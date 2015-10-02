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Modern stilden klasiğe oturma odası dekorasyon fikirleri

Meral Eser Meral Eser
homify Modern Oturma Odası
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Evlerimizin en sık kullanılan alanları, aynı zamanda misafirlerin denetimine açık olan salon ve oturma odalarıdır. Dolayısıyla evlerimizi dekore ederken oturma odaları için ayrı özen ve imtina söz konusu olabilir. Tanıdıklarınızı ağırlayabileceğiniz, günün yorgunluğu ve stresini atabileceğiniz konforu sağlayan bir oturma odası dekorasyonu söz konusu olacaktır. Evin diğer yaşam mahallerinden yatak odası kadar tekil ihtiyaçlara odaklanılmaz. Kullanıcıların dinlenme, oturma ve vakit geçirme ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak bir akış söz konusu olmalıdır. Öte yandan evinizin dekorasyonunun sizi de temsil edeceğini unutmayalım. Oturma odası dekorasyon fikirleri arayanların hangi stil ve tarzlarda bir dizayn tasarlanacağına karar vermesi gerekir. Bu aşamada sizler için hazırladığımız modern stilden klasiğe, birçok stilde oturma odası dekorasyon fikri verecek örneklerimizi birlikte inceleyeceğiz. Daha fazla oturma odası dekorasyon fikri edinmek isteyenler için, Oturma odası ve dekorasyon: Nasıl olmalı? yazımıza bir göz atmalarını tavsiye ederiz. Yeni bir eve geçmeyi düşünenler ya da evin atmosferini değiştirmek isteyenler için, küçük dokunuşlar, dekorasyon stilinde uyum ve ahenk, ya da aykırı yaklaşımların sağladığı bütünlük gibi kavramlar söz konusu olacaktır. Sizler için seçtiğimiz göz kamaştırıcı oturma odası dekorasyon modelleri ile hangi stil ve tarzların sizlere hitap ettiğini bulabilir, örneklerimizi inceleyebilirsiniz.

Birbirinden farklı desenler ve renkler

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors Eklektik Oturma Odası
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

Elbette gözünü okşayacak oturma odası dekorasyonu oluşturmak her zaman aynı dili kullanan mobilya ürünlerinden geçmiyor. Mekanda canlılık ve enerji yakalamak üzere zıt renkleri ya da canlı renk ve desenleri kullanabilirsiniz. Gördüğümüz oturma odası dekorasyonunda farklı desen ve renklerde koltuk takımları bir araya getirilmiş. Hem kontrast yaratan dekoratif yastık modelleriyle, hem de canlı renklerin yakaladığı ahenkle sıcak bir atmosfer sunmayı başarıyor.

Kontrastı arttıran modeller

Fulham House by Peek Architecture., Alex Maguire Photography Alex Maguire Photography Modern Oturma Odası
Alex Maguire Photography

Fulham House by Peek Architecture.

Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography

Gördüğünüz modern stil dizayn edilmiş oturma odası dekorasyonu Alex Maguire Ph tarafından dizayn edilmiş. Oturma odası fikirleri arayanlara sade ve modern çizgileriyle şık bir bir dekorasyon örneği sunuyor. Kontrast yaratmak için renklerin dilini kullanmak ayrıca oturma odalarına canlılık katacaktır. Pencere pervazlarından iç dekorasyon öğelerine kadar, koyu ve açığın bir arada bütünleşen görüntüsü estetik açıdan her zaman bir değer oluşturur. Koltuk takımlarında da artık birbirine benzeyen modelleri kullanmak zorunda değilsiniz, amaca ve uygulayacağınız stile özgü farklı koltuk modellerini bir amaçla bir araya getirebilirsiniz.

Kontrollü renk akışıyla fark yaratan mobilyalar

Living Room Ruth Noble Interiors Klasik Oturma Odası
Ruth Noble Interiors

Living Room

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

Hem farklı renklerde koltuk modelleri kullanmak isteyebilir, hem de belirlediğiniz ölçülerde renk akışını yakalayabilirsiniz. Örneğin lacivertten maviye, bejden krem rengine akan yelpazeyi bir şablon olarak belirleyebilirsiniz. Öte yandan belirlediğiniz renk şablonu içerisinden seçeceğiniz renklerle koltuk modelleriniz, oturma gruplarınızla fark yaratabilirsiniz. Uyum ve ahengi yakalayan renk şablonunu içeren halı modeli ise oturma odası dekorasyonunu tamamlayan unsurlardan biri.

Doğadan izler taşıyan natürel dokular

Natural Hide Rocking Chair puji Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
puji

Natural Hide Rocking Chair

puji
puji
puji

Doğayı anımsatan ve iç içe izler taşıyan doğal dokuları kullanmayı sevenlere, şık bir oturma odası dekorasyonu örneği. Doğadaki hayvanların estetik çizgilerinin kullanıldığı sandalye, koltuk ve zemin örtüsü tasarımı oturma odası dekorasyonunda ön plana çıkan dokulardan. Halihazırda sahip olduğunuz oturma odası mobilyalarınıza farklılık katmak için doğadan izler taşıyan aksesuar ya da tek bir koltuk modeli ile atmosferi değiştirebilirsiniz. Öte yandan oturma odası dekorasyonunda özgün mobilya aksesuarları kullanmak isteyebilir, karakteristik bir hava katabilirsiniz.

