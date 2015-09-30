Pratik çözümler: Küçük ev dekorasyon fikirleri

Küçük alanları işlevsel açıdan değerlendirmek ve pratik yaklaşımlarla yeniden dekore etmek her daim mümkün. Günümüzde ev dekorasyonu ile ilgili geniş yelpazede ev gereçleri, çok amaçlı mobilya ürünleri ve aksesuarları artık daha kolay bulabilirsiniz. Salon duvarlarından, oda aksesuarlarına akılcı ve küçük önerilerle büyük kolaylıklar sağlayabilirsiniz. Öte yandan mutfak, banyo ve tuvaletlerinizde de göz yoran eşya ve gereçler için daha pratik yaklaşımlarla ve fonksiyonel dolap tasarımları ile çözebilirsiniz. Küçük ve dar alanlarda daha geniş yer açabilmeniz için yaratıcı fikirlerle dizayn edilmiş eşya ve gereçler, mobilya ürünleri, aksesuarlar ve hatta dekoratif aynalar kullanabilirsiniz. Ayrıca küçük ev dekorasyonu ile ilgilenenler için, daha önce oluşturduğumuz Farklı tasarımlara sahip küçük ev modelleri yazımıza da bir göz atmanızı öneririz. Geniş alan ihtiyacını karşılayan farklı tasarımlarla ve yaratıcı modellerden derlediğimiz yazımızda, ihtiyacınız olan küçük ev dekorasyon fikirlerini bulabileceğinizi ümit ediyoruz.
Eğer çiçek ve bitki saksıları ile odalarınızı dekore etmek istiyor fakat yer bulamıyorsanız, pratik yaklaşımlarla bu işi çözebilirsiniz. Gerek aksesuarlarla, gerekse aydınlatma aksesuarları ile birlikte askıda tutulan saksılar oturma odası ile uyumlu açık renk tonlarında tercih edilmiş. Özellikle küçük oturma odalarında açık renk tonlarında zemin renkleri ve mobilya tercihleri ferah ve iç açan bir görünüm sunuyor. Gördüğünüz modern stil oturma odası, Fransa'da bulunan Solid Interior Design tarafından dizayn edilmiş.
Elbette yer zemini alanından kazanmanın en pratik yollarından biri; duvar dekorlarıyla işlevsel alanlar açmak. Özellikle duvarları boş bırakmamak isteyenler için oldukça kullanışlı fikirler mevcut. Kutu kutu raflarla oluşturulan duvar dekorları, hem dağınıklığı toplar hem de göz yoran karmaşadan uzak, içinizi açan alanlara yer açar. Eğer hala raflarla duvar dekorları oluşturmadıysanız, bu örneğimiz size estetik görünüm kazandırmada model teşkil edebilir. Küçük alanlarda eşya kalabalığını ve karmaşayı yönetmenin birçok yöntemi mevcut.
Küçük ev dekorasyon fikirlerini bulabileceğiniz örneklerimizden biri, duvar dekorlarını oluştururken raflardan ve ışıklandırma detaylarından faydalanmamız gerektiğini hatırlatıyor. Hem formlarla gelen hareket, hem de renklerle canlılık katmak mümkün. Işıklandırma detayları da canlılık ve hareketlilik yaratmada önemli rol oynayacaktır. İster kontrast renklerle oluşturan duvar dekorları, ister sarı rengin tercih edildiği hareketli formlarda raflarla sizler de yatak odalarınızın havasını değiştirebilirsiniz. Işıklandırma, bir odanın atmosferini değiştirmede önemli rol oynar.
Yatak odası alanı her zaman büyük ve geniş alanlara yayılmak zorunda değildir. Pekala küçük ve dar alanlarda da yatak odası ihtiyaçlarını muntazam şekilde çözebilirsiniz. Küçük ev dekorasyon fikirlerini bulabileceğiniz örneğimizde de, duvar ve zemin renkleri nötr grilere ve beyaz tonlarına boyanmış. Nötr renklerin getireceği soğuk etkiden uzaklaşmak için ise, canlı renklerle döşenen bir yatak odası odak noktasını tamamen değiştirecektir.
İhtiyaca göre dizayn edilebilecek gömme mutfak dolapları daha geniş ve büyük alanlar açmanıza yardımcı oluyor. Dilerseniz konserve ve kavanozlarınızı dizebileceğiniz raflara, kendi isteğinize göre çay fincanlarınızı da dizebilir, farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Raf ve tezgah düzeni ile dizayn edilebilecek gömme dolapta, ayna kullanımı ayrıca kattığı görsel etki ile dikkat çekebilir. Tamamiyle mevcut bulunan dolap alanını kendi ihtiyaçlarınıza göre dizebileceğiniz raf, çekmece ve tezgah dizaynından oluşabilir.
