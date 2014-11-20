Yatak odası dekorasyonu

Bu zamanın çoğu uykuda geçse de, toplam süreye bakıldığında yatak odaları evlerimizde en çok vakit geçirdiğimiz mekânlar olabilir. Hiçbir şey için değilse bile, sırf bunun için yatak odalarımızı nasıl döşediğimiz, bir yatak odasının yeterince rahat, pratik ve şık olup olmadığı son derece önemlidir. Elbette oturma odası ya da mutfak gibi mekânlardan farklı olarak yatak odaları genellikle eve gelen konukların görmeyeceği yerlerdir. Bu bakımdan bir yandan da dekorasyon konusunda özgür olup, 'kim ne diyecek' diye düşünmeden tamamen kendi zevkleriniz ölçüsünde, gerekirse bazı çılgınlıklar da yaparak döşeyebileceğiniz bir yerdir yatak odası.

Eğer yatak odanızı elden geçirmek istiyor ya da yeni bir ev döşüyorsanız, bugün size hepsi Türkiye'de bulunan uzmanlarımızın enfes yatak odası dekorasyonlarından bir derleme hazırladık. Yatak odası konusunda fikir ve ilhama ihtiyacınız varsa, bunu aşağıdaki yerli malı örneklerde bulabilirsiniz belki de.