiş? Son iki fotoğrafta homify uzmanlarının seçtiği özel tasarım parçalarında ahşabın kullanıldığını göreceğiz. Bu fotoğrafta Thomas Wilson Furniture'un imzasını taşıyan Leuchtturm isimli aydınlatma elemanını görüyoruz. Almancada 'ışık kulesi' anlamı taşıyan ismiyle bu parça, minimalist tasarıma sahip evlerde çok şık duracaktır. Meşe ağacından yapılan lambanın, hava karardıktan sonra açılarak duvarlarda oluşturacağı gölgeleri ve şekilleri izlemekten daha keyilfi ne olabilir ki?
Fotoğraf: Isobel Moore
Living Interiors tarafından dekoratif bir element olarak tasarlanmış ahşap bir saksıyla sizlere veda ediyoruz. Geri dönüşümlü tik ağacından el işçiliğiyle yeniden yapılan bu saksı, bir çerçeve gibi duvara asılıyor ve içine bitki kısmı yerleştiriliyor. Su geçirmez özellikteki bu sıradışı saksı, evin her yerinde kullanılabilir. Bu fotoğraftan da görebileceğiniz üzere ahşap mobilyalarla uyum içindeki saksı, sade tasarımlı odaları canlandırabiliyor. Klasikten moderne her tasarım çizgisinde doğayı içeriye taşıyan bu ürün, odanın havasını fotosentez yoluyla temizlemenize de olanak sağlıyor!
Umarız bu geniş kapsamlı ahşap mobilya örneklerimizi beğenmişsinizdir ve içlerinden beğendiğiniz birini evinizde uygulamak istersiniz!