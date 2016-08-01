Kusursuz bir müstakil ev nasıl olmalı?

Kusursuz bir ev içinde yaşayacak insanların beğenilerine hitap eden ve ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılayan türdeki evdir, bu nedenle kusursuzluk tanımı herkes için aynı değildir, kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Geniş bir aile için mükemmel olan ev ile yalnız yaşayan bir insan için mükemmel olan ev doğal olarak aynı olmayacaktır. İçinde yaşadığımız gri, sıkıcı ve yorucu şehir hayatından olsa gerek, hayallerimizdeki kusursuz ev genelde müstakil, bahçeli, sıcak ve samimi bir görünüme sahip davetkar bir evdir. Öte yandan, şehir hayatından hoşlanan birçok insan içinse kusursuz ev şehrin göbeğinde, popüler bir semt içerisinde, tüm sosyal olanaklara yakın, bir daire olacaktır. Bu sayfamızda farklı beğenilere hitap edecek ve farklı ihtiyaçları karşılayacak türden evleri derledik. Mimari bütünlük açısından her biri mükemmel yani kusursuz olan bu evlerden size hangisi hitap ediyor?
İlk örneğimiz sade ve zarif müstakil konutlarıyla tanınan Alman Fingerhaus firmasından. Yemyeşil çim bir bahçenin içerisinde yer alan bu konut koyu renkli kiremitleri, asimetrik pencereleri ve güneşlenme terası ile öne çıkıyor. ’Düşük bütçeli bir rüya evi’ başlıklı yazımızda bu ev ile detaylı bilgiler bulunmaktadır.
Çizgilerinde yer yer alışılagelmişin dışında açılara sahip olan bu konut modern detaylar ile geleneksel mimarinin ustaca harmanlandığı geniş ve güzel bir yapı; yayvan görünümü ve eğimli çatısı ile muhteşem bir bungalov. ’Masal gibi bir kır evi’ başlıklı yazımızda hakkında daha fazla detay okuyabilir, içinden ve dışında daha fazla fotoğrafını da görebilirsiniz.
Toprak renklerindeki cephesiyle dikkatimizi çeken bu ev ise tamamen çağdaş bir mimariye sahip. Doksan iki adet konuttan oluşan bir sitenin içinde yer alan bu ev geniş teras ve balkonları, bakımlı çim bahçesi, doğal gün ışığını bol bol içeri alan geniş pencereleri ve sürgülü cam kapıları ile çağdaş mimariden hoşlananlar için konforlu bir yaşam alanı sunuyor.
Bu ev mimarisinden de birçoğunuzun tahmin edebileceği üzere İngiltere'de yer alıyor. Londra'nın Fulham semtinde konumlanan Georgianstildeki bu ev kiremit duvarları, giyotin pencereleri ve alt katta yer alan tipik cumbası ile stilin tüm özelliklerini taşıyor. Ülkemizde maalesef bu tür konutlara rastlamak mümkün deği.
Kusursuzluk bazıları için de benzersizli biriciklik anlamı taşımaktadır. Fotoğrafta gördüğümüz CO Mimarlık Dekorasyon tarafından projelendirilmiş bu ev de işte tam olarak öyle; benzersiz. Çevresindeki L şeklindeki havuzu, havuzun üzerinden geçen üst katı, bnayı ayakta tutan beyaz geniş duvarları ile son derece marjinal ve ilgi çekici.
Bazıları içinse kusursuz ev demek bahçesinde kendi sebzelerini yetiştirebileceği bir ev demek! Fotoğraftaki örnek sanıyorum ki ufak bir köyü beslemeye yetecek büyüklükte bir bostan, ancak biz eve odaklanalım! Bir restorasyon hikayesi olan bu ev ile ilgili detaylı bilgiler Önce&Sonra: Toskana'da harika bir dönüşüm başlıklı yazımızda yer alıyor.
Son örneğimiz ise ancak hayallerimizi süsleyecek çılgın bir proje olsun dedik! Nihayetinde kusursuz mu? Kusursuz! Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu saray Art Nouveau stilin mobilyalar dahil tüm özelliklerini ve güzelliklerini bünyesinde barından muazzam bir yorumlama. Bu güzeller güzeli masalsı yapının diğer fotoğraflarını görmek için bu linke bakabilirsiniz.
Derlememizde bir adet de bonus var: Konteyner ev! Yakın gelecekte daha da sıklıkla karşılaşmaya başlayacağımıza emin olduğum, konteynerden oluşturulan bu evler uygun maliyetleri, taşınabilir olmaları nedeniyle tabi oldukları izinlerin çok daha az olması ve endüstriyel görünümleri ile dikkat çekiyor. Örnekteki bu evin içini görünce şok geçireceğinize de ayrıca eminim!