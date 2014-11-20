Mutfak için eğlenceli aparatlar

Mutfak için kap-kacak, tezgah ve dolaplar gibi vazgeçilmez unsurlar vardır. Bunların hepsi kullanışlı olsa da ne kadar eğlenceli olabilirler ki? Örneğin patates soymak nasıl keyifli bir hale gelebilir? Bazen insan ev rutininden bunaldığında bunu kırmak adına ufak dokunuşlar yapması gerekmez mi? İşte bu soruna cevap verebilecek ufak mutfak gereçleriyle karşınızdayız.
Çocuğunuz varsa ona mutfağı, yemek yapma sürecini tanıtmanıza yardımcı olacak, yemek yemeyi eğlenceli hale getirecek mutfak aksesuarlarını tanıtacağız. Tabii önerilerimiz yetişkinlerin de monotonluktan sıyrılmasına yardımcı olacaktır. Bir göz atın…
Her geçen gün mutfağınızdaki kaşık, spatula, maşa gibi gereçlerin sayısı artıyor mu? Dolaplarınız ve çekmeceleriniz bu eşyayı saklamakta yetersiz mi kalıyor? Öyleyse mutfak duvarınıza yerleştireceğiniz bu mıknatıslı pano ihtiyaçlarınıza tam anlamıyla cevap verecektir. Metalde yapılmış her türlü gerecin tutturulabildiği bu pano, üzerine yerleştireceğiniz metal kaplarla mutfağınızdaki dağınıklığı toplayacak ve mutfağınıza bir parça renk katacaktır.
Sıradan saksılardan sıkıldıysanız bu ürünü mutlaka denemelisiniz! Duvarın bir bölümünü tamamen yeşile dönüştürecek bu asma saksıyla mutfağınıza hem şık, hem de sağlıklı bir hava katacaksınız. Konuklarınız ektiğiniz fesleğen, kekik veya nanenin kokusuyla mest olacaklar. Salatalarınıza veya diğer yemeklerinize de dalından kopardığınız, taptaze yeşilliklerle usta işi bir dokunuş yapabileceksiniz. Tabii isterseniz rengarek çiçeklerle mutfağınızı da donatabilirsiniz. Seçim size kalmış.
Çarpıcı bir görünüşe sahip olan bu tencere tasarımı, aynı zamanda çok da kullanışlı olabiliyor. İstediğiniz renk ve deseni seçebileceğiniz bu tasarımda, özellikle midye gibi pişirmesi zor kabuklu deniz ürünleriyle saatler geçirmek zorunda kalmayacaksınız. Ayrıca üst kap, buharı tencerenin içinde tutarak yiyeceklerin daha lezzetli pişmesini sağlayacaktır.
Laptable adındaki bu tepsi tasarımı, günlük hayatımızda artık daha fazla yer buluyor. Altına yerleştirilen yastıkla kullanışlılığı artırılan tepsi, mutfakta hazırladığıız lezzetli yemekleri televizyon karşısında yemek için ideal. Dizüstü bilgisayar veya kitap koymanız için de yeterli büyüklükte olan bu tepsiyi kullanmaya alıştığınızda kolay kolay masaya oturmak istemeyeceksiniz.
Fotoğrafta gördüğünüz üründe kalitenin tasarımla birleştiğini görüyorsunuz. Asyalı el işçilerinden ilham alınarak, üstün Alman teknolojisi kullanılarak Friedr tarafından yapılan bu bıçaklar, Red Spirit adını taşıyor. Fileto çıkarmak veya balık ayıklamak gibi ince işlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu bıçaklar, temiz ve sorunsuz bir kesim işlemini garanti ediyor.
Son olarak ailenizin miniklerinin ilgisini çekebilecek bir tasarımla karşınızdayız. Üzerine eğlenceli desenler işlenmiş bu ekmek tahtaları, güne neşeli bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacaktır. İki yüzünde iki farklı karakter bulunan bu ekmek tahtası, herkesin ihtiyaç duyduğu o sıcak gülümsemeyi yüzüne konduracaktır.