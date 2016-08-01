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Türkiye'den rüyalarınıza girecek 8 aile evi

Özlem K. Özlem K.
Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Balkon, Veranda & Teras
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Herkes için ideal ev farklı olacağı için rüyalara girecek, hayalleri süsleyecek ev modeli de farklı olmalı, değil mi? Her birimizin ihtiyaçları, beğeniler farklı… Ancak işin içine çocuklar girdi mi, bir evden beklenti birçoğumuz için büyük benzerlikler gösterecektir. İdealler aşağı yukarı aynıdır; çocukların şehir hayatının karmaşasından uzak, huzur ve mutluluk içerisinde büyüyebilecekleri müstakil bir ev. Mümkünse bahçeli bir ev… Çocukların doğayla iç içe olabileceği, meyve ağaçlarına ve küçük bir bostana sahip, evcil hayvanların dostluğu tadabilecekleri şirin, huzur dolu bir yuva. 

Bugün sayfamızda her biri bir diğerinden son derece farklı mimari stilde olan ancak ortak bir özelliğe bulunan evleri derledik: Çocuklu aileler için ideal, müstakil evler. Kimi nispeten ufak ve sevimli mütevazi kimiyse geniş, lüks ve gösterişli evlerden oluşan bu derlememizden bakalım siz hangi evleri beğeneceksiniz?

1) Ahşap bir kulübe

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Prefabrik ev
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

İlk örneğimiz homify'da en beğenilen, en popüler, ve hakikaten de en sevimli evlerden biri olan bu ahşap kulübe. Bu kulübenin en büyük özelliği ise modüler yapıda yani prefabrik olması! Modüler yapılar konutta oturacak kimsenin istekleri de göz önüne alınarak atölyelerde önceden imal ediliyor ve altyapı çalışması gerçekleştirilmiş arsalara birkaç gün gibi kısa sürelerde oturtuluyor. Sevimli görünümleri, depreme dayanıklıklları, kısa sürede hazırlanmaları ve ulaşılabilir fiyatları ile aileler için ideal bir ev.

2) Pırıl pırıl bir villa

DIŞ CEPHE ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Modern Evler Mermer Beyaz
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

DIŞ CEPHE

ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

Modern mimarisi, muhteşem aydınlatması ve en önemlisi de geniş bir deck ile çevrili özel yüzme havuzu ile öne çıkan bu villa Bodrum ilçesinin Konacık mahallesinde konumlanmış. Yalnızca yazlık değil, yaz – kış yaşamak için gerekli tüm donanıma sahip olan bu villa çocuklu aileler için ideal.

3) Akdeniz mimarisinde bir malikane

Stone Village Celebi Yapı Akdeniz Evler Kumtaşı Bej
Celebi Yapı

Stone Village

Celebi Yapı
Celebi Yapı
Celebi Yapı

Taş duvarları, kemerli kapıları, kızıl badanası ve Akdeniz mimasine en çok yakışan alaturka tarzı kiremitleri ile dikkatimizi çeken bu ev geniş bir bahçe içerisinde yer alıyor. Geleneksel mimarinin en güzel örneklerinden biri olan bu konutun içi ise tam donanımlı, modern bir konutun tüm özelliklerini barındırıyor.

4) Geleneksel Türk mimarisi

KB Evi, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Evler
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

KB Evi

STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Alt kısmı taş, üstü ise ahşap olan bu ev tipik Türk mimarisinin en güzel örneklerinden. Geniş bir bahçesi bulunan bu evin bir de özel yüzme havuzu var. Yüksek ağaçların arasına saklanmış olan bu ev adeta cennetten bir köşede yer alıyor.

5) Lüks bir villa

Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık Modern Evler
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi

.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

Hafif bir tepede yer alan konumu, geniş çim bahçesi, sevimli palmiye ağaçları ve büyük yüzme havuzu ile çocuklu aileler için ideal olan bu ev ise modern bir mimariye sahip. Son derece sade ancak geniş boyutu sayesinden bir o kadar da gösterişli olmayı başarıyor.

6) Ege'den deniz manzaralı bir villa

ON THE BEACH III / BODRUM SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Evler
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

ON THE BEACH III / BODRUM

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Bir yamaç üzerinde yer alan ve Ege denizinin muhteşem mavi sularına hakim bir konumda olan bu villa hakkında daha detaylı bilgilere ’Muhteşem manzarayla bütünleşen modern mimari’ başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7) Güzel bir renovasyon

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Ailemizin mutlu mesut yaşayacağı hayalimizdeki evi sıfırdan inşa ettirme imkanımız yoksa eski bir evi renove ettirme yolunu da seçebiliriz. homify sayfalarında yüzlerce dönüşüm hikayesine tanık olabilirsiniz. homify Önce & Sonra adı altında Dergi sayfalarımızda bulabileceğiniz muhteşem dönüşüm hikayeleri sizler için de bir ilham kaynağı olacaktır.

8) Çarpıcı mimarisi ile çağdaş bir ev

House A1 - A1 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Bahçe
HANDE KOKSAL INTERIORS

House A1 – A1 Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Kendiniz ve aileniz için daha sıra dışı, daha marjinal bir yapıyı da tercih edebilirsiniz. Geniş bahçeler içerisinde, tepe konumu sayesinde muhteşem deniz manzarasına sahip, tek kat gibi görünen ancak doğal gün ışığı alabilen bodrum katına da sahip olan bu enteresan villalar Bodrum'da yer alıyor. ’homify 360°: Bodrum’da sıradışı bir zarafet’ örneği başlıklı yazımızda diğer açılardan fotoğraflarını da görebilirsiniz. 

Kusursuz bir müstakil ev nasıl olmalı?
Bu yerli aile evlerinden sizin favoriniz hangisi oldu?

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