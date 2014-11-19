Farklı stillerde oturma odası dekorasyonu

Oturma odası evinizin hem maddi, hem de manevi anlamda merkezinde yer alır genelde. Uyku saatlerini saymazsak genellikle bir evde en çok vakit geçirilen yer olan, konukların ağırlandığı, gece saatlerinin ya da hafta sonlarının geçirildiği bu odanın dekorasyonu da bu yüzden çok önemlidir. Çok fazla vakit geçirdiğimiz bu mekân hem bize rahatlık ve kolaylık sunabilmeli, hem de göz zevkimize hitap edebilmelidir.

Klasik salon dekorasyonu anlayışının dışına çıkmaya karar verdiğiniz anda, önünüzdeki dekorasyon ve üslûp seçeneklerin sayısı da ciddi biçimde artacaktır. Bu yazıda oturma odası dekorasyonunda benimseyebileceğiniz farklı üslûpları örnekler üzerinden inceleyip size fikir ve ilham aşılamaya çalışacağız.