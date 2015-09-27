Ormanın içinde saklı bir cennet

Ev turumuza terastan başlayalım dedik çünkü bu evi mükemmel ve kusursuz kılan yaşam alanlarının en başında kesinlikle teras geliyor. Terasa adım atar atmaz ilk önce neye bakacağınızı şaşırıyorsunuz çünkü önünüzde biçilmiş bakımlı çimleri ve yaşlı ağaçlarla çevrili enfes bir manzara ve bu manzaraya karşı konumlandırılmış ve şık mobilyalarla döşenmiş bir oturma alanı, oturma alanının yan tarafında zemininde doğal taşlar olan ve berrak bir suyla kaplı çeşmeli bir havuz ve havuzun arka kısmında ise küçük çalılıklarla gizlenmiş ve rahatlamak ve doğanın içinde lüksün tadını çıkarmak için herkesin hayalini kurduğunu bir dış mekan hidromasajlı küveti var. Tüm özellikleriyle sadece evin terası bile dünyada bir cennet gibi değil mi?