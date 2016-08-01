Türkiye'den rüyalarınıza girecek 8 aile evi

Herkes için ideal ev farklı olacağı için rüyalara girecek, hayalleri süsleyecek ev modeli de farklı olmalı, değil mi? Her birimizin ihtiyaçları, beğeniler farklı… Ancak işin içine çocuklar girdi mi, bir evden beklenti birçoğumuz için büyük benzerlikler gösterecektir. İdealler aşağı yukarı aynıdır; çocukların şehir hayatının karmaşasından uzak, huzur ve mutluluk içerisinde büyüyebilecekleri müstakil bir ev. Mümkünse bahçeli bir ev… Çocukların doğayla iç içe olabileceği, meyve ağaçlarına ve küçük bir bostana sahip, evcil hayvanların dostluğu tadabilecekleri şirin, huzur dolu bir yuva.

Bugün sayfamızda her biri bir diğerinden son derece farklı mimari stilde olan ancak ortak bir özelliğe bulunan evleri derledik: Çocuklu aileler için ideal, müstakil evler. Kimi nispeten ufak ve sevimli mütevazi kimiyse geniş, lüks ve gösterişli evlerden oluşan bu derlememizden bakalım siz hangi evleri beğeneceksiniz?