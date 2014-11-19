Çarpıcı ahşap mobilyalar

Ahşap, hemen hemen her evde karşılaşabileceğimiz bir malzemedir. Duvarlarda, yer döşemelerinde veya dekoratif figürlerde bir şekilde karşımıza çıkan bu malzeme, yüzyıllar boyunca insanoğlunun kullanımında olmuştur. Tarih öncesi çağlarda bile ateşle birlikte mağara adamlarının en büyük yardımcısı ağaçtan yapılmış aletler olmuştur. Bu kadar kaliteli, dayanıklı ve güçlü bir malzeme daha bulmak çok zordur.

Makinelerin yaygınlaşmasıyla metal ve plastik kullanımının modern çağda daha da arttığını görüyoruz. Ahşabın hayatımızdaki yeri giderek küçülüyor. Artık fonksiyonundan ziyade estetik amaçlarla kullanılan ahşap ürünler görüyoruz. Modası kolay kolay geçmeyen bu ürünler, farklı tarzların moda trendlerini bir arada kullanmak imkanı da sunuyorlar. Biz de bugün ahşap mobilyaların çarpıcı örneklerini tanıtmaya giriştik. İngiliz uzmanlarımızın seçtiklerine bir göz atın…