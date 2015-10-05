Yepyeni tasarımlarla yemek masası ve sandalye modelleri

Güzel bir gün geçirmek bazen keyifli bir yemek masasından geçer ve keyifli masa sohbetleriyle zenginleştirilebilir. Günün belli zamanlarında evinde, örneğin mutfakta yemek yemeyi tercih edenler için, yemek masası ve sandalye modelleri de ihtiyaca göre belirleniyor. Mobilya ve ev eşyası sektöründe farklı tarzlarda dekorasyon stillerine hitap eden, bu ihtiyacı muntazam karşılayan masa ve sandalye modelleri tasarlanıyor. Hem konuklar hem de ev ahalisi için, tüm ihtiyaçları pratik bir şekilde karşılayan yemek masası ve sandalye modelleri günümüzde oldukça zengin bir tasarım dünyasına mensup. Daha önce derlediğimiz Birbirinden özel yemek masaları yazımızda da sizler için uygun yemek masaları modelleri bulacağınızı ümit ediyoruz. Konuklarınızı ağırlayacağınız salon dekorasyonu ya da yemek odası, mutfak ve hatta teraslarında lezzetli yemek sofraları için masa ve sandalye modelleri arıyor olabilirsiniz. Hangi stil ve tarzlarda mobilya tercihleri kullanıyorsanız kullanın, size hitap edecek yemek masası modellerini bulabileceğinizi umuyoruz. Keyifli sofralar kurmak üzere sizler için derlediğimiz yemek masaları ve sandalye modellerini birlikte incelemeye başlayabiliriz.
İhtiyaca göre bulunduğu alanın şeklini alan yemek masası formu oldukça kullanışlı. Eğer geniş ve iç açan bir mutfağa sahipseniz, pekala şık bir yemek masası dizaynını burada değerlendirebilirsiniz. Ara renklerin kullanıldığı mekanla uyumlu sandalye dokuları kullanılmış. Ahşap masa ve L şeklinde bank oturma alanı daha çok kullanıcıya yer açarken, daha az yer kaplıyor. Göz yormayan bir mutfak akışı için akılcı çözümlerle dizayn edilen mutfak dekorasyonu birçok zevke hitap ediyor.
Göz alıcı tasarımıyla sandalye modelleri yemek odası dekorasyonuna renk katıyor. Hem estetik açıdan yakaladığı ahenk, hem de kullanışlılığı bakımından konfor sunan ve keyif veren bir yemek masası atmosferine dönüşüyor. Ahşap masa modeli ve sandalye ayakları ile klasik stil çizgilerini koruyor. Diğer yandan yemek masası modelleri ile kullanacağınız sandalye kaplaması perde ve tekli koltukla uyumlu tonlarda seçilmiş. Renkli ve desenli dokuları sevenler için şık tasarımlarıyla göz alıcı masa ve sandalye modelleri. Gördüğünüz klasik stil dizayn edilmiş yemek odası dekorasyonu, Londra'da bulunan Interior Desires imzası taşıyor.
Ahşabın mobilya ürünlerinde, masa ve sandalye modellerinde kullanımı eski dönemlerden beri süregelmektedir. Şekil alabilirliği ve mekana kattığı sıcak hava, genel olarak hemen her ev dekorasyonu ile uyum sağlar. Her zevke hitap edebilecek yemek masa ve sandalye modelleri göz alıcı tasarımları ile kullanıcılara sunuluyor. Gördüğünüz eklektik stil dizayn edilmiş yemek odası tasarımı, Meksika'da bulunan Taller Estilo Arquitectura imzası taşıyor.
Gözlerinizi okşayan çiçek desenleri ile bezenen yemek odası, sıcak ahşap dokusu ile bütünlük sağlıyor. Klasik stil dizayn edilmiş sandalye modeli kullanılmasının yanı sıra, bank şeklinde işlevsel oturma grupları dizayn edilmiş. Yemek odasını ahengini yakalayan, çiçek desenli perdelerle mükemmel uyum yakalayan renkler, yine yemek masası aksesuarlarında kullanılmış. Çiçek desenli dekoratif yastıklar hem estetik hem de işlevsel değerlendiriliyor. Aynı zamanda şık masa dizaynı ve yemek takımlarının yanı sıra, güzel çiçeklerle süslenerek oda ahengi yakalanıyor. Gördüğünüz klasik stil tasarlanan yemek odası dekorasyonu, Prestigious Textiles tarafından dizayn edilmiş.
