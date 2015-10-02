Modern stilden klasiğe oturma odası dekorasyon fikirleri

Eklektik stil dizayn edilmiş oturma odasında kahverengi tercih edilen duvar oturma alanını vurgulamış. Öte yandan sadece kahverengi duvarı süsleyen duvar dekorları göze hitap ediyor. Duvar renklerinde kahve ile bejin uyumu, kadife koltuklarda yeşil ile kahverengi duvar uyumu söz konusu. İlginizi çeken farklı duvar aksesuarları, duvar saati, sanat eserleri ve tablolar, dekoratif aynalar ile süsleyebileceğinizi işaret eden hoş bir duvar dekoru örneği.

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