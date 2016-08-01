Kusursuz bir müstakil ev nasıl olmalı?

Kusursuz bir ev içinde yaşayacak insanların beğenilerine hitap eden ve ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılayan türdeki evdir, bu nedenle kusursuzluk tanımı herkes için aynı değildir, kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Geniş bir aile için mükemmel olan ev ile yalnız yaşayan bir insan için mükemmel olan ev doğal olarak aynı olmayacaktır. İçinde yaşadığımız gri, sıkıcı ve yorucu şehir hayatından olsa gerek, hayallerimizdeki kusursuz ev genelde müstakil, bahçeli, sıcak ve samimi bir görünüme sahip davetkar bir evdir. Öte yandan, şehir hayatından hoşlanan birçok insan içinse kusursuz ev şehrin göbeğinde, popüler bir semt içerisinde, tüm sosyal olanaklara yakın, bir daire olacaktır. Bu sayfamızda farklı beğenilere hitap edecek ve farklı ihtiyaçları karşılayacak türden evleri derledik. Mimari bütünlük açısından her biri mükemmel yani kusursuz olan bu evlerden size hangisi hitap ediyor?