Eklektik stil dizayn edilmiş yemek odası modeli zıt renklerin uyum ve ahengini içeriyor. Yeşil sandalyelerle kontrast yakalayan duvar dekorunda kullanılan tablo oldukça göz alıcı. Cam masa ayaklarında kullanılan iskambil formları ise ilham veren fikirlerden. Beyaz duvar zemininin duvar dekorları ile değerlendirilmesi, sanat ve kişisel hatıralara yer verilmesi ayrıca ilgi çeken unsurlardan. Sıcak bir atmosfer oluşturmak sanıldığı kadar zor olmayabilir. İçinizi ısıtan, size dair karakteristik öğelerle donatacağınız bir odada, kullanacağınız masa ve sandalye modelleri için özgün fikirlere açık olmanızı tavsiye ederiz.
Sevdiklerinizle ve konuklarınızla yemek yiyeceğiniz sıcak bir atmosferle karşı karşıyayız. Hem işlevsel konumu dolayısıyla, hem de estetik ahşap dokusu ile göz alıcı şık bir yemek masası. Pratik fikirlerle kullanışlılığı arttırmak ve geniş alanlar açmak isterseniz, mutfak akışını takip eden bir yemek masası modeli dizayn edebilirsiniz. Genel olarak şık ve açık raf dizaynının arka zemininde kullanılan ahşap doku ve rengi, yemek masası modelinde de değerlendirilmiş. Kontrast renklerin de mekana canlılık getireceğini unutmayın.
Şık bir mutfak dekorasyonu akışını takip eden, akılcı çözümlerle dizayn edilmiş bir yemek masası modeli. Ahşabın sıcak dokusu ve açık tonlarda renk tercihi, mutfak dekorasyonu ile uyum sağlıyor. İstenildiğinde aykırı ve farklı dokular tercih edebileceğiniz gibi, göz yormayan şık bir yemek masası atmosferi de dizayn edebilirsiniz. Farklı zevklere hitap eden, keyifli zamanlar geçirebileceğiniz şık yemek masası ve sandalye modellerinin ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
6 kişilik bir yemek masası modeli için uyumlu ve göz yormayan iki renk tercih edilmiş. Hem yemek odasında yarattığı kontrast ile canlılık getiriyor, hem de görünen mutfak dekorasyonu ile aynı mimari dili kullanıyor. Duvar dekorlarında bile fazla renklere yer ayrılmayan, sanat eserleri ile değerlendirilen yemek odasında şık bir lamba aksesuarı kullanılmış. Kare biçimindeki altı kişilik yemek masası modeli yemek odasının merkezini konum alıyor.
Nötr renklerin, grilerin ev dekorasyonu ve mutfak dizaynlarında sıklıkla kullanıldığına rastlıyoruz. Öte yandan ilgi uyandıran sıcak renkler katıldığında, dekorasyonu tamamlayan renk akışı tamamlanıyor. Beyaz masa modeli hem renk olarak hem de kullanışlılık olarak öne çıkıyor. Yemek takımı ve aksesuarlarla hareketlilik getirilen yemek masası modelinde, şeffaf sandalyeler kullanılarak küçük mekanlarda derinlik katan unsurlar değerlendirilmiş.
Siyah mutfak dolapları ile ahşabın ağırlıklı kullanıldığı mutfak dekorasyonu ile uyum ve ahenk yakalayan bir yemek masası modeli tercih edilmiş. Parlak ve saydam dokusu ile cam masa ve koyu renkli sandalyeler oldukça ilgi çekiyor. Modern stil dizayn edilmiş bir mutfak dekorasyonu için, doğru ışık kullanımı ile saydam ve parlak dokuların öne çıkmasının sağlayabilirsiniz.
Birbirlerine yakın dokular ve renklerin kullanılması mutfak dekorasyonunda göz yormayan bir akış elde edilmesini sağlar. Özellikle evlerimizin en hareketli alanlarından birinin mutfak olduğunu düşünürsek, içinizi ferahlatan, dingin bir atmosfer arayışı ön plandadır. Özellikle günün yorgunluğu ve stresini atmak üzere evinize kavuştuğunuzda, sevdiklerinizle bir akşam yemeği yiyorsanız.
Kırmızı veya turuncunun mekana nasıl sıcak bir atmosfer kattığını bilirsiniz. Her zaman için iyi bir dekorasyon alanı oluşturmak çok masraf etmeli diye bir kaide yoktur. Eğer sıcak bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, sıcak renklerin sunduğu imkanlardan faydalanmayı düşünebilirsiniz. Öte yandan kullanışlı mutfak sandalyeleri, farklı formlarda ve bir tabure dizaynı ile tasarlanmış olabilir. Oyum ve ahengin renkler aracılığıyla yakalandığı yuvarlak yemek masası modeli, duvar dekoru ile de bütünlük sağlıyor. Şık akşam yemekleriniz için doğru ışıklandırma ölçülerini unutmayın.