Çiçek ve bitki saksılarına özel alan

Abitazione con studi professionali, auge architetti auge architetti Modern Oturma Odası
auge architetti

auge architetti
auge architetti
auge architetti

Bitki ve çiçek yetiştirmeyi sevenler ve bunu oturma odası dekorasyonunun bir parçası haline getirmek isteyenlere ilham veren fikirlerle devam ediyoruz. Çiçek ve bitkileri mümkün olduğunca doğal ışıkla buluşturan tasarımda, cam bölmeler kullanılarak muhafaza edilmiş. Sadece balkon veya teras dekorasyonu ile kalmamak üzere, oturma odaları ve salonlarda da ayrılacak alanlarda muhafaza etmek hem işlevsel, hem de estetik değerler katabilir.

Eklektik stil oturma odası dekorasyonu

Городок Б, 117 м², Bronx Bronx Eklektik Oturma Odası
Bronx

Bronx
Bronx
Bronx

Belirli bir uyum ve ahengi yakalamak üzere farklı stilleri bir araya getirmek isteyenlere zarif bir oturma odası dekorasyonu örneği. Oturma odanızı dekore ederken mutlaka belli bir stile bağlı kalmak, belirgin hükümleri yerine getirmek zorunda değilsiniz. Ruhunuza hitap eden mobilya ürünleri, koltuk takımlarını örneğimizde gördüğünüz gibi şık ve zarif dizayn edilmiş aksesuarlarla tamamlayabilirsiniz. Şık bir avize ile oturma odasına hareket getirecek gri beyaz bir halı modeli oturma odası dekorasyonunu tamamlayan unsurlardan. Dekoratif ayna modelleri ise hem salonlarda hem de oturma odası dekorasyonlarında oldukça ilgi çekiyor.

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Şık ve zarif koltuk takımları

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Çok farklı renkleri bir araya getirmeye gerek kalmadan, ölçülü ve kıvamında şık koltuk takımları ile kendi farkınızı yaratabilirsiniz. Özellikle konuklarınızı ağırlarken ya da yakınlarınızla keyifli saatler geçirirken gördüğünüz gibi göze hitap eden zarif koltuk modellerini tercih edebilirsiniz. İçinizi açan çiçek desenleriyle ve renkleriyle oldukça cazip bir oturma odası dekorasyonu oluşturabileceğiniz takım, şık ve modern sehpa modelleri ve uyumlu halı modeli ile tamamlanabilir.

Sadelik ve konfor

Living Room homify Modern Oturma Odası
homify

Living Room

homify
homify
homify

Göz yormayan bir akış sağlamak isteyenlere desen ve bezemelerden arınmış sade ve temiz bir oturma odası dekorasyonu örneği. Tavan ve duvar zeminleri beyaz renk tercih edilmiş. Aynı sade dil zemin örtüsü ve koltuk takımlarında da görülüyor. Aydınlık ve mekanı daha geniş gösteren, huzur ve dinginlik ihtiyacını karşılayan oturma odası dekorasyonu modelleri arayanlara ahenkli bir örnek teşkil ediyor.

Aksesuarlarla değişen atmosfer

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Oturma Odası
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Modern stil dizayn edilmiş oturma odası birçok işlevi bir arada görüyor. Yemek masasının bulunduğu alan şık tabloların bulunduğu koyu renk tonlarındaki duvara bakarken, modern sandalye takımlarında kontrast renkler tercih edilmiş. Oturma gruplarında sade çizgiler ve konfor arayışı söz konusu. Duvar dekoru olarak doğru ışıklandırma detayları ile aksesuar ve kitaplarınızı sergileyeceğin işlevsel raf dizaynı mevcut. Öte yandan oturma odası dekorasyonu ile ahenk içinde sarkan modern lamba aksesuarları oldukça dikkat çekiyor.

Siyah ve beyazın çarpıcı uyumu

Tadilat İşleri Tadilat Şirketleri Minimalist Oturma Odası
Tadilat Şirketleri

Tadilat İşleri

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

İster gündelik yaşam olsun, ister dekorasyon stilini belirleyen etkenler olsun; siyah ve beyazdan vazgeçmeyenlerin her zaman durak noktası yine kontrast hakimiyeti oluyor. Özellikle siyah duvar üzerine kullanılacak herhangi bir aksesuar ya da dolabın dekor niteliği taşıyarak öne çıkacağını unutmayın. Öte yandan siyah duvar rengi için çarpıcı ve göz alıcı beyaz dolap kapakları oldukça ilgi çeken bir tercih olacaktır. Her zaman farklı form ya da desen arayışlarına gerek kalmadan, renklerin dilini kullanarak oturma odası dekorasyonunuza farklı bir hava katabilirsiniz.

Karakteristik öğelerle duvar dekorları

Einrichten mit Vintage - Mein eigenes Zuhause, Mighty Vintage Mighty Vintage Eklektik Oturma Odası
Mighty Vintage

Mighty Vintage
Mighty Vintage
Mighty Vintage

Eklektik stil dizayn edilmiş oturma odasında kahverengi tercih edilen duvar oturma alanını vurgulamış. Öte yandan sadece kahverengi duvarı süsleyen duvar dekorları göze hitap ediyor. Duvar renklerinde kahve ile bejin uyumu, kadife koltuklarda yeşil ile kahverengi duvar uyumu söz konusu. İlginizi çeken farklı duvar aksesuarları, duvar saati, sanat eserleri ve tablolar, dekoratif aynalar ile süsleyebileceğinizi işaret eden hoş bir duvar dekoru örneği.

Daha fazla oturma odası dekorasyonu fikirleri arayanlar için, Seçkin ve şık oturma odası fikirleri yazımızda derlediğimiz modellere de göz atmalarını tavsiye ederiz.

Sıra dışı banyo küvetleri
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