Duvar dekorları bakımından sadece estetik değil, aynı zamanda kullanışlı alanlar kazanmak istiyorsanız, örneğimizdeki görsel size hitap ediyor olabilir. Şık aydınlatma aksesuarları, modern stil raf dizaynı ve dekoratif ayna. Benzer mimari dilleri kullanan çerçeve renkleri ile uyum ve ahenk yakalamak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Öte yandan kitap ve aksesuarlarını koyacak ekstra alanlar aramanıza gerek kalmayacak.
Küçük yatak odaları için çok fonksiyonlu bir ranza serisi ile karşı karşıyayız. Özellikle çocuk sahibi bireyler için ya da çocuk sahibi olmayı düşünenlerin dikkatini çekecek ranza modelleri uyku, dinlenme ve raf ihtiyacını karşılıyor. Aksesuar ve kitaplara kolay ulaşılabilecek, ev dekorasyon fikirlerinden biri ranza modeliyle karşınıza çıkıyor.
Küçük ev dekorasyon fikirleri deyince akla gelecek önemli detaylardan biri orjinal mutfak ve banyo gereçlerinin tasarımlarıdır. Lavabo tasarımı hem fonksiyonel hem göze hitap ediyor. Modern çizgisiyle dikkat çeken lavabo formu küçük ev dekorasyonu yapacaklar için de ideal. Öte yandan farklı tarzlarda küvet ya da duşakabin modelleri ile de banyolarınızda farklı bir hava oluşturabilirsiniz.
Belki de küçük ev dekorasyonu fikirleri arayanlar için, en önemli ihtiyaçları karşılayabilecek, ve aynı zamanda çok yer kaplamayacak bir masa modeli. Mesleki ihtiyaçlarınızı ya da tamamiyle evde yer kaplamamasını beklediğiniz minik eşyalarınız için kullanılabilir nitelikte tasarlanabilir. Öte yandan bir makyaj masasına çevrilebilen, fazla yer kaplamayan fonksiyonel bir masaya da kimse hayır demez.
Küçük ev dekorasyonu fikirleri denildiğinde, akla gelen pratik fikirlerden biri de aynaların kullanım şekilleri. Özellikle küçük ve dar mekanları, daha geniş ve büyük göstermenize yardımcı olacak aynalar; belki de ihtiyacınız olan ürünler. Üstelik dekoratif ayna modelleri ile, küçük ev dekorasyonu fikirleri ve estetik bir görünüm kazandırabilir, mekanlarınızda bambaşka bir atmosfer yaratabilirsiniz.
Küçük bir banyo modeli ile devam edelim. Cam duşakabin banyolarınıza hem görsellik katar, hem de derinlik kazandırır. Dolayısıyla cam yüzeyler ya da şeffaf raflar da bu örneğe dahil olurlar. Öte yandan küçük ev dekorasyonu fikirleri vermesi açısından, unutulmayacak özelliklerden biri de küçük banyolarda açık renk malzemelerin kullanılması. Tavan, duvar zemini ve yer döşemesinde benzer açık renk kaplamaların kullanılması banyonuzu daha geniş gösterecektir.
Küçük mutfak duvarlarını işlevsel bir biçimde değerlendirmek için, küçük ev dekorasyon fikirlerinden biri de örneğimizdeki metal raf modeli. Hem dayanıklı hem de fincan ve porselen tabaklarınızı görsel açıdan sunabileceğiniz bir duvar dekoru haline dönüştürüyor. Çok fazla yer kaplamadan her mutfağa uyabilecek metal mutfak rafları, oldukça kullanışlı ve şık dizayn edilmiş.
Kapılarını kapattığınızda görüntü kalabalığını ortadan kaldırarak, mekanda fazla yer kaplayan eşyalarınızı, ütü masanızı , çamaşır sepetlerinizi veya yastıklarınızı koyabileceğiniz bir gömme dolap pratik olmaz mıydı? Raflarına dizeceğiniz tüm ekstra yer kaplayan ve günlük akışta sıklıkla kullanmayacağınız eşyalarınız için bire bir. İhtiyaç halinde kapılarını açtığınız küçük bir gömme dolap, aslında birçok ihtiyacınızı karşılayabilir.
Small kitchen projesi kapsamında değerlendirilen örneğimizde mor renkli mutfak dolapları ve kırmızı buzdolabı kullanılmış. Küçük ev dekorasyonu fikirleri vermesi bakımından estetiğin, uyumun ve ahengin önemini vurgulamalıyız. Geniş mekanlar yaratmak isterken aynı zamanda görsel açıdan de göze hitap etmeli. Duvarların ve gerekirse pencere üzerinin bile açık metal raflarla daha kullanışlı hale getirilebileceğini unutmayın. Üstelik görsel açıdan açık metal raflar mutfak objelerini sunmanızı sağlar ve estetik bir görünüm kazandırır.