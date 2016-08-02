Bahçeniz için 10 muhteşem oturma alanı

Bahçe dekorasyonu günümüzde hak ettiği yeri bulmaya başladı. Bahçe mobilya çeşitlerinin artması, farklı dekorasyon stillerine uygun, birbirinden güzel mobilyaların hem maddi olarak hem de bulma imkanı olarak daha erişilebilir olması bahçe dekorasyonunun yaygınlaşmasınaki büyük etmenler. Günümüzde bahçe dekorasyonu varlıklı insanların tekeliden nihayet çıktı ve orta sınıf için de uygulanabilir hale geldi. Sürekli olarak bahçeli, müstakil evlerde yaşayan şanslı azınlık ve yazlık sahibi olan diğer şanslı azınlık için bugün sayfamızda 10 muhteşem bahçe mobilyası örneğini derledik. Örneklerimizin alışılagelmişin dışında modeller olmasına özen gösterdik ki, okuyucularımız için de sıra dışı ve ilham verici olsunlar. Bu modellerden bazıları bahçeniz için bire bir uygun olmasalar dahi, ihtiyaçlarınıza ve beğenilerinize göre adapte edilebilirler.
Hem rüzgardan hem de güneş ışınlarından koruyacak, üstelik sevimli görüntüsüyle de gözlere hitap edecek bir modeller başlayalımdedik. Eğimli çatılı, iki tarafından kapalı olan bu model sabah kahvaltıları için muhteşem değil mi? Dışarıdan görünen bir bahçeniz varsa, böyle yarı kapalı bir modeli mahremiyet için de kullanabilirsini.
Bu örneğimiz de ilk örnekte olan model gibi yarı açık ancak buradaki fark, bu alanın tamamen taştan örülmüş olması. Bahçeye bakan bir verandada benzer bir atmosfer oluşturulabilir. Bu oturma alanı son derece kapalı olacağı için hava koşullarından da daha az etkilenecektir.
Son yılların bir numaralı bahçe trendi: Bahçe şömineleri! Muhteşem bir görsellik sonun yuvarlak bahçe şöminesinin çevresine yine yuvarlak hatlara sahio bir kanepe ve iki adet de tekli koltuk konmuş. Serin havalarda bahçedenvakit geçirebilmek için muhteşem!
Bahçe ve teras gibi açık hava mekanlarda hem şık hem de konforlu bir oturma alanı oluşturmanın yollarından biri de bu alanlara açık hava şartlarına uygun köşe koltuk takımları yerleştirmek. ’Köşe koltuklar teraslara taşındı’ başlıklı yazımızda bu trendden uzun uzun bahsedip değişil örnekler koymuştuk.
Öncelikle: Kamelya değil, kameriye. Ülkemizde bazen işin profesyonelleri tarafından bile hatalı bir söyleyişle kamelya olarak geçen bu sabir ya da portatif yapılar bahçelerde oturma alanı yaratmak için ideal. Enteresan çeşitleri için ’Birbirinden ilginç 9 kameriye modeli’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Bahçenizde oluşturacağınız oturma alanı için ahşap deck'ler yaptırmak da hem kullanım kolaylığı açısından hem de görsel güzellik olarak doğru bir adım olabilir. Fotoğrafta yerden yükseltilmiş muhteşem iki örnek görüyoruz. Birkaç basamak ile ulaşılan bu oturma alanları çok lüks ve konforlu görünüyor.
Bahçenizde yeterli bir alanınız, çılgın bir dekorasyon anlayışınız ve gözünüzü karartarak istediğinizi yapma huyunuz varsa, cesur bir adım atarak bahçenizde yarı açık bir kulübe de inşa ettirebilirsiniz. Betonarme veya taş ya da harman tuğladan örülebilecek duvarlar ve gerçek kiremitli bir çatı ile gerçekleştirilibilecek böylesi bir proje benzersiz olacaktır.
Klasik değil de, daha modern ve çağdaş türde dekorasyonlardan hoşlanıyorsanız, gerilmiş brandalar altında modern ve sade bir oturma alanı da yaratabilirsiniz. Renkli mobilya ve aksesuarlar ile şirin, davetkar ve bakımı kolay bir oturma alanı eminim birçok okuyucumuzun tercihi olacaktır.
Eskimoların buzdan evlerini andıran görünüyle oldukça çılgın bir tasarıma sahip olan bu gölgelik ise kelimenin tam anlamıyla meraklısına. Hidromasajlı havuz gölgeliği olarak da kullanılabilen bu tasarımın yağmurlu günlerde kullanılabilecek bir de şeffaf versiyonu bulunuyor.
Yandan gövdeli bahçe şemsiyeleri altlarında kesintisiz, geniş kullanım alanı oluşturdukları için en çok tercih edilen modellerin başında geliyor. Kendi başına adeta bir takım oluşturan köşe koltuklar ise derli toplu yapıları, alanı iyi kullanma becerileri, klasik tarzlardan moderne, herkesin beğenebileceği, her farklı oturma odası tasarımına uyum sağlayabilecek çeşitleri ile bu yıl birçok iç mimar ve dekoratörün teras ve balkon dekorasyonu çalışmalarında en çok kullandıkları mobilyalar arasına girdiler.