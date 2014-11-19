Farklı stillerde oturma odası dekorasyonu

Oturma odası evinizin hem maddi, hem de manevi anlamda merkezinde yer alır genelde. Uyku saatlerini saymazsak genellikle bir evde en çok vakit geçirilen yer olan, konukların ağırlandığı, gece saatlerinin ya da hafta sonlarının geçirildiği bu odanın dekorasyonu da bu yüzden çok önemlidir. Çok fazla vakit geçirdiğimiz bu mekân hem bize rahatlık ve kolaylık sunabilmeli, hem de göz zevkimize hitap edebilmelidir.
Klasik salon dekorasyonu anlayışının dışına çıkmaya karar verdiğiniz anda, önünüzdeki dekorasyon ve üslûp seçeneklerin sayısı da ciddi biçimde artacaktır. Bu yazıda oturma odası dekorasyonunda benimseyebileceğiniz farklı üslûpları örnekler üzerinden inceleyip size fikir ve ilham aşılamaya çalışacağız.
Evinizde tropikal ve egzotik bir tatil havası estirmek için illâ ki tropikal bir iklimde yaşamanız gerekmiyor. Eğer ciddiyetten çatlayan siyah ya da kahverengi ağırlıklı klasik oturma odalarından sıkıldıysanıza, bir çılgınlık yapıp burada gördüğünüze benzer bir üslûbu benimseyebilirsiniz. Bu oturma odasında, gerek duvardaki iç açıcı trpoikal motifler, gerek mobilyalar için seçilen canlı renkler, gerekse de yerdeki minik halının ve sağ taraftaki yastıkların göz alıcı mor renkleri insanı anında bambaşka bir olumlu hissiyata sürüklüyor.
Ev dekorasyonunda son zamanların modalarından biri de eski, zamanının izlerini taşıyan ya da özellikle antika görünümü verilmiş eşyaların kullanıldığı, yumuşak, bir kır evi atmosferini andıran shabby chic stili. Eğer siz de bu stilin düşkünüyseniz ya da oturma odası dekorasyonunda bu stili denemek istiyorsanız, buna benzer bir mobilyayı salonunuza sokarak başlayabilirsiniz.
Sallanan sandalye normalde eski moda bir ürün olsa da, buradaki yorumu modern bir oturma odasına da uyum sağlayacak kadar seçkin ve rahat görünüyor.
Yine son zamanlarda özellikle şehir apartmanlarında çok fazla görmeye başladığımız tarzlardan biri de endüstriyel dekorasyon. Eğer siz de evinize buna benzer bir hava taşımak, bütün oturma odasını böyle döşemeseniz bile, belli unsurlarla endüstriyel bir dokunuş katmak istiyorsanız bu fotoğraftaki orijinal ve sıradışı sehpa tam size göre. Üst üste konmuş briketler ve cam tabla salonun genelindeki renk skalasıyla da çok iyi uyum gösteriyor.
İşte yine oturma odanızın genel havasını değiştirip, ona bir kır havası cazibesi katabilecek olan enteresan ve hoş bir parça. Guguklu saat ilk bakışta nostaljik çağrışımları olan bir aksesuar olsa da, bu fotoğrafta gördüğünüz parça gerek modern tasarımı, gerekse de klasiğin dışına çıkan endüstriyel renkleriyle her türlü oturma odasına uyum sağlayabilecek bir saat.
Oturma odası dekorasyonunda benimseyebileceğiniz stillerden biri de minimalizm olabilir elbette. Ama yukarıdaki örneklerde olduğu gibi, illâ ki bütün salonu minimalist bir şekle sokmak yerine, bu fotoğraftaki gibi küçük bir ilaveyle de minimalist tarzı oturma odanıza taşımanız mümkün. Yüksek kaliteli alimunyumdan yapılmış bu mobilya, hem son derece hafif, hem ergonomik, hem de minimalist dekorasyon prensiplerine uygun bir parça.
Tasarım deyince akla gelen ilk üslûplardan biri olan İskandinav tarzı da salonunuz için enteresan bir alternatif olabilir. Yumuşak renklerin ve doğal malzemenin baskın olduğu bu tarzın güzel bir uygulamasını bu fotoğrafta görüp ilham almak mümkün. Gerek alçak ahşap sehpa, gerek çuvalı andıran puf koltuk, gerekse de arka plandaki diğer ahşap unsurlar bu odaya hem sıcak, hem de şık bir hava katıyor.
Afrika'ya gidemiyorsanız, Afrika'yı evinize getirin. Oturma odanıza bu fotoğrafta olduğu gibi bir Afrika cazibesi katmak istiyorsanız, sıcak toprak renklerini, kırmızının koyu tonlarını, deirn yeşil ya da turuncuları evinize ekleyip, doku ve desenler üzerine çalışabilir, özellikle leopar, zebra ya da zürafa gibi egzotik hayvanların desenlerini bir şekilde dekorasyona entegre etmeye çalışabilirsiniz.
Herkesin salonunda muhteşem bir şehir manzarasına sahip olması elbette mümkün değil, ama bu örnekteki gibi bir tabloyla en azından bu illuzyonu yaratabilirsiniz. Bu son derece modern şehir apartmanında duvardaki gece manzarası hem odanın geri kalanıyla uyum sağlıyor, hem de bu salona çarpıcı bir hava katıyor.
Son yıllarda hayatımızın her alanında başat unsurlardan biri haline gelmeye başlayan ekolojik ya da çevre dostu ürün ve tarzlar ev dekorasyonu ve inşaatlarında da yanksını buluyor elbette. Eğer çevre konusunda sizin de hassasiyetleriniz varsa, burada gördüğünüz gibi tamamen geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş, yapımında çevreye hiçbir zarar verilmemiş böyle bir ürünle salonunuza hem güzellik, hem de biraz bilinç katabilirsiniz.
Son olarak biraz da retro düşkünlerinin gönlünü okşayalım. Oturma odası dekorasyonu denince akla gelen eğilimlerden biri de nostaljiye yaslanıp evde retro bir hava estirmeye çalışmak. Bunun için elbette herkesin favori bir dönemi vardır, önemli olan bunu belirleyip buna uygun unsurları bulmak. Eğer 50'li yılların filmlerini seviyor, oralarda gördüğünüz o şirin mobilyaları seviyorsanız, aradığınız ürün bu fotoğraftaki set olabilir. Hem renkli, hem pratik, hem dikkat çekici, hem de işlevsel.
Siz oturma odası dekorasyonunda nasıl bir tarz tercih ediyorsunuz? Buradaki örneklerden hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.