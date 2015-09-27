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Ormanın içinde saklı bir cennet

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Toy-Box, grupoarquitectura grupoarquitectura Minimalist Çalışma Odası
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Ormanın içine gizlenmiş cennet gibi bir evi keşfetmeye hazır mısınız? O halde bu yazımızda hep birlikte uzaklara doğru bir yolculuğa çıkalım ve Meksikalı mimarlık firması Grupoarquitectura tarafından tasarlanan ve 50 bin metrekarelik devasa bir arazi üzerinde konumlanan herkesin rüyalarını süsleyecek bir evin kapılarını çalalım. El değmemiş mis gibi bir doğanın içinde, çam ağaçlarının arasında yer alan bu ev bir gün doğada yaşamak isteyenler için ilham verici bir dizayna sahip.

Manzarasıyla büyüleyen rüya gibi bir teras

Toy-Box, grupoarquitectura grupoarquitectura Minimalist Çalışma Odası
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Ev turumuza terastan başlayalım dedik çünkü bu evi mükemmel ve kusursuz kılan yaşam alanlarının en başında kesinlikle teras geliyor. Terasa adım atar atmaz ilk önce neye bakacağınızı şaşırıyorsunuz çünkü önünüzde biçilmiş bakımlı çimleri ve yaşlı ağaçlarla çevrili enfes bir manzara ve bu manzaraya karşı konumlandırılmış ve şık mobilyalarla döşenmiş bir oturma alanı, oturma alanının yan tarafında zemininde doğal taşlar olan ve berrak bir suyla kaplı çeşmeli bir havuz ve havuzun arka kısmında ise küçük çalılıklarla gizlenmiş ve rahatlamak ve doğanın içinde lüksün tadını çıkarmak için herkesin hayalini kurduğunu bir dış mekan hidromasajlı küveti var. Tüm özellikleriyle sadece evin terası bile dünyada bir cennet gibi değil mi?

Minimal görünüm

Toy-Box, grupoarquitectura grupoarquitectura Minimalist Çalışma Odası
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Evin teras alanının bulunduğu cephenin dışarıdan görünümü hem sıra dışı hem de olağanüstü bir estetiğe sahip. Arazide kendiliğinden bulunan bir yokuşun üzerine konumlandırılan ev inşa edilirken doğayı inşaata uydurmak yerine inşaatı ve tasarımı doğaya uydurmak tercih edilmiş ve yokuşun varlığı avantaja çevrilmiş. Ormanlık alandan evin bahçesine yokuştan aşağıya doğru uzanan yumuşak geçiş büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Evin mimarisinde de minimal bir tasarım anlayışı benimsenerek çevredeki doğa ile mükemmel bir ahenk yakalaması sağlanmış. Evin dış cephe renklerinde kullanılan siyah ve gri tonları dikkati çevredeki güzelliklerden üstüne çekmeyecek kadar yalın ama bir o kadar da modern bir görünüm yaratıyor.

Ağaçların arasında

Toy-Box, grupoarquitectura grupoarquitectura Minimalist Çalışma Odası
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Evin arka cepheden çekilmiş fotoğrafında evin tamamının aslında tam olarak ormanın içinde, çam ağaçlarının arasında konumlandığını görebiliyoruz.  Binanın yapımında büyük doğal taşlara benzeyen bir yapıda beton kullanılmış. Evin çatısı ve bölümleri arasında asimetrik ve düzensiz bir tasarım uygulanması evin modern görünümünü kuvvetlendiriyor.

Cam kapılı garaj

Toy-Box, grupoarquitectura grupoarquitectura Minimalist Çalışma Odası
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Evin arka cephesine yaklaştığımızda geniş bir kapalı garajın arkada yer aldığını görüyoruz. Beton, çelik ve camın bir araya geldiği arka cephedeki camlı garaj kapısı adeta bir sanat galerisinin girişini anımsatıyor. Hem vintage bir görünüme sahip olan hem de son derece elegan tasarımlı garaj kısmı da içeriye iki büyük araba sığacak kadar büyük dizayn edilmiş.

Modern ve endüstriyel dekorasyon

Toy-Box, grupoarquitectura grupoarquitectura Minimalist Çalışma Odası
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Dış cephede gördüğümüz doğal taş görünümlü beton, siyah renkli çelik ve cam kombinasyonu evin iç yaşam alanlarında da hakimiyetini sürdürüyor. Duvarların iç cepheleri özellikle boyasız ve ham olarak bırakılmış, böylece odalarda endüstriyel ve modern bir etki yaratılmış. Bu endüstriyel dizaynlı ortama sıcaklık ve hareket katmak için de oldukça canlı renkli ve konforlu mobilyalar ve aksesuarlar tercih edilmiş.

Orman havasını tasarımına katan bir banyo

Toy-Box, grupoarquitectura grupoarquitectura Minimalist Çalışma Odası
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Modern endüstriyel tasarım tarzı banyoda da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Siyah ve koyu gri tonlarının karizmatik etkisinden faydalanılarak dizayn edilmiş olan banyoda dışarıdaki muhteşem güzellikteki doğanın naturel havanın etkisi de içeri katılmak istenmiş ve duvarların üst kısmına ve tavana büyük cam pencereler eklenmiş. Böylece ormanın havasını banyoda da hissedebiliyorsunuz. Bu tür manzaralı banyolar özellikle son yıllarda giderek yaygınlaşıyor; en güzel örneklerini ise Banyo dekorasyonunda yeni trend: Manzaraya karşı isimli yazımızda derlemiştik.

Büyüleyici gece aydınlatması

Toy-Box, grupoarquitectura grupoarquitectura Minimalist Çalışma Odası
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Eve bir de gece vakti şöyle bir baktığınızda karanlıkta aslında çok daha etkileyici ve çarpıcı göründüğünü fark ediyorsunuz. Hem iç mekanlardaki sarı ışığın büyük cam pencerelerden dışarı süzülmesi hem de dış mekan aydınlatmalarıyla mükemmel bir görünüm ortaya çıkıyor.

Türkiye'den deniz manzaralı bir huzur sembolü
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