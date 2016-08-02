Bahçeniz için 10 muhteşem oturma alanı

Bahçe dekorasyonu günümüzde hak ettiği yeri bulmaya başladı. Bahçe mobilya çeşitlerinin artması, farklı dekorasyon stillerine uygun, birbirinden güzel mobilyaların hem maddi olarak hem de bulma imkanı olarak daha erişilebilir olması bahçe dekorasyonunun yaygınlaşmasınaki büyük etmenler. Günümüzde bahçe dekorasyonu varlıklı insanların tekeliden nihayet çıktı ve orta sınıf için de uygulanabilir hale geldi. Sürekli olarak bahçeli, müstakil evlerde yaşayan şanslı azınlık ve yazlık sahibi olan diğer şanslı azınlık için bugün sayfamızda 10 muhteşem bahçe mobilyası örneğini derledik. Örneklerimizin alışılagelmişin dışında modeller olmasına özen gösterdik ki, okuyucularımız için de sıra dışı ve ilham verici olsunlar. Bu modellerden bazıları bahçeniz için bire bir uygun olmasalar dahi, ihtiyaçlarınıza ve beğenilerinize göre adapte edilebilirler.