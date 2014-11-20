Bu zamanın çoğu uykuda geçse de, toplam süreye bakıldığında yatak odaları evlerimizde en çok vakit geçirdiğimiz mekânlar olabilir. Hiçbir şey için değilse bile, sırf bunun için yatak odalarımızı nasıl döşediğimiz, bir yatak odasının yeterince rahat, pratik ve şık olup olmadığı son derece önemlidir. Elbette oturma odası ya da mutfak gibi mekânlardan farklı olarak yatak odaları genellikle eve gelen konukların görmeyeceği yerlerdir. Bu bakımdan bir yandan da dekorasyon konusunda özgür olup, 'kim ne diyecek' diye düşünmeden tamamen kendi zevkleriniz ölçüsünde, gerekirse bazı çılgınlıklar da yaparak döşeyebileceğiniz bir yerdir yatak odası.
Eğer yatak odanızı elden geçirmek istiyor ya da yeni bir ev döşüyorsanız, bugün size hepsi Türkiye'de bulunan uzmanlarımızın enfes yatak odası dekorasyonlarından bir derleme hazırladık. Yatak odası konusunda fikir ve ilhama ihtiyacınız varsa, bunu aşağıdaki
yerli malı örneklerde bulabilirsiniz belki de.
Tanıtacağımız ilk yerli yatak odası dekorasyonu, belirli bir ağırlığı olan ve şıklığını bir ölçüde seçkinliğinden alan bir oda. Modern çizgilerin hakim olduğu dekorasyonda açık renkli parke, daha koyu renklerdeki yatak örtüsü ve duvarlarla dengelenirken, gerek yatağın yanıbaşındaki sıradışı beyaz komodin ve dekoratif vazo, gerekse de tavandan sarkan lamba odanın geri kalanıyla uyum sağlayan ve manzarayı tamamlayan unsurlar olarak dikkat çekiyor. Tasarımı RSG İç Mimarlık'a ait olan odanın ciddiyetini dengeleyen unsur ise aynadaki yansımasını görebileceğiniz rengarenk, orijinal saat. Bu yatak odası dekorasyonunu beğendiyseniz, aynı şirket tarafından tasarlanan evin geneline ve diğer fotoğraflara buradan erişebilirsiniz.
Dekorasyonda elbette yatak odasında illâ ki donuk renkler ya da toprak tonları hakim olacak diye bir kural yok. Bu ilgi çekici örnekte gördüğünüz gibi, doğru kombinasyonu bulup denge unsurlarını iyi ayarlarsanız pekâlâ canlı renklerle de şık bir yatak odasına kavuşmak mümkün. Bu mekânda gerek zemin, gerekse de odanın temel unsuru olan yatak ve yatağın arkasındaki duvarın farklı ahşap tonlarını dengelemekle kalmayıp onların havasını değiştiren temel şey odanın kritik bölgelerine serpiştirilmiş sarı ve yeşil ayrıntılar. Yatağın üzerindeki pikede, perdede, masanın ayaklarında ve tavanda bir şerit halinde gördüğümüz sarı vurguları hem mekânın ağırlığını alıyor, hem de onu çok eğlenceli ve iç açıcı bir hale sokuyor. Are Deko'nun Almond Hill Apart adlı projesinin diğer ayrıntılarını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu fotoğrafta ise, küçük bir yatak odasının hem son derece zevkli, hem de insanın içine sıcaklık katacak şekilde nasıl dekore edilebileceğinin örneğiyle karşı karşıyayız. Zeminde ve komodinlerdeki ahşap koyusunun duvarın üst kısmı ve yatağın arkasıyla dengelenmesi, abajurların komodine uyumu ve şıklıkları, aynalı dolapla yatak örtüsünün ikiz kardeşler gibi uyum sağlayarak odaya kattıkları asalet… Tüm ayrıntıların ince ince düşünüldüğü bir dekorasyon sürecinin ürünü olan bu yatak odasını beğendiyseniz, Esra Kazmirci Mimarlık'ın projesi olan KE House'ın diğer resimlerini de buradan görebilirsiniz.
Bu kez malzeme olarak ahşapın, üslûp olaraksa klasiği andıran çizgilerin baskın olduğu bir yatak odası dekorasyonuyla karşı karşıyayız. Tavanda açıkta kalan kirişlerin rustik bir hava kattığı mekânın genelinde de klasikle rustik arasında hoş bir denge tutturulmuş. Ahşap dolabın ve tavan kirişlerinin koyusu, yatağın kendisi ve arkasındaki desenli duvarla dengelenirken, klasik yatak odalarında gördüğümüz boğucu etkiden de uzak durulmuş. Özellikle duvar dibindeki beyaz etajerin odaya kattığı ekstra şıklığa da dikkatinizi çekelim. Modaİstanbul Mimarlık'ın modern bir villada taşra havası yaratmak için yola çıktığı ilginç
Provence Villa in İstanbul projesinin diğer fotoğraflarını buradan görebilirsiniz.
Bu kez karşımızda son derece sade ve genel havasıyla Akdeniz kenarındaki bir villayı anımsatan bir yatak odası var. Derun Architecture tarafından Çengelköy'deki bir villa için yapılan bu tasarımın en dikkat çekici yönü yatak odasının diğer mobilyalarında da tercih edilen koyu renk ahşap malzemeden yapılma yatak ve paravan. Malzemenin kendisine saygı duyarcasına ağaç desenine sahip olan mobilyalar hem beyaz duvar ve yatak örtüsüyle belirli bir kontrast oluşturuyor, hem de mekâna soylu bir görünüm katıyor. Çengelköy'deki bu villa dekorasyonunun diğer fotoğraflarını da incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.